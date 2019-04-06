Германия: Бундеслига 2018-2019

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  3. Германия
  4. Бундеслига 2018-2019
Вольфсбург
3:1
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
13' Желтая карточка
Штеффен Ренато
20' Желтая карточка
Мюллер Николай
0:1
30' Гол
Вайдандт Хендрик
1:1
32' Гол
Штеффен Ренато
2:1
71' Гол
Штеффен Ренато
3:1
78' Гол
Руссийон Жером
84' Желтая карточка
Виммер Кевин
90'+4
12
Перван
Павао
2
Виллиам
Фуртадо
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
23
Гилавоги
Жошуа
8
Штеффен
Ренато
14
Мехмеди
Адмир
37
Реджбекай
Элвис
7
Брекало
Йосип
9
Вегхорст
Ваут
23
Эссер
Михаэль
25
Сорг
Оливер
31
Антон
Вальдемар
28
Виммер
Кевин
4
Корб
Юлиан
10
Харагути
Генки
27
Швеглер
Пирмин
6
Бакалорц
Марвин
40
Майна
Линтон
21
Мюллер
Николай
26
Вайдандт
Хендрик
Вольфсбург
4-1-4-1
Ганновер 96
4-4-2

Ход матча

13'
Штеффен Ренато
 
20'
 
Мюллер Николай
30'
0:1
Вайдандт Хендрик
(Майна Линтон)
32'
Штеффен Ренато
(Гилавоги Жошуа)
1:1
62'
Гинчек Даниэль
Брекало Йосип
 
70'
 
Муслия Флоран
Мюллер Николай
71'
Штеффен Ренато
(Гинчек Даниэль)
2:1
77'
Малли Юнус
Штеффен Ренато
 
78'
Руссийон Жером
(Малли Юнус)
3:1
79'
 
Sebastian Soto
Бакалорц Марвин
84'
 
Виммер Кевин
85'
Клаус Феликс
Мехмеди Адмир
 
  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 9 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 5:2 Фортуна Бавария 6:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Вердер
Боруссия М 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Майнц Фрайбург 3:3 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Герта 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:3 Байер Л Шальке 04 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Риека Вольфсбург 3:0 Витесс Аугсбург 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Нюрнберг 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:3 Падерборн
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л
Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Бавария Майнц 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Герта Боруссия М 4:1 Ганновер 96

