Германия: Бундеслига 2018-2019

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

92' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Как он промахнулся? Кунья Матеус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Сегодняшная посещаемость составляет 28845 болельщиков

91' Удар от ворот произведет Лейпциг

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Лейпциг

90' Шанс! Паулиньо Пауло II из команды Байер Леверкузен пробил головой, но мимо

89' Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...

89' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

89' Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.

88' Байер Леверкузен контролирует мяч.

88' Байер Леверкузен контролирует мяч.

87' Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе

87' Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...

87' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Байер Леверкузен

86' Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.

85' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

83' ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Кунья Матеус из команды команды Лейпциг.

83' Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

83' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Арангис Чарлес из команды Байер Леверкузен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

82' Бейли Леон из команды Байер Леверкузен подал угловой справа.

82' Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

82' Хавец Кай из команды Байер Леверкузен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

82' Байер Леверкузен контролирует мяч.

81' Байер Леверкузен имеет хороший шанс забить.

81' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен подал угловой слева.

80' Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

79' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Вайзер Митчелл из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

78' Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...

78' Лейпциг имеет хороший шанс забить.

77' Байер Леверкузен контролирует мяч.

76' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Лейпциг

74' Шанс! Аларио Лукас из команды Байер Леверкузен пробил головой, но мимо

74' Венделл Боргес из команды Байер Леверкузен отправил кросс в штрафную...

74' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

73' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Форсберг Эмиль из команды Лейпциг забивает с точки!

71' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

70' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

69' Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

68' Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

68' Лейпциг контролирует мяч.

66' Байер Леверкузен контролирует мяч.

66' Брандт Юлиан из команды Байер Леверкузен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

65' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!

64' Отличные скиллы показывает Вернер Тимо , обводя своих соперников

64' Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает пас партнеру.

64' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

63' Лейпциг контролирует мяч.

63' Кампль Кевин из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

62' Лейпциг контролирует мяч.

62' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Байер Леверкузен контролирует мяч.

61' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

60' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде

58' Та Джонатан из команды Байер Леверкузен в офсайде

58' Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

56' Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...

56' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Фолланд Кевин из команды Байер Леверкузен в офсайде

56' Кунья Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Орбан Вилли получил желтую карточку от судьи

54' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Хавец Кай из команды Байер Леверкузен в офсайде

52' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

51' Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.

51' Бейли Леон из команды Байер Леверкузен идет с мячом вперед на обострение...

50' Байер Леверкузен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

48' Та Джонатан получил желтую карточку от судьи

48' Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.