Германия: Бундеслига 2018-2019
Шальке 04
1:2
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 61842
Айнтрахт Фр
0:1
13' ГолРебич Анте
1:1
21' ГолСердар Суат
23' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
25' Желтая карточкаСердар Суат
45' Желтая карточкаЭмболо Брель
90' Вторая желтая карточкаСердар Суат
90' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
90' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
1:2
90' ПенальтиЙович Лука
36
Эмболо
Брель
31
Трапп
Кевин
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Карльс ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стевенс Хуб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Трапп КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Lucas Melo
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
21'
1:1
25'
45'
90'
90'
1:2
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =4 -11Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Севилья 2:0 Шальке 04 Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг
Манчестер Сити 7:0 Шальке 04 Вердер 4:2 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Фортуна Майнц 3:0 Шальке 04 Шальке 04 2:3 Манчестер Сити Шальке 04 0:0 Фрайбург Бавария 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:1 Фортуна Шальке 04 0:2 Боруссия М Герта 2:2 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Вольфсбург Шальке 04 2:2 Генк Штуттгарт 1:3 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Байер Л Аугсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Локомотив Москва
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +11 =7 -2Айнтрахт Фр 3:0 Штуттгарт Тус Менсфельден 0:9 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Нюрнберг Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр
Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:0 Интер Милан Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Фламенго 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сан-Паулу Айнтрахт Фр 0:3 Бавария Майнц 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Айнтрахт Фр: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 3:2 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 3:3 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Шальке 04 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04 Бундеслига Айнтрахт Фр 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|66 - 30
|63
|2.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|69 - 28
|61
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 22
|55
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 31
|52
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|46 - 34
|47
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 42
|45
|7.
|Вердер
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|49 - 39
|42
|8.
|Байер Л
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|50 - 48
|42
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|54 - 39
|41
|10.
|Фортуна
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|38 - 52
|37
|11.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|12.
|Майнц
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 48
|33
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|38 - 48
|32
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|29 - 46
|26
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 50
|25
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|27 - 60
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|3
|8
|17
|23 - 53
|17
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|25 - 65
|14
Шальке 04
24.7% (42)
Ничья
17.6% (30)
Айнтрахт Фр
57.6% (98)
1:2 Айнтрахт Фр
33.5% (57)
1:1 Ничья
12.9% (22)
2:1 Шальке 04
12.9% (22)
0:1 Айнтрахт Фр
11.8% (20)
0:2 Айнтрахт Фр
8.2% (14)
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