Германия: Бундеслига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Герта
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 51604
Фортуна
0'
0:1
35' Гол
Раман Бенито
1:1
41' Гол
Груйич Марко
56' Желтая карточка
Штёгер Кевин
1:2
61' Гол
Раман Бенито
63' Желтая карточка
Дуда Ондрей
64' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
90'+4
22
Ярстейн
Руне
20
Лазаро
Валентино
5
Штарк
Никлас
4
Рекик
Карим
17
Миттельштедт
Максимилиан
15
Груйич
Марко
3
Шелбред
Пер-Сильян
11
Леки
Мэттью
10
Дуда
Ондрей
8
Калу
Саломон
27
Зельке
Дейви
1
Рензинг
Михаэль
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
35
Каминьски
Марцин
23
Гисельман
Нико
22
Штёгер
Кевин
13
Бодзек
Адам
7
Финк
Оливер
20
Лукебакио
Доди
28
Хеннингс
Роувен
9
Раман
Бенито
Герта
4-2-3-1
Фортуна
4-3-3

Ход матча

35'
0:1
Раман Бенито
(Хеннингс Роувен)
41'
Груйич Марко
(Дуда Ондрей)
1:1
56'
 
Штёгер Кевин
61'
1:2
Раман Бенито
63'
Дуда Ондрей
 
64'
Миттельштедт Максимилиан
 
68'
 
Усами Такаси
Лукебакио Доди
70'
Дилросун Джавайро
Дуда Ондрей
 
73'
 
Зоботка Марсель
Финк Оливер
78'
Дардаи Палко
Леки Мэттью
 
78'
 
Бормут Робин
Гисельман Нико
  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Герта Последние 20 матчей: +6 =3 -11
РБ Лейпциг 5:0 Герта Герта 1:3 Хольштайн Киль Герта 2:3 Боруссия Д Фрайбург 2:1 Герта
Герта 2:1 Майнц Бавария 1:0 Герта Герта 1:1 Вердер Боруссия М 0:3 Герта Герта 2:3 Бавария Герта 0:1 Вольфсбург Герта 2:2 Шальке 04 Нюрнберг 1:3 Герта Фортуна 3:1 Герта Герта 0:1 Боруссия М Герта 4:1 Арминия Байер Л 3:1 Герта Герта 2:2 Аугсбург Штуттгарт 2:1 Герта Герта 1:0 Айнтрахт Фр Ганновер 96 0:2 Герта
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Фортуна 3:1 Боруссия М Вольфсбург 5:2 Фортуна Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:4 Фортуна
Фортуна 2:1 Нюрнберг Байер Л 2:0 Фортуна Фортуна 3:0 Штуттгарт Шальке 04 4:1 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 Фортуна Фортуна 3:1 Герта Фортуна 0:0 Бавария Фортуна 1:0 Эммен Боруссия Д 3:2 Фортуна Ганновер 96 0:1 Фортуна Фортуна 2:1 Боруссия Д Фортуна 2:0 Фрайбург Вердер 3:1 Фортуна Фортуна 0:1 Майнц

