Германия: Бундеслига 2018-2019
Герта
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 51604
Фортуна
0:1
35' ГолРаман Бенито
1:1
41' ГолГруйич Марко
56' Желтая карточкаШтёгер Кевин
1:2
61' ГолРаман Бенито
63' Желтая карточкаДуда Ондрей
64' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
22
Ярстейн
Руне
15
Груйич
Марко
11
Леки
Мэттью
10
Дуда
Ондрей
27
Зельке
Дейви
22
Штёгер
Кевин
13
Бодзек
Адам
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Леки МэттьюПолузащитник
-
10 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бак ФлорианЗащитник
- Защитник
-
24 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Усами ТакасиПолузащитник
-
10 Дукш МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
0:1
41'
1:1
56'
61'
1:2
63'
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Герта Последние 20 матчей: +6 =3 -11РБ Лейпциг 5:0 Герта Герта 1:3 Хольштайн Киль Герта 2:3 Боруссия Д Фрайбург 2:1 Герта
Герта 2:1 Майнц Бавария 1:0 Герта Герта 1:1 Вердер Боруссия М 0:3 Герта Герта 2:3 Бавария Герта 0:1 Вольфсбург Герта 2:2 Шальке 04 Нюрнберг 1:3 Герта Фортуна 3:1 Герта Герта 0:1 Боруссия М Герта 4:1 Арминия Байер Л 3:1 Герта Герта 2:2 Аугсбург Штуттгарт 2:1 Герта Герта 1:0 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:2 Герта
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =1 -9Фортуна 3:1 Боруссия М Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна
Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария Фортуна 1:0 Эммен Боруссия Д 3:2 Фортуна Ганновер 96 0:1 Фортуна Фортуна 2:1 Боруссия Д Фортуна 2:0 Фрайбург Вердер 3:1 Фортуна Фортуна 0:1 Майнц
Последние игры между собой
Герта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Фортуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|66 - 30
|63
|2.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|69 - 28
|61
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 22
|55
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 31
|52
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|46 - 34
|47
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 42
|45
|7.
|Вердер
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|49 - 39
|42
|8.
|Байер Л
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|50 - 48
|42
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|54 - 39
|41
|10.
|Фортуна
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|38 - 52
|37
|11.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|12.
|Майнц
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 48
|33
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|38 - 48
|32
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|29 - 46
|26
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 50
|25
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|27 - 60
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|3
|8
|17
|23 - 53
|17
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|25 - 65
|14
Герта
79% (132)
Ничья
13.8% (23)
Фортуна
7.2% (12)
2:1 Герта
41.3% (69)
1:0 Герта
19.2% (32)
2:0 Герта
13.8% (23)
1:1 Ничья
9% (15)
1:2 Фортуна
4.2% (7)
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