Голландия: Эредивизие 2018-2019
Эммен
2:5
Конец матча
Стадион: De Oude Meerdijk Зрители: 8301
Аякс
0:1
9' ГолВан де Бек Донни
24' Желтая карточкаНиссен Расмус
28' Желтая карточкаБаннинк Александер
0:2
43' ГолБлинд Дэйли
50' Желтая карточкаКуйперс Ник
0:3
51' ГолНерес Давид
0:4
53' ГолХунтелаар Клаас-Ян
0:5
60' ГолНерес Давид
1:5
62' Гол в свои воротаТальяфико Николас
2:5
87' ГолАриас Яфар
23
Бейл
Гленн
33
Куйперс
Ник
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
25
Ариас
Яфар
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
20
Шоне
Лассе
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
-
33 Куйперс НикЗащитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Лукич АндрейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Бос ХенкНападающий
-
99 Sven BrakenНападающий
-
Главный тренер: Dick Lukkien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Де Вит ДаниПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
37 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
24'
43'
0:2
50'
51'
0:3
53'
60'
0:5
62'
78'
87'
2:5
-
2 Голы 5
-
3 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +4 =4 -12ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен
Эммен 0:3 Витесс Эксельсиор 2:1 Эммен Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 5:0 Эммен ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эммен 2:2 ПСВ Фортуна 1:0 Эммен Эммен 0:2 Виллем II Гронинген 1:2 Эммен Эммен 1:4 Фейеноорд Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:2 Эксельсиор Меппен 1:0 Эммен Эммен 2:0 НАК Бреда Херенвен 1:1 Эммен Эммен 1:3 ОДИН '59
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|28
|22
|2
|4
|96 - 25
|68
|2.
|ПСВ
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|80 - 19
|67
|3.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 32
|51
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|57 - 36
|47
|5.
|Утрехт
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|54 - 38
|46
|6.
|Хераклес
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|51 - 55
|42
|7.
|Витесс
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|52 - 41
|42
|8.
|Виллем II
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|50 - 55
|40
|9.
|Гронинген
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|32 - 35
|38
|10.
|Херенвен
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|57 - 59
|36
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 51
|33
|12.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 41
|32
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|45 - 64
|30
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|38 - 55
|30
|15.
|Эксельсиор
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|33 - 62
|26
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|32 - 58
|25
|17.
|Эммен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|32 - 68
|25
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 64
|21
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