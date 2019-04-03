Польша: Экстракласса 2018-2019

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  4. Экстракласса 2018-2019
Легия
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 22590
Ягеллония
0'
24' Желтая карточка
Поспишил Мартин
1:0
37' Гол
Хямяляйнен Каспер
41' Желтая карточка
Роша Луис
2:0
42' Гол
Шиманьски Себастьян
52' Желтая карточка
Bartosz Kwiecien
63' Желтая карточка
Антолич Домагой
2:0
64' Не забитый пенальти
Гильерме Хауберт
3:0
66' Гол
Мартинш Андре
90'+5
33
Цежняк
Радослав
20
Вешович
Марко
44
Реми
Вильям
55
Енджейчик
Артур
16
Роша
Луис
7
Антолич
Домагой
24
Мартинш
Андре
18
Кухарчик
Михал
22
Хямяляйнен
Каспер
53
Шиманьски
Себастьян
27
Карлитос
Карлос
25
Келемен
Марьян
17
Рунье
Иван
2
Кадлец
Андрей
5
Митрович
Неманья
12
Гильерме
Хауберт
99
Bartosz
Kwiecien
6
Романчук
Тарас
7
Вуйцицки
Якуб
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
98
Patryk
Klimala
Легия
4-2-3-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Поспишил Мартин
37'
Хямяляйнен Каспер
(Вешович Марко)
1:0
41'
Роша Луис
 
42'
Шиманьски Себастьян
(Кухарчик Михал)
2:0
52'
 
Bartosz Kwiecien
63'
Антолич Домагой
 
64'
2:0
Гильерме Хауберт
65'
Ветеска Матеуш
Роша Луис
 
65'
 
Коштал Мартин
Кадлец Андрей
66'
Мартинш Андре
(Карлитос Карлос)
3:0
74'
Столярски Павел
Мартинш Андре
 
78'
Радович Мирослав
Шиманьски Себастьян
 
78'
 
Martin Adamec
Bartosz Kwiecien
84'
 
Полетанович Марко
Имас Хесус

Предыдущие игры

Легия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия
Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия Погонь Щецин 2:1 Легия Легия 4:0 Гурник Забже Пяст 1:1 Легия Ягеллония 1:1 Легия Легия 3:3 Висла Краков Шлёнск 0:1 Легия
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония
Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Ягеллония 2:2 Лех Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония ГКС Катовице 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия

Последние игры между собой

Легия: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса
Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Ягеллония Экстракласса Легия 2:1 Ягеллония Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 28 16 9 3 42 - 21 57
2. Легия 28 16 6 6 43 - 29 54
3. Пяст 28 14 7 7 41 - 29 49
4. Краковия 28 13 6 9 34 - 30 45
5. Лех 28 13 4 11 41 - 37 43
6. Погонь Щецин 28 12 6 10 40 - 36 42
7. Висла Краков 28 12 5 11 52 - 43 41
8. Заглембе Любин 28 12 5 11 43 - 37 41
9. Ягеллония 28 11 8 9 41 - 40 41
10. Корона Кельце 28 10 10 8 35 - 38 40
11. Шлёнск 28 8 7 13 35 - 34 31
12. Медзь 28 7 7 14 27 - 50 28
13. Гурник Забже 28 6 10 12 34 - 47 28
14. Арка Гдыня 28 6 9 13 35 - 40 27
15. Заглембе Сосновец 28 6 6 16 39 - 58 24
16. Висла Плоцк 28 5 9 14 35 - 48 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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