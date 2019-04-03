Польша: Экстракласса 2018-2019

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Заглембе Сосновец
4:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 4296
Висла Краков
0'
1:0
11' Гол
Zarko Udovicic
2:0
24' Гол
Габедава Георгий
2:1
28' Гол
Коларж Марко
41' Желтая карточка
Mateusz Mozdzen
47' Желтая карточка
Пешко Славомир
3:1
50' Гол
Zarko Udovicic
3:2
52' Гол
Бурлига Лукаш
3:3
64' Пенальти
Петшак Рафаль
4:3
84' Пенальти
Mateusz Mozdzen
90'+8
31
Грошшо
Лукаш
2
Мрац
Патрик
5
Тот
Мартин
16
Цихоцки
Матеуш
11
Georgios
Mygas
22
Zarko
Udovicic
7
Навотка
Томаш
10
Mateusz
Mozdzen
8
Павловски
Шимон
27
Vamara
Sanogo
9
Габедава
Георгий
1
Mateusz
Lis
8
Бурлига
Лукаш
5
Lukas
Klemenz
4
Садлок
Мацей
2
Петшак
Рафаль
10
Баша
Вулнет
28
Савичевич
Вукан
29
Палчич
Матей
11
Krzysztof
Drzazga
7
Пешко
Славомир
24
Коларж
Марко
Заглембе Сосновец
4-4-2
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

11'
Zarko Udovicic
1:0
24'
Габедава Георгий
(Vamara Sanogo)
2:0
28'
2:1
Коларж Марко
(Krzysztof Drzazga)
41'
Mateusz Mozdzen
 
47'
 
Пешко Славомир
50'
Zarko Udovicic
(Навотка Томаш)
3:1
52'
3:2
Бурлига Лукаш
55'
Хайнлот Михаэль
Vamara Sanogo
 
64'
3:3
Петшак Рафаль
65'
 
Богуски Рафал
Палчич Матей
66'
Dawid Ryndak
Georgios Mygas
 
80'
Olaf Nowak
Габедава Георгий
 
81'
 
Patryk Plewka
Баша Вулнет
84'
Mateusz Mozdzen
4:3
90'
 
Wojciech Slomka
Коларж Марко

Предыдущие игры

Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце
Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец
Висла Краков Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Ягеллония Медзь 2:0 Висла Краков Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Пяст 2:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Легия 3:3 Висла Краков Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Корона Кельце Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Экстракласса Заглембе Сосновец 0:4 Висла Краков Кубок Польши Висла Краков 4:0 Заглембе Сосновец Orange Ekstraklasa Заглембе Сосновец 1:3 Висла Краков Orange Ekstraklasa
Заглембе Сосновец 0:2 Висла Краков Кубок лиги Висла Краков 1:1 Заглембе Сосновец Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 28 16 9 3 42 - 21 57
2. Легия 28 16 6 6 43 - 29 54
3. Пяст 28 14 7 7 41 - 29 49
4. Краковия 28 13 6 9 34 - 30 45
5. Лех 28 13 4 11 41 - 37 43
6. Погонь Щецин 28 12 6 10 40 - 36 42
7. Висла Краков 28 12 5 11 52 - 43 41
8. Заглембе Любин 28 12 5 11 43 - 37 41
9. Ягеллония 28 11 8 9 41 - 40 41
10. Корона Кельце 28 10 10 8 35 - 38 40
11. Шлёнск 28 8 7 13 35 - 34 31
12. Медзь 28 7 7 14 27 - 50 28
13. Гурник Забже 28 6 10 12 34 - 47 28
14. Арка Гдыня 28 6 9 13 35 - 40 27
15. Заглембе Сосновец 28 6 6 16 39 - 58 24
16. Висла Плоцк 28 5 9 14 35 - 48 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ludowy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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