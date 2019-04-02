Польша: Экстракласса 2018-2019
Шлёнск
0:0
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Медзь
38' Желтая карточкаХрапек Михал
27
Словик
Якуб
14
Голла
Войцех
25
Damian
Gaska
29
Пех
Аркадиуш
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Damian GaskaПолузащитник
- Нападающий
-
29 Пех АркадиушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Kornel OsyraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пикк АртурПолузащитник
-
21 Оямаа ХенрикНападающий
- Нападающий
-
11 Камара ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Роман ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dominik Nowak
Ход матча
38'
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +6 =4 -10Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Легия 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Ягеллония Пяст 2:0 Шлёнск
Шлёнск 2:0 Заглембе Любин Висла Краков 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Ольборг 2:2 Шлёнск Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Корона Кельце Лех 2:0 Шлёнск Шлёнск 0:1 Медзь Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Краковия 1:1 Шлёнск Гурник Забже 2:2 Шлёнск Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Бытовия 0:3 Шлёнск Медзь 0:5 Шлёнск Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Шлёнск 0:1 Легия
Медзь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь Медзь 3:2 Лех
Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь Медзь 0:4 Арка Гдыня Краковия 0:0 Медзь Бельхатув 0:1 Медзь Медзь 0:5 Шлёнск Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Медзь 2:2 Пяст
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Медзь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|27
|16
|8
|3
|42 - 21
|56
|2.
|Легия
|27
|15
|6
|6
|40 - 29
|51
|3.
|Пяст
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|Краковия
|1:0
|28
|13
|6
|9
|33 - 29
|45
|5.
|Погонь Щецин
|27
|12
|6
|9
|38 - 33
|42
|6.
|Висла Краков
|27
|12
|5
|10
|49 - 39
|41
|7.
|Ягеллония
|27
|11
|8
|8
|41 - 37
|41
|8.
|Заглембе Любин
|27
|12
|4
|11
|42 - 36
|40
|9.
|Лех
|27
|12
|4
|11
|38 - 35
|40
|10.
|Корона Кельце
|0:1
|28
|10
|10
|8
|34 - 37
|40
|11.
|Шлёнск
|0:0
|28
|8
|7
|13
|35 - 34
|31
|12.
|Медзь
|0:0
|28
|7
|7
|14
|27 - 50
|28
|13.
|Гурник Забже
|27
|6
|9
|12
|33 - 46
|27
|14.
|Арка Гдыня
|27
|6
|8
|13
|35 - 40
|26
|15.
|Висла Плоцк
|27
|5
|9
|13
|35 - 47
|24
|16.
|Заглембе Сосновец
|27
|5
|6
|16
|35 - 55
|21
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