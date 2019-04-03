Швейцария: Суперлига 2018-2019
Лугано
0:0
Конец матча
Стадион: Корнаредо Зрители: 3655
Нёвшатель Ксамакс
88' Желтая карточкаPietro Di Nardo
90' Желтая карточкаJanick Kamber
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
99
Kemal
Ademi
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Яо ЭложЗащитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янко МаркНападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Kemal AdemiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stephane Henchoz
Ход матча
88'
90'
-
1 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +6 =7 -7Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:1 Люцерн Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:1 Стад де Ньон Нёвшатель Ксамакс 3:0 Ивердон Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Мурсия 2:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Лозанна-Спорт Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 3:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 3:3 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 2:3 Грасcхоппер Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Лугано: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Нёвшатель Ксамакс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|26
|22
|3
|1
|70 - 25
|69
|2.
|Базель
|27
|14
|9
|4
|51 - 38
|51
|3.
|Тун
|26
|10
|8
|8
|50 - 40
|38
|4.
|Люцерн
|26
|10
|3
|13
|39 - 45
|33
|5.
|Цюрих
|27
|8
|9
|10
|35 - 39
|33
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|9
|5
|13
|39 - 49
|32
|7.
|Лугано
|27
|7
|11
|9
|37 - 40
|32
|8.
|Сьон
|25
|8
|5
|12
|39 - 40
|29
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|27
|6
|8
|13
|36 - 55
|26
|10.
|Грасcхоппер
|26
|5
|5
|16
|25 - 50
|20
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