Последние игры между собой

Герта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Фортуна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Фортуна 3:1 Герта Телеком Кап Фортуна 4:1 Герта Бундеслига Фортуна 2:2 Герта Бундеслига - стыковые матчи Герта 1:2 Фортуна Бундеслига - стыковые матчи
Герта 4:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:2 Герта Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 27 19 6 2 66 - 30 63
2. Бавария Заявка 27 19 4 4 69 - 28 61
3. РБ Лейпциг Заявка 28 16 7 5 53 - 22 55
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 15 7 6 56 - 31 52
5. Боруссия М Заявка 27 14 5 8 46 - 34 47
6. Вольфсбург Заявка 28 13 6 9 47 - 42 45
7. Вердер Заявка 27 11 9 7 49 - 39 42
8. Байер Л Заявка 28 13 3 12 50 - 48 42
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 11 6 54 - 39 41
10. Фортуна Заявка 28 11 4 13 38 - 52 37
11. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 46 35
12. Майнц Заявка 28 9 6 13 33 - 48 33
13. Фрайбург Заявка 28 7 11 10 38 - 48 32
14. Шальке 04 Заявка 28 7 5 16 29 - 46 26
15. Аугсбург Заявка 27 6 7 14 37 - 50 25
16. Штуттгарт Заявка 28 5 6 17 27 - 60 21
17. Нюрнберг Заявка 28 3 8 17 23 - 53 17
18. Ганновер 96 Заявка 28 3 5 20 25 - 65 14
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Фортуна Дюссельдорф вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    94'
    Калу Саломон задерживает мяч рукой
  • 93'
    Дардаи Палко из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 93'
    Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
  • 91'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 91'
    Шанс! Дардаи Палко из команды Герта пробил головой, но мимо
  • 91'
    Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Хорошую попытку сделал Усами Такаси. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 90'
    Отличные скиллы показывает Усами Такаси, обводя своих соперников
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Фол, нарушение
    89'
    Груйич Марко наказан за толчок Штёгер Кевин
  • 89'
    Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 89'
    Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    О, нет. Из многообещающей позиции Дардаи Палко из команды Герта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 87'
    Дилросун Джавайро из команды Герта делает передачу одноклубнику.
  • Фол, нарушение
    87'
    Зоботка Марсель наказан за толчок Рекик Карим
  • 87'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 86'
    Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Герта начинает контратаку
  • 86'
    Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    86'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.
  • 85'
    Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 85'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 84'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 84'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 83'
    Какой промах! Калу Саломон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 83'
    Лазаро Валентино из команды Герта делает отличный кросс...
  • 83'
    Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 81'
    Шанс! Груйич Марко из команды Герта пробил головой, но мимо
  • Угловой
    81'
    Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
  • 81'
    Штрафной исполнил Лазаро Валентино, после его удара Рензинг Михаэль сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 79'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Гисельман Нико получил травму и заменен. Бормут Робин выходит на поле.
  • 78'
    Тактическая замена. Леки Мэттью уходит с поля и его заменяет Дардаи Палко
  • 78'
    Сегодняшная посещаемость составляет 51604 болельщиков
  • 78'
    Калу Саломон из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 78'
    Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Леки Мэттью
  • 76'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    76'
    Усами Такаси из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Шелбред Пер-Сильян из команды Герта поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 75'
    Раман Бенито пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
  • 74'
    Фортуна Дюссельдорф имеет хороший шанс забить.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 74'
    Гисельман Нико из команды Фортуна Дюссельдорф плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 74'
    Усами Такаси из команды Фортуна Дюссельдорф сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 74'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 73'
    Тактическая замена. Финк Оливер уходит с поля и его заменяет Зоботка Марсель
  • Фол, нарушение
    73'
    Калу Саломон задерживает мяч рукой
  • 72'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 72'
    ШАНС! Раман Бенито нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Калу Саломон из команды Герта поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
  • 71'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    71'
    Штёгер Кевин наказан за толчок Штарк Никлас
  • 71'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    71'
    Усами Такаси из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой справа.
  • 70'
    Хеннингс Роувен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Хеннингс Роувен из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 70'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 70'
    Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Дилросун Джавайро
  • 69'
    Зельке Дейви из команды Герта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 69'
    Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Груйич Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой слева.
  • 68'
    Гисельман Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 68'
    Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Усами Такаси
  • Офсайд
    67'
    Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
  • Фол, нарушение
    66'
    Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф в офсайде
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 65'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку
  • Желтая карточка
    65'
    Судья подбегает и показывает Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отложенную желтую карточку за фол.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 64'
    Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 64'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    64'
    Миттельштедт Максимилиан из команды Герта вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Раман Бенито не пострадал и надо продолжать игру!
  • Желтая карточка
    63'
    Дуда Ондрей получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    63'
    Дуда Ондрей из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Бодзек Адам заработал фол
  • 63'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Раман Бенито первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 61'
    Ярстейн Руне не дал случится голу! Раман Бенито должен был забивать, но Ярстейн Руне сделал отличный сейв
  • 61'
    Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 59'
    ШАНС! Дуда Ондрей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 59'
    Леки Мэттью из команды Герта делает пас партнеру.
  • 59'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    59'
    Финк Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    58'
    Раман Бенито нарушает правила. Дуда Ондрей пострадал
  • 58'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 57'
    Как он промахнулся? Леки Мэттью имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 57'
    Удивительный сейв сделал Рензинг Михаэль из команды Фортуна Дюссельдорф! А был бы точно гол!
  • 57'
    Дуда Ондрей имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 57'
    Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    56'
    Штёгер Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Груйич Марко
