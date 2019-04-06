Германия: Бундеслига 2018-2019

  1. Футбол
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  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Байер Л
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 28845
РБ Лейпциг
0'
1:0
11' Пенальти
Хавец Кай
16' Желтая карточка
Арангис Чарлес
1:1
17' Гол
Забитцер Марсель
2:1
23' Гол
Хавец Кай
48' Желтая карточка
Та Джонатан
55' Желтая карточка
Орбан Вилли
2:2
64' Гол
Вернер Тимо
2:3
71' Пенальти
Форсберг Эмиль
2:4
83' Гол
Кунья Матеус
90'+4
1
Градецки
Лукаш
23
Вайзер
Митчелл
4
Та
Джонатан
5
Бендер
Свен
18
Венделл
Боргес
20
Арангис
Чарлес
15
Баумгартлингер
Юлиан
10
Брандт
Юлиан
29
Хавец
Кай
31
Фолланд
Кевин
9
Бейли
Леон
1
Гулач
Петер
16
Клостерманн
Лукас
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
27
Лаймер
Конрад
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
7
Забитцер
Марсель
11
Вернер
Тимо
Байер Л
4-3-3
РБ Лейпциг
4-1-2-1-2

Ход матча

11'
Хавец Кай
1:0
16'
Арангис Чарлес
 
17'
1:1
Забитцер Марсель
23'
Хавец Кай
(Баумгартлингер Юлиан)
2:1
46'
 
Кунья Матеус
Хайдара Амаду
46'
 
Мукиэле Норди
Клостерманн Лукас
48'
Та Джонатан
 
55'
 
Орбан Вилли
64'
2:2
Вернер Тимо
(Форсберг Эмиль)
71'
2:3
Форсберг Эмиль
72'
Аларио Лукас
Баумгартлингер Юлиан
 
81'
Паулиньо Пауло II
Фолланд Кевин
 
83'
2:4
Кунья Матеус
(Вернер Тимо)
85'
 
Демме Диего
Форсберг Эмиль
  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хоффенхайм 4:1 Байер Л Байер Л 1:3 Вердер Ганновер 96 2:3 Байер Л Байер Л 2:0 Фрайбург
Боруссия Д 3:2 Байер Л Байер Л 3:0 Боруссия М Байер Л 1:1 Краснодар Байер Л 2:0 Фортуна Краснодар 0:0 Байер Л Майнц 1:5 Байер Л Хайденхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:1 Бавария Вольфсбург 0:3 Байер Л Байер Л 0:1 Боруссия М Байер Л 4:2 Пройссен Мюнстер Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Байер Л 4:0 Твенте Байер Л 3:1 Герта Шальке 04 1:2 Байер Л Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
РБ Лейпциг 3:0 Байер Л Бундеслига РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Бундеслига
Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 27 19 6 2 66 - 30 63
2. Бавария Заявка 27 19 4 4 69 - 28 61
3. РБ Лейпциг Заявка 28 16 7 5 53 - 22 55
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 15 7 6 56 - 31 52
5. Боруссия М Заявка 27 14 5 8 46 - 34 47
6. Вольфсбург Заявка 28 13 6 9 47 - 42 45
7. Вердер Заявка 27 11 9 7 49 - 39 42
8. Байер Л Заявка 28 13 3 12 50 - 48 42
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 11 6 54 - 39 41
10. Фортуна Заявка 28 11 4 13 38 - 52 37
11. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 46 35
12. Майнц Заявка 28 9 6 13 33 - 48 33
13. Фрайбург Заявка 28 7 11 10 38 - 48 32
14. Шальке 04 Заявка 28 7 5 16 29 - 46 26
15. Аугсбург Заявка 27 6 7 14 37 - 50 25
16. Штуттгарт Заявка 28 5 6 17 27 - 60 21
17. Нюрнберг Заявка 28 3 8 17 23 - 53 17
18. Ганновер 96 Заявка 28 3 5 20 25 - 65 14
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Аларио Лукас
  • 92'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Как он промахнулся? Кунья Матеус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 92'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Сегодняшная посещаемость составляет 28845 болельщиков
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
  • 91'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 90'
    Шанс! Паулиньо Пауло II из команды Байер Леверкузен пробил головой, но мимо
  • 89'
    Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 89'
    Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    89'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.
  • 88'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 88'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 87'
    Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
  • 87'
    Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
  • Угловой
    86'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
  • 86'
    Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
  • 85'
    Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Демме Диего
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 83'
    Вернер Тимо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    83'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Кунья Матеус из команды команды Лейпциг.
  • 83'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 83'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 83'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Арангис Чарлес из команды Байер Леверкузен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Угловой
    82'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.
  • 82'
    Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 82'
    Хавец Кай из команды Байер Леверкузен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 82'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 81'
    Байер Леверкузен имеет хороший шанс забить.
  • 81'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Фолланд Кевин уходит с поля и его заменяет Паулиньо Пауло II
  • 80'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен подал угловой слева.
  • 80'
    Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 79'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен поставил подножку. Пострадал Форсберг Эмиль
  • 79'
    Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 78'
    Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Лейпциг имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    78'
    Венделл Боргес из команды Байер Леверкузен опасно и грубо сыграл. Забитцер Марсель пострадал.
  • 77'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 76'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 74'
    Шанс! Аларио Лукас из команды Байер Леверкузен пробил головой, но мимо
  • 74'
    Венделл Боргес из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
  • 74'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Кунья Матеус из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Арангис Чарлес
  • 73'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Тактическая замена. Баумгартлингер Юлиан уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Форсберг Эмиль из команды Лейпциг забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    71'
    ПЕНАЛЬТИ! - Вайзер Митчелл играет рукой в штрафной! Вайзер Митчелл вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 71'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 70'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 69'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 69'
    Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Леверкузен поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
  • 68'
    Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    67'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Бендер Свен пострадал.
  • 66'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 66'
    Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 65'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 64'
    Форсберг Эмиль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!
  • 64'
    Отличные скиллы показывает Вернер Тимо, обводя своих соперников
  • 64'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • 64'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 63'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 63'
    Кампль Кевин из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 62'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 62'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 61'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Брандт Юлиан наказан за толчок Орбан Вилли
  • 60'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    59'
    Бейли Леон фолит на сопернике
  • 59'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    59'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • Офсайд
    58'
    Та Джонатан из команды Байер Леверкузен в офсайде
  • 58'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    57'
    Конате Ибраима из команды Лейпциг играет слишком грубо. Фолланд Кевин оказался на газоне.
  • 57'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 56'
    Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    56'
    Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен в офсайде
  • 56'
    Кунья Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    55'
    Орбан Вилли получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Орбан Вилли из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
  • 54'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    52'
    Хавец Кай из команды Байер Леверкузен в офсайде
  • 52'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    51'
    Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
  • 51'
    ШАНС! Бейли Леон вышел один-на-один с голкипером...
  • 51'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен идет с мячом вперед на обострение...
  • 50'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    49'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Желтая карточка
    48'
    Та Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья свистит. Та Джонатан атаковал сзади соперника. Это Забитцер Марсель заработал своей команде штрафной
  • 48'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 46'
    Тактическая замена. Клостерманн Лукас уходит с поля и его заменяет Мукиэле Норди
  • 46'
    Тактическая замена. Хайдара Амаду уходит с поля и его заменяет Кунья Матеус
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 45'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Выглядело как неплохой момент. Форсберг Эмиль из команды Лейпциг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 45'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен поставил подножку. Пострадал Кампль Кевин
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
  • 45'
    Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 44'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 43'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 43'
    Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 43'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 42'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    41'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг подал угловой справа.
  • 41'
    Бейли Леон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Хайдара Амаду из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Арангис Чарлес из команды Байер Леверкузен поставил подножку. Пострадал Орбан Вилли
  • 40'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 39'
    ШАНС! Брандт Юлиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 39'
    Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен делает пас партнеру.
  • 39'
    Венделл Боргес из команды Байер Леверкузен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 39'
    Выглядело как неплохой момент. Хавец Кай из команды Байер Леверкузен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 39'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Лейпциг
  • 38'
    Фолланд Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Гулач Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен подал угловой слева.
  • 36'
    Клостерманн Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 35'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 34'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    34'
    Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
  • 33'
    Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 32'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 32'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    32'
    Хайдара Амаду возвращается на поле.
  • 32'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    31'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хайдара Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    31'
    Та Джонатан наказан за толчок Хайдара Амаду
  • 30'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Лаймер Конрад наказан за толчок Бейли Леон
  • 29'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Венделл Боргес из команды Байер Леверкузен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 28'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 28'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бендер Свен из команды Байер Леверкузен поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
  • 26'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Фолланд Кевин нанес удар, мяч был парирован, но Гулач Петер не удержал его в руках.
  • 26'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
  • 25'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Забитцер Марсель наказан за толчок Бейли Леон
  • 24'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Баумгартлингер Юлиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Хавец Кай изменил счет на табло!
  • 23'
    Хавец Кай из команды Байер Леверкузен делает передачу одноклубнику.
  • 23'
    Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.
  • 22'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 22'
    Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • Офсайд
    21'
    Хайдара Амаду из команды Лейпциг в офсайде
  • 20'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 20'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 19'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 18'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л Забитцер Марсель закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • Желтая карточка
    16'
    Арангис Чарлес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    16'
    Безумный фол. Арангис Чарлес грубо играет против соперника. Пострадал Форсберг Эмиль
  • 15'
    Гулач Петер не дал случится голу! Фолланд Кевин должен был забивать, но Гулач Петер сделал отличный сейв
  • 15'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Хайдара Амаду из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Вайзер Митчелл
  • Фол, нарушение
    13'
    Та Джонатан наказан за толчок Хайдара Амаду
  • 12'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Хавец Кай из команды Байер Леверкузен забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    10'
    ПЕНАЛЬТИ - Орбан Вилли из команды Лейпциг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Фолланд Кевин.
  • 9'
    Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
  • 9'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
  • 8'
    ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Байер Леверкузен
  • 8'
    Форсберг Эмиль из команды Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 8'
    Забитцер Марсель из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
  • 7'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 7'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 6'
    Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.
  • 6'
    Орбан Вилли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 5'
    Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
  • 5'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 4'
    Лейпциг контролирует мяч.
  • 3'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 3'
    Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 2'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 1'
    Бейли Леон из команды Байер Леверкузен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 1'
    Байер Леверкузен контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Байер Леверкузен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Байер Л 2:4 РБ Лейпциг
Байер Л
45.6% (77)
Ничья
35.5% (60)
РБ Лейпциг
18.9% (32)
2:1 Байер Л
29% (49)
1:1 Ничья
24.3% (41)
2:2 Ничья
10.7% (18)
1:2 РБ Лейпциг
10.7% (18)
1:0 Байер Л
7.1% (12)
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