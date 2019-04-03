Польша: Экстракласса 2018-2019
Заглембе Сосновец
4:3
Конец матча
Стадион: Stadion Ludowy Зрители: 4296
Висла Краков
1:0
11' ГолZarko Udovicic
2:0
24' ГолГабедава Георгий
2:1
28' ГолКоларж Марко
41' Желтая карточкаMateusz Mozdzen
47' Желтая карточкаПешко Славомир
3:1
50' ГолZarko Udovicic
3:2
52' ГолБурлига Лукаш
3:3
64' ПенальтиПетшак Рафаль
4:3
84' ПенальтиMateusz Mozdzen
31
Грошшо
Лукаш
10
Баша
Вулнет
29
Палчич
Матей
24
Коларж
Марко
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
88 Olaf Nowak
-
87 Konrad Kumor
-
14 Dawid Ryndak
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Баша ВулнетПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Палчич МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Коларж МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
43 Dawid Szot
-
42 Daniel Morys
-
-
48 Kamil Broda
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
Ход матча
11'
1:0
24'
28'
41'
47'
50'
3:1
52'
3:2
64'
3:3
84'
4:3
Предыдущие игры
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +4 =3 -13Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце
Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец
Висла Краков Последние 20 матчей: +8 =3 -9Висла Краков 4:0 Легия Висла Краков 3:2 Краковия Корона Кельце 2:6 Висла Краков Висла Краков 2:3 Погонь Щецин
Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Висла Краков 1:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лех Висла Плоцк 1:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Ягеллония Медзь 2:0 Висла Краков Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Висла Краков 3:2 Заглембе Любин Пяст 2:0 Висла Краков Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Легия 3:3 Висла Краков Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Корона Кельце Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|28
|16
|9
|3
|42 - 21
|57
|2.
|Легия
|28
|16
|6
|6
|43 - 29
|54
|3.
|Пяст
|28
|14
|7
|7
|41 - 29
|49
|4.
|Краковия
|28
|13
|6
|9
|34 - 30
|45
|5.
|Лех
|28
|13
|4
|11
|41 - 37
|43
|6.
|Погонь Щецин
|28
|12
|6
|10
|40 - 36
|42
|7.
|Висла Краков
|28
|12
|5
|11
|52 - 43
|41
|8.
|Заглембе Любин
|28
|12
|5
|11
|43 - 37
|41
|9.
|Ягеллония
|28
|11
|8
|9
|41 - 40
|41
|10.
|Корона Кельце
|28
|10
|10
|8
|35 - 38
|40
|11.
|Шлёнск
|28
|8
|7
|13
|35 - 34
|31
|12.
|Медзь
|28
|7
|7
|14
|27 - 50
|28
|13.
|Гурник Забже
|28
|6
|10
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Арка Гдыня
|28
|6
|9
|13
|35 - 40
|27
|15.
|Заглембе Сосновец
|28
|6
|6
|16
|39 - 58
|24
|16.
|Висла Плоцк
|28
|5
|9
|14
|35 - 48
|24
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