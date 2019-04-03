Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  4. Эредивизие 2018-2019
Эммен
2:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 8301
Аякс
0'
0:1
9' Гол
Ван де Бек Донни
24' Желтая карточка
Ниссен Расмус
28' Желтая карточка
Баннинк Александер
0:2
43' Гол
Блинд Дэйли
50' Желтая карточка
Куйперс Ник
0:3
51' Гол
Нерес Давид
0:4
53' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
0:5
60' Гол
Нерес Давид
1:5
62' Гол в свои ворота
Тальяфико Николас
2:5
87' Гол
Ариас Яфар
90'+4
12
Схерпен
Кьелл
23
Бейл
Гленн
33
Куйперс
Ник
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
10
Баннинк
Александер
20
Чакон
Майкл
6
Янсен
Анко
15
Де
Леув
Михаэль
17
Слагвеер
Лусиано
25
Ариас
Яфар
24
Онана
Андре
2
Ниссен
Расмус
4
Де
Лихт
Маттайс
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
20
Шоне
Лассе
6
Ван
де
Бек
Донни
21
Де
Йонг
Френки
7
Нерес
Давид
9
Хунтелаар
Клаас-Ян
10
Тадич
Душан
Эммен
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Ван де Бек Донни
(Хунтелаар Клаас-Ян)
24'
 
Ниссен Расмус
28'
Баннинк Александер
 
43'
0:2
Блинд Дэйли
(Шоне Лассе)
50'
Куйперс Ник
 
51'
0:3
Нерес Давид
53'
0:4
Хунтелаар Клаас-Ян
56'
 
Вельтман Йоел
Блинд Дэйли
57'
Бен Мусса Хилал
Янсен Анко
 
60'
0:5
Нерес Давид
(Ван де Бек Донни)
62'
Тальяфико Николас
1:5
69'
 
Дольберг Каспер
Шоне Лассе
73'
Бос Хенк
Баннинк Александер
 
78'
 
Ланг Ноа
Тадич Душан
78'
Нимейер Рёвен
Де Леув Михаэль
 
87'
Ариас Яфар
(Бейл Гленн)
2:5
  • 2 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ПЕК Зволле 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Эммен 1:1 Хераклес Фейеноорд 4:0 Эммен
Эммен 0:3 Витесс Эксельсиор 2:1 Эммен Эммен 3:2 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 5:0 Эммен ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эммен 2:2 ПСВ Фортуна 1:0 Эммен Эммен 0:2 Виллем II Гронинген 1:2 Эммен Эммен 1:4 Фейеноорд Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:2 Эксельсиор Меппен 1:0 Эммен Эммен 2:0 НАК Бреда Херенвен 1:1 Эммен Эммен 1:3 ОДИН '59
Аякс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард
Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен Аякс 4:4 Херенвен Сан-Паулу 2:4 Аякс Аякс 2:2 Фламенго Утрехт 1:3 Аякс Рода 1:1 Аякс Аякс 8:0 Де Графсхап Аякс 3:3 Бавария

Последние игры между собой

Эммен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Аякс: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Аякс 5:0 Эммен Эредивизие Аякс 5:0 Эммен Международные матчи (клубы) Эммен 0:1 Аякс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 28 22 2 4 96 - 25 68
2. ПСВ Заявка 27 21 4 2 80 - 19 67
3. АЗ Алкмаар Заявка 28 15 6 7 55 - 32 51
4. Фейеноорд Заявка 27 14 5 8 57 - 36 47
5. Утрехт Заявка 28 13 7 8 54 - 38 46
6. Хераклес Заявка 28 13 3 12 51 - 55 42
7. Витесс Заявка 28 11 9 8 52 - 41 42
8. Виллем II Заявка 28 12 4 12 50 - 55 40
9. Гронинген Заявка 28 11 5 12 32 - 35 38
10. Херенвен Заявка 27 9 9 9 57 - 59 36
11. ВВВ-Венло Заявка 28 9 6 13 35 - 51 33
12. ПЕК Зволле Заявка 27 9 5 13 33 - 41 32
13. Фортуна Ситтард Заявка 28 8 6 14 45 - 64 30
14. АДО Ден Хааг Заявка 28 7 9 12 38 - 55 30
15. Эксельсиор Заявка 28 7 5 16 33 - 62 26
16. Де Графсхап Заявка 28 7 4 17 32 - 58 25
17. Эммен Заявка 28 6 7 15 32 - 68 25
18. НАК Бреда Заявка 28 5 6 17 26 - 64 21
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 94'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Бос Хенк из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бейл Гленн из команды Эммен.
  • 93'
    Ланг Ноа завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
  • 93'
    Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    92'
    Дольберг Каспер из команды Аякс играет слишком грубо. Баккер Ник оказался на газоне.
  • 92'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Нерес Давид из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 91'
    Бос Хенк пробует нанести удар издали, но Онана Андре держит все под контролем
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 90'
    Сегодняшная посещаемость составляет 8301 болельщиков
  • 90'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 89'
    Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
  • 89'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 88'
    Ланг Ноа из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 88'
    Фантастический гол, где все сам сделал Ариас Яфар!
  • 87'
    Бейл Гленн сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Ариас Яфар из команды Эммен переиграл вратаря дальним ударом!
  • 87'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 86'
    Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 86'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нерес Давид и Ван де Бек Донни из команды Аякс.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 85'
    Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
  • 85'
    Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Де Йонг Френки из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Ланг Ноа
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Бен Мусса Хилал из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
  • 82'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 82'
    Шанс! Де Лихт Маттайс из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    82'
    Ланг Ноа из команды Аякс подал угловой слева.
  • 82'
    Ланг Ноа мяч отрикошетил от ворот
  • 82'
    Плохо сыграл Баккер Ник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 82'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    80'
    Слагвеер Лусиано из команды Эммен играет слишком грубо. Тальяфико Николас оказался на газоне.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 78'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Тактическая замена. Де Леув Михаэль уходит с поля и его заменяет Нимейер Рёвен
  • 78'
    Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Ланг Ноа
  • 77'
    Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 77'
    Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Де Леув Михаэль
  • 76'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 76'
    Бен Мусса Хилал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Бос Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    75'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 75'
    Чакон Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 75'
    Аякс начинает контратаку
  • 75'
    Слагвеер Лусиано из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 74'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Баннинк Александер уходит с поля и его заменяет Бос Хенк
  • 72'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
  • 71'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Ниссен Расмус из команды Аякс сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 71'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 70'
    Слагвеер Лусиано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Ариас Яфар из команды Эммен делает пас партнеру.
  • 70'
    Баннинк Александер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 69'
    Тактическая замена. Шоне Лассе уходит с поля и его заменяет Дольберг Каспер
  • 69'
    Шанс! Куйперс Ник из команды Эммен пробил головой, но мимо
  • Угловой
    69'
    Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
  • 68'
    Вельтман Йоел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Слагвеер Лусиано нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 67'
    Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    67'
    Чакон Майкл из команды Эммен подал угловой справа.
  • 67'
    Онана Андре из команды Аякс сделал отличный сейв!
  • 67'
    Плохо сыграл Де Лихт Маттайс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 66'
    Де Леув Михаэль из команды Эммен делает передачу одноклубнику.
  • 66'
    Бейл Гленн из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 64'
    Аякс контролирует мяч.
  • 63'
    Эммен контролирует мяч.
  • 62'
    Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Тальяфико Николас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 61'
    Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 60'
    Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Нерес Давид из команды Аякс забил гол! Легко это для такого игрока, как Нерес Давид
  • 60'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 60'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 60'
    Аякс контролирует мяч.
  • 59'
    Аякс контролирует мяч.
  • 58'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 57'
    Тактическая замена. Янсен Анко уходит с поля и его заменяет Бен Мусса Хилал
  • 56'
    Тактическая замена. Блинд Дэйли уходит с поля и его заменяет Вельтман Йоел
  • 56'
    Баннинк Александер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 55'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Ниссен Расмус из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л! - Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс забивает благодаря рикошету.
  • 53'
    Ниссен Расмус из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 53'
    Хорошую попытку сделал Ариас Яфар. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Нерес Давид забивает!
  • 51'
    Плохо сыграл Схерпен Кьелл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 51'
    После штрафного удара,который нанес Тадич Душан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • Желтая карточка
    50'
    Куйперс Ник получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    50'
    Куйперс Ник задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Блинд Дэйли из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
  • 48'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 48'
    ШАНС! Нерес Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 48'
    Плохо сыграл Кавлан Канер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 48'
    Плохо сыграл Куйперс Ник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 47'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 47'
    Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 46'
    Тальяфико Николас из команды Аякс делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    46'
    Бейл Гленн наказан за толчок Тадич Душан
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Аякс контролирует мяч.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • 45'
    Ван де Бек Донни не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Шоне Лассе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Блинд Дэйли изменил счет на табло!
  • 43'
    Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
  • 42'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 42'
    Шанс! Куйперс Ник из команды Эммен пробил головой, но мимо
  • Угловой
    41'
    Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
  • 41'
    Баккер Ник из команды Эммен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    41'
    Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
  • 40'
    Тальяфико Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 40'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Шоне Лассе из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 38'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ван де Бек Донни нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Ван де Бек Донни, обводя своих соперников
  • 37'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Ариас Яфар из команды Эммен толкнул локтем оппонента. Это Блинд Дэйли заработал фол
  • 36'
    Шоне Лассе пробует нанести удар издали, но Схерпен Кьелл держит все под контролем
  • 35'
    Куйперс Ник ошибается в защите.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
  • Травма, повреждение
    34'
    Янсен Анко возвращается на поле.
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    33'
    Ох, нехорошо это выглядит. Янсен Анко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    33'
    Янсен Анко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Де Лихт Маттайс из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
  • 31'
    Слагвеер Лусиано из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Бейл Гленн из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
  • 30'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 29'
    Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    28'
    Баннинк Александер получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Янсен Анко из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
  • 27'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 27'
    Ниссен Расмус из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    27'
    Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 26'
    Ниссен Расмус из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 25'
    Янсен Анко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    24'
    Ниссен Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Слагвеер Лусиано
  • 24'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Чакон Майкл
  • Фол, нарушение
    23'
    Баккер Ник наказан за толчок Хунтелаар Клаас-Ян
  • 22'
    Аякс контролирует мяч.
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 20'
    Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 19'
    Де Йонг Френки из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 18'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Баннинк Александер из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
  • Офсайд
    17'
    Баннинк Александер из команды Эммен в офсайде
  • 17'
    Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
  • 17'
    Ниссен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Ариас Яфар из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 16'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 15'
    Ариас Яфар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
  • 15'
    Слагвеер Лусиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Кавлан Канер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Де Йонг Френки из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Ариас Яфар
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 11'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Янсен Анко из команды Эммен подал угловой справа.
  • 10'
    Бейл Гленн из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 9'
    Хунтелаар Клаас-Ян сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
  • 9'
    Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 9'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хунтелаар Клаас-Ян и Де Йонг Френки из команды Аякс.
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Шоне Лассе из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Тальяфико Николас
  • 7'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Ниссен Расмус из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Слагвеер Лусиано
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Баннинк Александер
  • 4'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Эммен контролирует мяч.
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 3'
    Кавлан Канер не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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