Германия: Бундеслига 2018-2019
Байер Л
2:4
Конец матча
Стадион: БайАрена Зрители: 28845
РБ Лейпциг
1:0
11' ПенальтиХавец Кай
16' Желтая карточкаАрангис Чарлес
1:1
17' ГолЗабитцер Марсель
2:1
23' ГолХавец Кай
48' Желтая карточкаТа Джонатан
55' Желтая карточкаОрбан Вилли
2:2
64' ГолВернер Тимо
2:3
71' ПенальтиФорсберг Эмиль
2:4
83' ГолКунья Матеус
10
Брандт
Юлиан
29
Хавец
Кай
44
Кампль
Кевин
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
-
29 Хавец КайНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
-
21 Кор ДоминикПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
11 Телин ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Бос Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
1:0
16'
17'
1:1
23'
48'
55'
64'
2:2
71'
2:3
83'
2:4
-
2 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хоффенхайм 4:1 Байер Л Байер Л 1:3 Вердер Ганновер 96 2:3 Байер Л Байер Л 2:0 Фрайбург
Боруссия Д 3:2 Байер Л Байер Л 3:0 Боруссия М Байер Л 1:1 Краснодар Байер Л 2:0 Фортуна Краснодар 0:0 Байер Л Майнц 1:5 Байер Л Хайденхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:1 Бавария Вольфсбург 0:3 Байер Л Байер Л 0:1 Боруссия М Байер Л 4:2 Пройссен Мюнстер Байер Л 3:1 ПЕК Зволле Байер Л 4:0 Твенте Байер Л 3:1 Герта Шальке 04 1:2 Байер Л Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 5:0 Герта РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Нюрнберг 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбергер РБ Лейпциг 1:1 Галатасарай РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бавария 1:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:1 Майнц РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Фрайбург 3:0 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
РБ Лейпциг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|66 - 30
|63
|2.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|69 - 28
|61
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 22
|55
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 31
|52
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|46 - 34
|47
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 42
|45
|7.
|Вердер
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|49 - 39
|42
|8.
|Байер Л
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|50 - 48
|42
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|54 - 39
|41
|10.
|Фортуна
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|38 - 52
|37
|11.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|12.
|Майнц
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 48
|33
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|38 - 48
|32
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|29 - 46
|26
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 50
|25
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|27 - 60
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|3
|8
|17
|23 - 53
|17
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|25 - 65
|14
Байер Л
45.6% (77)
Ничья
35.5% (60)
РБ Лейпциг
18.9% (32)
2:1 Байер Л
29% (49)
1:1 Ничья
24.3% (41)
2:2 Ничья
10.7% (18)
1:2 РБ Лейпциг
10.7% (18)
1:0 Байер Л
7.1% (12)
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