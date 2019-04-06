Германия: Бундеслига 2018-2019

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

93' Удар от ворот произведет Вольфсбург

92' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

91' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург подал угловой справа.

90' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

90' Малли Юнус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

90' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

89' Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

87' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Вольфсбург контролирует мяч.

86' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Майна Линтон из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

85' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

85' Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.

85' Мехмеди Адмир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Виммер Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

82' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Sebastian Soto из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

82' Муслия Флоран из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

82' Ганновер контролирует мяч.

81' Вольфсбург контролирует мяч.

80' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Тактическая замена. Бакалорц Марвин уходит с поля и его заменяет Sebastian Soto

78' Г О О О О Л - Руссийон Жером изменил счет на табло!

78' Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.

78' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Шанс! Вайдандт Хендрик из команды Ганновер пробил головой, но мимо

76' Корб Юлиан из команды Ганновер делает пас партнеру.

76' Майна Линтон из команды Ганновер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

76' Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

75' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

75' Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Вольфсбург контролирует мяч.

74' Удар от ворот произведет Вольфсбург

74' Шанс! Бакалорц Марвин из команды Ганновер пробил головой, но мимо

73' Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

71' Г О О О О Л - Штеффен Ренато изменил счет на табло!

69' Мюллер Николай не смог попасть в створ ударом издали

69' Удар от ворот произведет Ганновер

69' Штеффен Ренато не смог попасть в створ ударом издали

68' Отличные скиллы показывает Штеффен Ренато , обводя своих соперников

68' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Вольфсбург

67' ШАНС! Мюллер Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

67' Майна Линтон из команды Ганновер делает пас партнеру.

66' Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

66' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

66' Удар от ворот произведет Вольфсбург

66' Харагути Генки из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...

66' Ганновер начинает контратаку

66' Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

65' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

65' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Вольфсбург контролирует мяч.

64' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Ганновер

63' Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

63' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Ганновер

62' Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

62' Штеффен Ренато из команды Вольфсбург подал угловой справа.

61' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.

61' Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

60' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

60' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой слева.

59' Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

58' Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

58' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

58' Брукс Джон из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

58' Плохо сыграл Вайдандт Хендрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.

57' Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Вольфсбург контролирует мяч.

56' Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

54' Мюллер Николай из команды Ганновер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

54' Майна Линтон из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...

54' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Брукс Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Брукс Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой слева.

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Бакалорц Марвин из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

51' Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

50' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

50' Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Ганновер контролирует мяч.

47' Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе

47' Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

47' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...

47' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.

46' Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.