Польша: Экстракласса 2018-2019
Легия
3:0
Конец матча
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского Зрители: 22590
Ягеллония
24' Желтая карточкаПоспишил Мартин
1:0
37' ГолХямяляйнен Каспер
41' Желтая карточкаРоша Луис
2:0
42' ГолШиманьски Себастьян
52' Желтая карточкаBartosz Kwiecien
63' Желтая карточкаАнтолич Домагой
2:0
64' Не забитый пенальтиГильерме Хауберт
3:0
66' ГолМартинш Андре
44
Реми
Вильям
16
Роша
Луис
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Реми ВильямЗащитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
Ход матча
24'
37'
41'
42'
52'
63'
64'
2:0
66'
3:0
Предыдущие игры
Легия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Висла Краков 4:0 Легия Легия 1:0 Шлёнск Ракув 2:1 Легия Арка Гдыня 1:2 Легия
Легия 2:0 Медзь Лех 2:0 Легия Легия 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Легия Заглембе Сосновец 2:3 Легия Легия 2:0 Пяст Лехия Гданьск 0:0 Легия Хробры 0:3 Легия Легия 3:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Легия Погонь Щецин 2:1 Легия Легия 4:0 Гурник Забже Пяст 1:1 Легия Ягеллония 1:1 Легия Легия 3:3 Висла Краков Шлёнск 0:1 Легия
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =6 -6Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония Шлёнск 2:0 Ягеллония
Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Ягеллония 2:2 Лех Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония ГКС Катовице 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:1 Легия
Последние игры между собой
Легия: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса Легия 2:0 Ягеллония Экстракласса Легия 2:1 Ягеллония Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|28
|16
|9
|3
|42 - 21
|57
|2.
|Легия
|28
|16
|6
|6
|43 - 29
|54
|3.
|Пяст
|28
|14
|7
|7
|41 - 29
|49
|4.
|Краковия
|28
|13
|6
|9
|34 - 30
|45
|5.
|Лех
|28
|13
|4
|11
|41 - 37
|43
|6.
|Погонь Щецин
|28
|12
|6
|10
|40 - 36
|42
|7.
|Висла Краков
|28
|12
|5
|11
|52 - 43
|41
|8.
|Заглембе Любин
|28
|12
|5
|11
|43 - 37
|41
|9.
|Ягеллония
|28
|11
|8
|9
|41 - 40
|41
|10.
|Корона Кельце
|28
|10
|10
|8
|35 - 38
|40
|11.
|Шлёнск
|28
|8
|7
|13
|35 - 34
|31
|12.
|Медзь
|28
|7
|7
|14
|27 - 50
|28
|13.
|Гурник Забже
|28
|6
|10
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Арка Гдыня
|28
|6
|9
|13
|35 - 40
|27
|15.
|Заглембе Сосновец
|28
|6
|6
|16
|39 - 58
|24
|16.
|Висла Плоцк
|28
|5
|9
|14
|35 - 48
|24
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