Польша: Экстракласса 2018-2019

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Шлёнск
0:0
Перерыв

Стадион:
Медзь
0'
38' Желтая карточка
Храпек Михал
27
Словик
Якуб
20
Mateusz
Holownia
4
Чотра
Джордже
14
Голла
Войцех
3
Целебан
Пётр
18
Мусонда
Лубамба
6
Храпек
Михал
21
Jakub
Labojko
25
Damian
Gaska
9
Робак
Марцин
29
Пех
Аркадиуш
32
Каниболоцкий
Антон
19
Grzegorz
Bartczak
28
Kornel
Osyra
24
Tomislav
Bozic
2
Милькович
Александр
6
Аугустыняк
Рафал
14
Omar
Cabrera
Santana
17
Пикк
Артур
21
Оямаа
Хенрик
10
Форселль
Петтери
11
Камара
Хуан
Шлёнск
4-4-2
Медзь
3-4-3

Ход матча

38'
Храпек Михал
 

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск
Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Бытовия 0:3 Шлёнск Медзь 0:5 Шлёнск Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Легия
Медзь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех
Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь Медзь 0:4 Арка Гдыня Краковия 0:0 Медзь Бельхатув 0:1 Медзь Медзь 0:5 Шлёнск Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Медзь 2:2 Пяст

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Медзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Шлёнск 0:1 Медзь Кубок Медзь 0:5 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 3:0 Медзь Разное
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 27 16 8 3 42 - 21 56
2. Легия 27 15 6 6 40 - 29 51
3. Пяст 27 13 7 7 40 - 29 46
4. Краковия 1:0 28 13 6 9 33 - 29 45
5. Погонь Щецин 27 12 6 9 38 - 33 42
6. Висла Краков 27 12 5 10 49 - 39 41
7. Ягеллония 27 11 8 8 41 - 37 41
8. Заглембе Любин 27 12 4 11 42 - 36 40
9. Лех 27 12 4 11 38 - 35 40
10. Корона Кельце 0:1 28 10 10 8 34 - 37 40
11. Шлёнск 0:0 28 8 7 13 35 - 34 31
12. Медзь 0:0 28 7 7 14 27 - 50 28
13. Гурник Забже 27 6 9 12 33 - 46 27
14. Арка Гдыня 27 6 8 13 35 - 40 26
15. Висла Плоцк 27 5 9 13 35 - 47 24
16. Заглембе Сосновец 27 5 6 16 35 - 55 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Храпек Михал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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