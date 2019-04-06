Германия: Бундеслига 2018-2019

Второй тайм

101' Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Франкфурт вырывает победу

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

101' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

99' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

99' Г О О О О Л - Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт забивает с точки!

99' Рефери не любит споров - именно за это Бургшталлер Гвидо сейчас получил желтую

98' Калиджиури Даниэль получил желтую карточку от судьи

96' После оценки ситуации рефери назначает пенальти в пользу команды Айнтрахт Франкфурт

96' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

94' Абрахам Давид из команды Айнтрахт Франкфурт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой справа.

93' Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

92' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Удар от ворот произведет Шальке-04

92' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

91' Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

90' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

90' Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт

90' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

89' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

89' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

88' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

88' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

88' Руди Себастьян из команды Шальке-04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Бургшталлер Гвидо из команды Шальке-04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

85' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

85' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Абрахам Давид из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

85' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

84' Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт

83' ШАНС! Калиджиури Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

83' Шальке-04 имеет хороший шанс забить.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 отправил кросс в штрафную...

81' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

80' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Ребич Анте получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Ребич Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Тактическая замена. Nassim Boujellab уходит с поля и его заменяет Руди Себастьян

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Шальке-04 начинает контратаку

78' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Брума Джеффри из команды Шальке-04 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

77' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

77' Ребич Анте из команды Айнтрахт Франкфурт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Кутуджу Ахмед из команды Шальке-04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

76' Шальке-04 начинает контратаку

76' Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

75' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

75' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

72' Хасебе Макото из команды Айнтрахт Франкфурт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

71' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Маскарель Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

70' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Шальке-04

69' Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Франкфурт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

69' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

68' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

68' Абрахам Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Сердар Суат из команды Шальке-04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

67' Плохо сыграл Н'Дика Эван - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

67' Шальке-04 имеет хороший шанс забить.

67' Удар от ворот произведет Шальке-04

66' Пасьенса Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Айнтрахт Франкфурт

65' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

65' Ребич Анте нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

64' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Франкфурт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

63' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Шальке-04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Шальке-04

62' Пасьенса Гонсало не смог попасть в створ ударом издали

62' Сегодняшная посещаемость составляет 61842 болельщиков

61' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Ощипка Бастиан из команды Шальке-04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

58' Калиджиури Даниэль из команды Шальке-04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Шальке-04 начинает контратаку

58' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

57' Гости сейчас реально начинают давить соперника

56' Пасьенса Гонсало наказан за толчок Nassim Boujellab

56' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

56' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Франкфурт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

55' Да Коста Данни из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

55' Удар от ворот произведет Шальке-04

55' Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Франкфурт пробил головой, но мимо

55' Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Удар от ворот произведет Шальке-04

54' ШАНС! Виллемс Джетро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

54' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

54' Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Плохо сыграл Калиджиури Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Бургшталлер Гвидо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Пасьенса Гонсало из команды Айнтрахт Франкфурт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Франкфурт подал угловой слева.

52' Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Безумный фол. Nassim Boujellab грубо играет против соперника. Пострадал Абрахам Давид

50' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Шальке-04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

49' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

48' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Костич Филип из команды Айнтрахт Франкфурт отправил кросс в штрафную...

46' Айнтрахт Франкфурт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля