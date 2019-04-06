Германия: Бундеслига 2018-2019

Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна Дюссельдорф вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Дардаи Палко из команды Герта отправил кросс в штрафную...

93' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

93' Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо

91' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

91' Шанс! Дардаи Палко из команды Герта пробил головой, но мимо

91' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Усами Такаси . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Отличные скиллы показывает Усами Такаси , обводя своих соперников

90' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

89' Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...

88' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...

88' О, нет. Из многообещающей позиции Дардаи Палко из команды Герта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

87' Дилросун Джавайро из команды Герта делает передачу одноклубнику.

87' Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.

86' Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...

86' Герта начинает контратаку

86' Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.

85' Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

84' Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.

84' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

83' Какой промах! Калу Саломон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

83' Лазаро Валентино из команды Герта делает отличный кросс...

83' Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...

81' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

81' Шанс! Груйич Марко из команды Герта пробил головой, но мимо

81' Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.

80' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

79' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Сегодняшная посещаемость составляет 51604 болельщиков

78' Калу Саломон из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

78' Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...

76' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Усами Такаси из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде

75' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

74' Фортуна Дюссельдорф имеет хороший шанс забить.

74' Удар от ворот произведет Герта

74' Гисельман Нико из команды Фортуна Дюссельдорф плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

74' Усами Такаси из команды Фортуна Дюссельдорф сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.

74' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

72' Удар от ворот произведет Герта

72' ШАНС! Раман Бенито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

71' Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Усами Такаси из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.

70' Хеннингс Роувен из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

70' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

70' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

69' Зельке Дейви из команды Герта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

69' Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...

69' Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой слева.

68' Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде

66' Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...

65' Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку

65' Судья подбегает и показывает Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отложенную желтую карточку за фол.

65' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

64' Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

64' Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.

63' Дуда Ондрей получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Г О О О О Л - Раман Бенито первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

61' Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...

60' Удар от ворот произведет Герта

60' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

59' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

59' ШАНС! Дуда Ондрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

59' Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.

59' Матч возобновлен

59' Финк Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф

57' Как он промахнулся? Леки Мэттью имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

57' Удивительный сейв сделал Рензинг Михаэль из команды Фортуна Дюссельдорф! А был бы точно гол!

57' Дуда Ондрей имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

57' Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...

56' Штёгер Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' Зельке Дейви из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

55' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

55' Рензинг Михаэль из команды Фортуна Дюссельдорф хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

54' Герта контролирует мяч.

53' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.

51' Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе

51' Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

50' Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

50' Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...

48' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Герта контролирует мяч.

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля