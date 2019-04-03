Швейцария: Суперлига 2018-2019
Цюрих
0:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 10324
Базель
28' Желтая карточкаРюэгг Кевин
35' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
0:1
54' ГолКампо Самуэле
60' Желтая карточкаКампо Самуэле
74' Желтая карточкаМахсо Андреас
0:2
89' ГолАйети Альбиан
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
94
Хелифи
Салим
17
Сухи
Марек
26
Калулу
Альдо
11
Окафор
Ноа
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Кайзер ИвЗащитник
- Защитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
28'
35'
54'
0:1
60'
74'
89'
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 11
-
6 Угловые 13
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих Цюрих 0:1 Лугано
Базель Последние 20 матчей: +13 =5 -2Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель Базель 3:1 Тун
Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих Базель 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Базель Тун 4:2 Базель Базель 3:2 Лугано Винтертур 0:1 Базель
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Базель Кубок Швейцарии Базель 4:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Цюрих Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|26
|22
|3
|1
|70 - 25
|69
|2.
|Базель
|27
|14
|9
|4
|51 - 38
|51
|3.
|Тун
|26
|10
|8
|8
|50 - 40
|38
|4.
|Люцерн
|26
|10
|3
|13
|39 - 45
|33
|5.
|Цюрих
|27
|8
|9
|10
|35 - 39
|33
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|9
|5
|13
|39 - 49
|32
|7.
|Лугано
|27
|7
|11
|9
|37 - 40
|32
|8.
|Сьон
|25
|8
|5
|12
|39 - 40
|29
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|27
|6
|8
|13
|36 - 55
|26
|10.
|Грасcхоппер
|26
|5
|5
|16
|25 - 50
|20
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