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Раман Бенито
  • 55'
    Зельке Дейви из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    55'
    Лазаро Валентино нарушает правила. Гисельман Нико пострадал
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 55'
    Рензинг Михаэль из команды Фортуна Дюссельдорф хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 55'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калу Саломон и Зельке Дейви из команды Герта.
  • 54'
    Герта контролирует мяч.
  • 53'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Бодзек Адам из команды Фортуна Дюссельдорф играет слишком грубо. Груйич Марко оказался на газоне.
  • 52'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    51'
    Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Лукебакио Доди
  • 51'
    Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 51'
    Дуда Ондрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Шелбред Пер-Сильян
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 50'
    Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 50'
    Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Герта контролирует мяч.
  • 46'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 48'
    Леки Мэттью из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 48'
    Шелбред Пер-Сильян из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 48'
    Герта контролирует мяч.
  • 47'
    Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку
  • 47'
    Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 46'
    Груйич Марко из команды Герта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Лукебакио Доди нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
  • 45'
    Игрок из команды Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 45'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Каминьски Марцин из команды Фортуна Дюссельдорф делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    44'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Шелбред Пер-Сильян из команды Герта поставил подножку. Пострадал Штёгер Кевин
  • 43'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 41'
    Отличный командный гол!
  • 41'
    Дуда Ондрей сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Груйич Марко из команды Герта забил гол! Легко это для такого игрока, как Груйич Марко
  • 41'
    Дуда Ондрей из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
  • 40'
    Герта начинает контратаку
  • 40'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Калу Саломон из команды Герта опасно и грубо сыграл. Циммерман Маттиас пострадал.
  • 39'
    Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 38'
    Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 38'
    Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Леки Мэттью из команды Герта поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
  • 35'
    Хеннингс Роувен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Раман Бенито изменил счет на табло!
  • 35'
    Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 34'
    Герта контролирует мяч.
  • 33'
    Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
  • 32'
    Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Ярстейн Руне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой слева.
  • Офсайд
    30'
    Должен был быть гол! Лукебакио Доди имел отличный шанс, но Ярстейн Руне не дал голу состоятся!
  • 30'
    Хеннингс Роувен из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 29'
    Как он промахнулся? Каминьски Марцин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • Угловой
    29'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф подал угловой слева.
  • 29'
    Раман Бенито нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    28'
    Дуда Ондрей из команды Герта опасно и грубо сыграл. Бодзек Адам пострадал.
  • 28'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 27'
    Герта контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 26'
    Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 26'
    Штёгер Кевин делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Груйич Марко наказан за толчок Штёгер Кевин
  • 25'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 24'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Калу Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
  • 22'
    Отличный пас сделал Калу Саломон из команды Герта. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 22'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 21'
    Леки Мэттью не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Миттельштедт Максимилиан из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 19'
    Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Герта контролирует мяч.
  • 18'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 18'
    Груйич Марко из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    15'
    Дуда Ондрей из команды Герта играет слишком грубо. Гисельман Нико оказался на газоне.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Герта
  • 15'
    Хеннингс Роувен из команды Фортуна Дюссельдорф наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 14'
    Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 13'
    Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Финк Оливер из команды Фортуна Дюссельдорф отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    12'
    Шелбред Пер-Сильян из команды Герта в офсайде
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна Дюссельдорф поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
  • Офсайд
    11'
    Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
  • 11'
    Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
  • 11'
    Герта начинает контратаку
  • 11'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
  • 10'
    О, нет. Из многообещающей позиции Леки Мэттью из команды Герта наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    10'
    Дуда Ондрей из команды Герта подал угловой слева.
  • 10'
    Хоффманн Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Леки Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Раман Бенито из команды Фортуна Дюссельдорф навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 9'
    Фортуна Дюссельдорф начинает контратаку
  • 8'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Фортуна Дюссельдорф
  • 8'
    Зельке Дейви из команды Герта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 7'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Фортуна Дюссельдорф контролирует мяч.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 5'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • Фол, нарушение
    5'
    Бодзек Адам наказан за толчок Миттельштедт Максимилиан
  • 4'
    Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Груйич Марко из команды Герта поставил подножку. Пострадал Циммерман Маттиас
  • 3'
    Плохо сыграл Лазаро Валентино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 3'
    Лукебакио Доди из команды Фортуна Дюссельдорф делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    ШАНС! Лукебакио Доди вышел один-на-один с голкипером...
  • 3'
    Лукебакио Доди нанес удар, мяч был парирован, но Ярстейн Руне не удержал его в руках.
  • 3'
    Циммерман Маттиас из команды Фортуна Дюссельдорф сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Фортуна Дюссельдорф вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Герта контролирует мяч.
  • 2'
    Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Рекик Карим делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Герта контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Герта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Герта 1:2 Фортуна
Герта
79% (132)
Ничья
13.8% (23)
Фортуна
7.2% (12)
2:1 Герта
41.3% (69)
1:0 Герта
19.2% (32)
2:0 Герта
13.8% (23)
1:1 Ничья
9% (15)
1:2 Фортуна
4.2% (7)
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