Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Лугано
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3655
Нёвшатель Ксамакс
0'
88' Желтая карточка
Pietro Di Nardo
90' Желтая карточка
Janick Kamber
90'+4
46
Noam
Baumann
28
Сульмони
Фульвио
5
Марич
Мият
4
Akos
Kecskes
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
17
Вечеи
Балинт
33
Чрнигой
Домен
10
Боттани
Маттиа
32
Садику
Армандо
19
Герндт
Александр
30
Laurent
Walthert
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
20
Мустафа
Сейменович
4
Pietro
Di
Nardo
23
Mike
Gomes
6
Пикель
Шарль
3
Janick
Kamber
10
Charles-Andre
Doudin
99
Kemal
Ademi
14
Нуццоло
Рафаэль
Лугано
3-4-1-2
Нёвшатель Ксамакс
3-1-3-1-2

Ход матча

69'
Янко Марк
Садику Армандо
 
75'
 
Thibault Corbaz
Пикель Шарль
75'
Човило Мирослав
Вечеи Балинт
 
85'
 
Карлен Гаэтан
Kemal Ademi
88'
 
Pietro Di Nardo
90'
 
Janick Kamber
  • 1 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель
Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Лугано Лугано 1:4 Люцерн Базель 3:2 Лугано Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Тун
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 2:3 Грасcхоппер Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Лугано: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 26 22 3 1 70 - 25 69
2. Базель 27 14 9 4 51 - 38 51
3. Тун 26 10 8 8 50 - 40 38
4. Люцерн 26 10 3 13 39 - 45 33
5. Цюрих 27 8 9 10 35 - 39 33
6. Санкт-Галлен 27 9 5 13 39 - 49 32
7. Лугано 27 7 11 9 37 - 40 32
8. Сьон 25 8 5 12 39 - 40 29
9. Нёвшатель Ксамакс 27 6 8 13 36 - 55 26
10. Грасcхоппер 26 5 5 16 25 - 50 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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