Германия: Бундеслига 2018-2019

  1. Футбол
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  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Шальке 04
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 61842
Айнтрахт Фр
0'
0:1
13' Гол
Ребич Анте
1:1
21' Гол
Сердар Суат
23' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
25' Желтая карточка
Сердар Суат
45' Желтая карточка
Эмболо Брель
90' Вторая желтая карточка
Сердар Суат
90' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
1:2
90' Пенальти
Йович Лука
90'+11
35
Нюбель
Александр
27
Брума
Джеффри
17
Стамбули
Бенжамин
5
Настасич
Матия
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
6
Маскарель
Омар
41
Nassim
Boujellab
24
Ощипка
Бастиан
19
Бургшталлер
Гвидо
36
Эмболо
Брель
31
Трапп
Кевин
13
Хинтереггер
Мартин
20
Хасебе
Макото
19
Абрахам
Давид
24
Да
Коста
Данни
5
Фернандеш
Желсон
15
Виллемс
Джетро
10
Костич
Филип
6
Де
Гузман
Джонатан
4
Ребич
Анте
8
Йович
Лука
Шальке 04
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-1-2

Ход матча

13'
0:1
Ребич Анте
(Костич Филип)
21'
Сердар Суат
1:1
23'
 
Де Гузман Джонатан
25'
Сердар Суат
 
38'
 
Н'Дика Эван
Хинтереггер Мартин
45'
Эмболо Брель
 
46'
 
