Швейцария: Суперлига 2018-2019

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  4. Суперлига 2018-2019
Тун
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4129
Сьон
0'
13' Желтая карточка
Andre Neitzke
0:1
21' Гол
Леняни Эрмир
0:2
33' Гол
Леняни Эрмир
1:2
41' Гол
Суттер Никола
52' Желтая карточка
Тома Бастьен
59' Желтая карточка
Basil Stillhart
83' Желтая карточка
Масейрас Кентен
83' Вторая желтая карточка
Масейрас Кентен
90' Желтая карточка
Фикентшер Кевин
90'+7
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
4
Miguel
Rodrigues
I
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
24
Да
Силва
Нуну
16
Костанцо
Морено
10
Basil
Stillhart
33
Шпильман
Марвин
9
Соргич
Деян
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
3
Andre
Neitzke
27
Моргадо
Бруно
6
Christian
Zock
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
33
Леняни
Эрмир
9
Робертс
Улдрикис
Тун
4-1-4-1
Сьон
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Andre Neitzke
21'
0:1
Леняни Эрмир
(Фикентшер Кевин)
33'
0:2
Леняни Эрмир
(Масейрас Кентен)
41'
Суттер Никола
(Костанцо Морено)
1:2
52'
 
Тома Бастьен
59'
Basil Stillhart
 
60'
 
Yassin Fortune
Christian Zock
61'
Карлен Грегори
Суттер Никола
 
68'
Dominik Schwizer
Да Силва Нуну
 
68'
 
Мвенг Фредди
Робертс Улдрикис
75'
Хунцикер Николас
Костанцо Морено
 
77'
 
Ндойе Бирама
Леняни Эрмир
83'
 
Масейрас Кентен
83'
 
Масейрас Кентен
90'
 
Фикентшер Кевин
  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун
Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун Тун 1:0 Кринс Брюль 1:5 Тун Тун 2:0 Раппершвиль-Йона Тун 1:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Тун Тун 2:0 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 4:2 Базель Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Виль 1:1 Тун Лугано 2:1 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель
Сьон 2:2 Санкт-Галлен Базель 1:0 Сьон Люцерн 1:3 Сьон Сьон 2:2 Лугано Сьон 0:1 Богемианс-1905 Арау 7:1 Сьон Сьон 2:2 Ференцварош Сьон 3:0 Динамо Бухарест Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Базель Лугано 2:2 Сьон Сьон 2:0 Люцерн Сьон 2:1 Тун Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Сьон 0:5 Фрайбург Цюрих 1:2 Сьон

Последние игры между собой

Тун: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сьон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига
Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига Сьон 0:0 Тун Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Тун Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 26 22 3 1 70 - 25 69
2. Базель 27 14 9 4 51 - 38 51
3. Тун 27 10 8 9 51 - 42 38
4. Люцерн 26 10 3 13 39 - 45 33
5. Цюрих 27 8 9 10 35 - 39 33
6. Сьон 26 9 5 12 41 - 41 32
7. Санкт-Галлен 27 9 5 13 39 - 49 32
8. Лугано 27 7 11 9 37 - 40 32
9. Нёвшатель Ксамакс 27 6 8 13 36 - 55 26
10. Грасcхоппер 26 5 5 16 25 - 50 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Суттер Никола бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Andre Neitzke получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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