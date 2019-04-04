Швейцария: Суперлига 2018-2019
13' Желтая карточкаAndre Neitzke
0:1
21' ГолЛеняни Эрмир
0:2
33' ГолЛеняни Эрмир
1:2
41' ГолСуттер Никола
52' Желтая карточкаТома Бастьен
59' Желтая карточкаBasil Stillhart
83' Желтая карточкаМасейрас Кентен
83' Вторая желтая карточкаМасейрас Кентен
90' Желтая карточкаФикентшер Кевин
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
16 Кукели БуримПолузащитник
- Полузащитник
-
90 PhilippeНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Murat Yakin
Ход матча
13'
21'
0:1
33'
0:2
41'
1:2
52'
59'
83'
83'
90'
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +10 =5 -5Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих Базель 3:1 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель
Последние игры между собой
Тун: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сьон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига Сьон 0:0 Тун Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|26
|22
|3
|1
|70 - 25
|69
|2.
|Базель
|27
|14
|9
|4
|51 - 38
|51
|3.
|Тун
|27
|10
|8
|9
|51 - 42
|38
|4.
|Люцерн
|26
|10
|3
|13
|39 - 45
|33
|5.
|Цюрих
|27
|8
|9
|10
|35 - 39
|33
|6.
|Сьон
|26
|9
|5
|12
|41 - 41
|32
|7.
|Санкт-Галлен
|27
|9
|5
|13
|39 - 49
|32
|8.
|Лугано
|27
|7
|11
|9
|37 - 40
|32
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|27
|6
|8
|13
|36 - 55
|26
|10.
|Грасcхоппер
|26
|5
|5
|16
|25 - 50
|20
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