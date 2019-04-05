Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Мельбурн Сити
1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: ААМИ Парк
Брисбен Роар
1:0
27' ГолГриффитс Ростин
22
Гуд
Кёртис
15
Беккас
Кирин
26
Брэттан
Люк
21
Jamie
Young
36
Daniel
Leck
12
Ruon
Tongyik
15
Нигро
Стефан
17
Маккей
Мэтт
92
Бабаль
Эли
11
Ботеак
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
-
36 Daniel LeckЗащитник
- Защитник
-
12 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Маккей МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Бабаль ЭлиНападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
33 Henrique VII
-
-
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: John Aloisi
Ход матча
27'
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити
Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +3 =4 -13Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар
Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Сидней 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|23
|15
|6
|2
|47 - 22
|51
|2.
|Сидней
|23
|14
|3
|6
|39 - 25
|45
|3.
|Мельбурн Виктори
|23
|13
|5
|5
|46 - 28
|44
|4.
|Веллингтон Феникс
|23
|10
|7
|6
|41 - 31
|37
|5.
|Мельбурн Сити
|1:0
|24
|10
|6
|8
|29 - 28
|36
|6.
|Аделаида Юнайтед
|23
|9
|7
|7
|28 - 28
|34
|7.
|Ньюкасл Джетс
|23
|7
|5
|11
|29 - 32
|26
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|6
|5
|12
|38 - 46
|23
|9.
|Брисбен Роар
|0:1
|24
|3
|6
|15
|31 - 56
|15
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|2
|4
|17
|27 - 59
|10
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