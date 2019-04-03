Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Цюрих
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10324
Базель
0'
28' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
35' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
0:1
54' Гол
Кампо Самуэле
60' Желтая карточка
Кампо Самуэле
74' Желтая карточка
Махсо Андреас
0:2
89' Гол
Айети Альбиан
90'+5
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
17
Бангура
Умару
3
Махсо
Андреас
5
Харабадзе
Леван
71
Крьезиу
Хекуран
26
Сертик
Грегори
41
Lavdim
Zumberi
14
Домджони
Тони
94
Хелифи
Салим
9
Сисей
Ассан
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Сухи
Марек
28
Петретта
Рауль
7
Дзуффи
Лука
6
Фрай
Фабиан
26
Калулу
Альдо
10
Кампо
Самуэле
11
Окафор
Ноа
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Цюрих
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

28'
Рюэгг Кевин
 
35'
Крьезиу Хекуран
 
46'
 
Айети Альбиан
Калулу Альдо
54'
0:1
Кампо Самуэле
(Джюмарт Эрай)
58'
Жанье Па-Моду
Lavdim Zumberi
 
60'
 
Кампо Самуэле
62'
 
Кузманович Здравко
Окафор Ноа
74'
Махсо Андреас
 
78'
Nicolas Andereggen
Сисей Ассан
 
81'
 
Джака Таулант
Кампо Самуэле
82'
Крюезиу Мирлинд
Домджони Тони
 
89'
0:2
Айети Альбиан
(Кузманович Здравко)
  • 4 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 11
  • 6 Угловые 13
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано
Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора Цюрих 1:1 Сабаил ЧФР Клуж 2:1 Цюрих Динамо Дрезден 2:1 Цюрих Цюрих 3:1 Юрдинген Цюрих 4:3 Арау Цюрих 0:0 Лугано Лудогорец 1:1 Цюрих Базель 2:0 Цюрих
Базель Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун
Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих Базель 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Базель Тун 4:2 Базель Базель 3:2 Лугано Винтертур 0:1 Базель

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Базель Кубок Швейцарии Базель 4:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Цюрих Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 26 22 3 1 70 - 25 69
2. Базель 27 14 9 4 51 - 38 51
3. Тун 26 10 8 8 50 - 40 38
4. Люцерн 26 10 3 13 39 - 45 33
5. Цюрих 27 8 9 10 35 - 39 33
6. Санкт-Галлен 27 9 5 13 39 - 49 32
7. Лугано 27 7 11 9 37 - 40 32
8. Сьон 25 8 5 12 39 - 40 29
9. Нёвшатель Ксамакс 27 6 8 13 36 - 55 26
10. Грасcхоппер 26 5 5 16 25 - 50 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Рюэгг Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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