Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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  4. Эй-Лига 2018-2019
Мельбурн Сити
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
27' Гол
Гриффитс Ростин
49'
18
Галекович
Эуджен
2
Де
Лат
Ричи
5
Шенквельд
Барт
22
Гуд
Кёртис
4
Harrison
Delbridge
15
Беккас
Кирин
7
Гриффитс
Ростин
9
Харрисон
Шейон
26
Брэттан
Люк
27
Беренге
Флорен
29
Макларен
Джейми
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
8
Jacob
Pepper
12
Ruon
Tongyik
15
Нигро
Стефан
14
Alejandro
Lopez
IV
17
Маккей
Мэтт
7
Кристенсен
Томас
23
Dylan
Wenzel-Halls
92
Бабаль
Эли
11
Ботеак
Эрик
Мельбурн Сити
Брисбен Роар

Ход матча

27'
Гриффитс Ростин
(Беренге Флорен)
1:0
46'
 
Henrique VII
Ruon Tongyik

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар
Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 23 15 6 2 47 - 22 51
2. Сидней 23 14 3 6 39 - 25 45
3. Мельбурн Виктори 23 13 5 5 46 - 28 44
4. Веллингтон Феникс 23 10 7 6 41 - 31 37
5. Мельбурн Сити 1:0 24 10 6 8 29 - 28 36
6. Аделаида Юнайтед 23 9 7 7 28 - 28 34
7. Ньюкасл Джетс 23 7 5 11 29 - 32 26
8. Вестерн Сидней Уондерерс 23 6 5 12 38 - 46 23
9. Брисбен Роар 0:1 24 3 6 15 31 - 56 15
10. Сентрал Кост Маринерз 23 2 4 17 27 - 59 10
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Брисбен Роар делает замену. Ruon Tongyik уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гриффитс Ростин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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