Пасьенса Гонсало
Де Гузман Джонатан
66'
Кутуджу Ахмед
Эмболо Брель
 
79'
Руди Себастьян
Nassim Boujellab
 
90'
Сердар Суат
 
90'
Калиджиури Даниэль
 
90'
Бургшталлер Гвидо
 
90'
1:2
Йович Лука
  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг
Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л Аугсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Локомотив Москва
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Айнтрахт Фр 3:0 Штуттгарт Тус Менсфельден 0:9 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Нюрнберг Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр
Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Фламенго 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сан-Паулу Айнтрахт Фр 0:3 Бавария Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Айнтрахт Фр 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 27 19 6 2 66 - 30 63
2. Бавария Заявка 27 19 4 4 69 - 28 61
3. РБ Лейпциг Заявка 28 16 7 5 53 - 22 55
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 15 7 6 56 - 31 52
5. Боруссия М Заявка 27 14 5 8 46 - 34 47
6. Вольфсбург Заявка 28 13 6 9 47 - 42 45
7. Вердер Заявка 27 11 9 7 49 - 39 42
8. Байер Л Заявка 28 13 3 12 50 - 48 42
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 11 6 54 - 39 41
10. Фортуна Заявка 28 11 4 13 38 - 52 37
11. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 46 35
12. Майнц Заявка 28 9 6 13 33 - 48 33
13. Фрайбург Заявка 28 7 11 10 38 - 48 32
14. Шальке 04 Заявка 28 7 5 16 29 - 46 26
15. Аугсбург Заявка 27 6 7 14 37 - 50 25
16. Штуттгарт Заявка 28 5 6 17 27 - 60 21
17. Нюрнберг Заявка 28 3 8 17 23 - 53 17
18. Ганновер 96 Заявка 28 3 5 20 25 - 65 14
  • Второй тайм
  • 101'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Франкфурт вырывает победу
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 99'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Описание гола
    99'
    Г О О О О Л - Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    99'
    Рефери не любит споров - именно за это Бургшталлер Гвидо сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    98'
    Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    98'
    ПЕНАЛЬТИ! - Калиджиури Даниэль играет рукой в штрафной! Калиджиури Даниэль вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 96'
    После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Айнтрахт Франкфурт
  • 96'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 95'
    Ребич Анте нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Сердар Суат получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    94'
    Безумный фол. Сердар Суат грубо играет против соперника. Пострадал Костич Филип
  • 94'
    Абрахам Давид из команды Айнтрахт Франкфурт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    94'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.
  • 93'
    Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
  • 92'
    Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    92'
    Брума Джеффри из команды Шальке-04 играет слишком грубо. Йович Лука оказался на газоне.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 92'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 91'
    Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
  • 90'
    Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
  • 89'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
  • 88'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Руди Себастьян из команды Шальке-04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 88'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Руди Себастьян из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Абрахам Давид
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 85'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Абрахам Давид из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 84'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    84'
    Сердар Суат возвращается на поле.
  • 84'
    Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
  • 83'
    ШАНС! Калиджиури Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 83'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает пас партнеру.
  • 83'
    Шальке-04 имеет хороший шанс забить.
  • 83'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    83'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    82'
    Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    82'
    Пасьенса Гонсало наказан за толчок Сердар Суат
  • 82'
    Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    81'
    Ребич Анте возвращается на поле.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 80'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ребич Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Ребич Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 79'
    Тактическая замена. Nassim Boujellab уходит с поля и его заменяет Руди Себастьян
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 78'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 78'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Брума Джеффри из команды Шальке-04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 77'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 77'
    Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 76'
    Кутуджу Ахмед из команды Шальке-04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 76'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 76'
    Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 75'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    73'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 73'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 72'
    Хасебе Макото из команды Айнтрахт Франкфурт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    72'
    Безумный фол. Стамбули Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Пасьенса Гонсало
  • 71'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Маскарель Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 70'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 69'
    Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Франкфурт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 69'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    68'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 68'
    Абрахам Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Сердар Суат из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 67'
    Плохо сыграл Н'Дика Эван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 67'
    Трапп Кевин не дал случится голу! Сердар Суат должен был забивать, но Трапп Кевин сделал отличный сейв
  • 67'
    Шальке-04 имеет хороший шанс забить.
  • 67'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 66'
    Тактическая замена. Эмболо Брель уходит с поля и его заменяет Кутуджу Ахмед
  • 66'
    Пасьенса Гонсало не смог попасть в створ ударом издали
  • 65'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 65'
    Ребич Анте нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 64'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Франкфурт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 63'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 62'
    Пасьенса Гонсало не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Сегодняшная посещаемость составляет 61842 болельщиков
  • 61'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 58'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 58'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 58'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 58'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    57'
    Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.
  • 57'
    Пасьенса Гонсало мяч отрикошетил от ворот
  • 57'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • Фол, нарушение
    56'
    Пасьенса Гонсало наказан за толчок Nassim Boujellab
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 56'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Франкфурт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 55'
    Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 55'
    Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт пробил головой, но мимо
  • 55'
    Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    54'
    Калиджиури Даниэль нарушает правила. Виллемс Джетро пострадал
  • 54'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 54'
    ШАНС! Виллемс Джетро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 54'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Плохо сыграл Калиджиури Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    53'
    Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.
  • 53'
    Бургшталлер Гвидо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 52'
    Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Франкфурт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    52'
    Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой слева.
  • 52'
    Пасьенса Гонсало оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Нюбель Александр перевел мяч на угловой.
  • 52'
    Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Безумный фол. Nassim Boujellab грубо играет против соперника. Пострадал Абрахам Давид
  • 50'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 49'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Бургшталлер Гвидо задерживает мяч рукой
  • 48'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    47'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 46'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Де Гузман Джонатан уходит с поля и его заменяет Пасьенса Гонсало
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Nassim Boujellab
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Н'Дика Эван
  • 48'
    Айнтрахт Франкфурт контролирует мяч.
  • 48'
    Шальке-04 начинает контратаку
  • 47'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 46'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Желтая карточка
    45'
    Эмболо Брель получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    45'
    Безумный фол. Эмболо Брель грубо играет против соперника. Пострадал Виллемс Джетро
  • 44'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт
  • 44'
    Шанс! Брума Джеффри из команды Шальке-04 пробил головой, но мимо
  • 44'
    Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Хасебе Макото из команды Айнтрахт Франкфурт опасно и грубо сыграл. Nassim Boujellab пострадал.
  • 43'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Бургшталлер Гвидо нанес удар головой, но Трапп Кевин спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    42'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 подал угловой справа.
  • 41'
    Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    41'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 подал угловой слева.
  • 41'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 41'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
  • 39'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Хинтереггер Мартин получил травму и заменен. Н'Дика Эван выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    38'
    Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Фол, нарушение
    32'
    Эмболо Брель наказан за толчок Абрахам Давид
  • 32'
    Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 31'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 30'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 29'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • Травма, повреждение
    28'
    Хинтереггер Мартин возвращается на поле.
  • 28'
    Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хинтереггер Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    26'
    Хинтереггер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    25'
    Сердар Суат получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    25'
    Безумный фол. Сердар Суат грубо играет против соперника. Пострадал Хинтереггер Мартин
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Желтая карточка
    23'
    Судья подбегает и показывает Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    23'
    Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эмболо Брель не пострадал и надо продолжать игру!
  • 23'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Сердар Суат забивает!
  • 21'
    Почти гол! Эмболо Брель пробил головой по воротам, но Трапп Кевин спас!
  • 21'
    Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Хинтереггер Мартин наказан за толчок Эмболо Брель
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Травма, повреждение
    20'
    Хасебе Макото возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хасебе Макото получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Эмболо Брель из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
  • 18'
    Айнтрахт Франкфурт контролирует мяч.
  • Офсайд
    17'
    Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 в офсайде
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 14'
    Хинтереггер Мартин пробует нанести удар издали, но Нюбель Александр держит все под контролем
  • 14'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 13'
    Костич Филип сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Ребич Анте записал гол на свой счет!
  • 13'
    Айнтрахт Франкфурт начинает контратаку
  • 12'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • 12'
    Хинтереггер Мартин не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Nassim Boujellab из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Йович Лука
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Nassim Boujellab из команды Шальке-04 поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Офсайд
    10'
    Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
  • 10'
    Виллемс Джетро пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    9'
    Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 играет слишком грубо. Йович Лука оказался на газоне.
  • 8'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    8'
    Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой слева.
  • 8'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Шальке-04
  • Офсайд
    7'
    Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт в офсайде
  • 7'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    6'
    Бургшталлер Гвидо наказан за толчок Хасебе Макото
  • 6'
    Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 4'
    Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 4'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Нюбель Александр не дал случится голу! Йович Лука должен был забивать, но Нюбель Александр сделал отличный сейв
  • 3'
    Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Брума Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой слева.
  • 2'
    Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Шальке-04 начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр
Шальке 04
24.7% (42)
Ничья
17.6% (30)
Айнтрахт Фр
57.6% (98)
1:2 Айнтрахт Фр
33.5% (57)
1:1 Ничья
12.9% (22)
2:1 Шальке 04
12.9% (22)
0:1 Айнтрахт Фр
11.8% (20)
0:2 Айнтрахт Фр
8.2% (14)
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