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ганновер 96 2:1 Вольфсбург Бундеслига Ганновер 96 0:2 Вольфсбург Кубок Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:0 Ганновер 96 Кубок
Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Вольфсбург 2:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Вольфсбург Бундеслига Ганновер 96 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:4 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:5 Вольфсбург Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 27 19 6 2 66 - 30 63
2. Бавария Заявка 27 19 4 4 69 - 28 61
3. РБ Лейпциг Заявка 28 16 7 5 53 - 22 55
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 15 7 6 56 - 31 52
5. Боруссия М Заявка 27 14 5 8 46 - 34 47
6. Вольфсбург Заявка 28 13 6 9 47 - 42 45
7. Вердер Заявка 27 11 9 7 49 - 39 42
8. Байер Л Заявка 28 13 3 12 50 - 48 42
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 11 6 54 - 39 41
10. Фортуна Заявка 28 11 4 13 38 - 52 37
11. Герта Заявка 28 9 8 11 41 - 46 35
12. Майнц Заявка 28 9 6 13 33 - 48 33
13. Фрайбург Заявка 28 7 11 10 38 - 48 32
14. Шальке 04 Заявка 28 7 5 16 29 - 46 26
15. Аугсбург Заявка 27 6 7 14 37 - 50 25
16. Штуттгарт Заявка 28 5 6 17 27 - 60 21
17. Нюрнберг Заявка 28 3 8 17 23 - 53 17
18. Ганновер 96 Заявка 28 3 5 20 25 - 65 14
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Гинчек Даниэль наказан за толчок Майна Линтон
  • 93'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 92'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    91'
    Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург подал угловой справа.
  • Фол, нарушение
    91'
    Муслия Флоран из команды Ганновер опасно и грубо сыграл. Клаус Феликс пострадал.
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 90'
    Малли Юнус имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 90'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Клаус Феликс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 88'
    Муслия Флоран пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
  • 87'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 86'
    Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Майна Линтон из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 85'
    Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Клаус Феликс
  • 85'
    Брукс Джон из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 85'
    Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
  • 85'
    Мехмеди Адмир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    84'
    Виммер Кевин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    84'
    Антон Вальдемар из команды Ганновер опасно и грубо сыграл. Виллиам Фуртадо пострадал.
  • Фол, нарушение
    83'
    Вайдандт Хендрик наказан за толчок Кнохе Робин
  • 83'
    Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Sebastian Soto из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Муслия Флоран из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 82'
    Ганновер контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья свистит. Корб Юлиан атаковал сзади соперника. Это Малли Юнус заработал своей команде штрафной
  • 81'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 79'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 79'
    Тактическая замена. Бакалорц Марвин уходит с поля и его заменяет Sebastian Soto
  • 78'
    Малли Юнус сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Руссийон Жером изменил счет на табло!
  • 78'
    Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
  • 78'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Малли Юнус
  • 76'
    Шанс! Вайдандт Хендрик из команды Ганновер пробил головой, но мимо
  • 76'
    Корб Юлиан из команды Ганновер делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    76'
    Вегхорст Ваут наказан за толчок Корб Юлиан
  • 76'
    Майна Линтон из команды Ганновер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 76'
    Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 75'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 74'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 74'
    Шанс! Бакалорц Марвин из команды Ганновер пробил головой, но мимо
  • 73'
    Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    73'
    Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Сорг Оливер пострадал.
  • 71'
    Гинчек Даниэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Штеффен Ренато изменил счет на табло!
  • 71'
    ШАНС! Штеффен Ренато вышел один-на-один с голкипером...
  • 70'
    Тактическая замена. Мюллер Николай уходит с поля и его заменяет Муслия Флоран
  • 69'
    Мюллер Николай не смог попасть в створ ударом издали
  • 69'
    Гилавоги Жошуа ошибается в защите.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 69'
    Штеффен Ренато не смог попасть в створ ударом издали
  • 68'
    Отличные скиллы показывает Штеффен Ренато, обводя своих соперников
  • 68'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 67'
    ШАНС! Мюллер Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 67'
    Майна Линтон из команды Ганновер делает пас партнеру.
  • 66'
    Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 66'
    Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 66'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 66'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 66'
    Харагути Генки из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...
  • 66'
    Ганновер начинает контратаку
  • 66'
    Сорг Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 65'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 64'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 63'
    Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 63'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 62'
    Тактическая замена. Брекало Йосип уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
  • 62'
    Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    62'
    Штеффен Ренато из команды Вольфсбург подал угловой справа.
  • 61'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 61'
    Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 60'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 59'
    Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    59'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой слева.
  • 59'
    Кастельс Коэн не дал случится голу! Харагути Генки должен был забивать, но Кастельс Коэн сделал отличный сейв
  • 59'
    ШАНС! Харагути Генки вышел один-на-один с голкипером...
  • 59'
    Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 58'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Брукс Джон из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Плохо сыграл Вайдандт Хендрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    58'
    Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
  • 57'
    Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 56'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Травма, повреждение
    55'
    Брукс Джон возвращается на поле.
  • 54'
    Мюллер Николай из команды Ганновер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 54'
    Майна Линтон из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    54'
    Ох, нехорошо это выглядит. Брукс Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Брукс Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 52'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 52'
    Майна Линтон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 52'
    Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    52'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер подал угловой слева.
  • 52'
    Матч возобновлен
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 51'
    Должен был быть гол! Харагути Генки имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
  • 51'
    ШАНС! Харагути Генки вышел один-на-один с голкипером...
  • 51'
    Брукс Джон ошибается в защите.
  • 51'
    Бакалорц Марвин из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 51'
    Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    50'
    Швеглер Пирмин из команды Ганновер играет слишком грубо. Мехмеди Адмир оказался на газоне.
  • 50'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 50'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Ганновер контролирует мяч.
  • 47'
    Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    46'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
  • 46'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 45'
    Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Майна Линтон
  • 44'
    Вайдандт Хендрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.
  • 44'
    Харагути Генки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 43'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 43'
    Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 42'
    Швеглер Пирмин не смог попасть в створ ударом издали
  • 42'
    Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Сорг Оливер из команды Ганновер отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Вайдандт Хендрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Майна Линтон из команды Ганновер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 40'
    Отличный пас сделал Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 40'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 40'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Брекало Йосип из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 39'
    Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
  • 39'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 38'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
  • 37'
    Соперник делает почти голевой пас, но Эссер Михаэль из команды Ганновер начеку и спасает ситуацию.
  • 37'
    Вегхорст Ваут имел все шансы забить, но Эссер Михаэль сделал отличный сейв!
  • 37'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Вайдандт Хендрик из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Штеффен Ренато
  • 35'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 35'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 34'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Ганновер контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Руссийон Жером наказан за толчок Харагути Генки
  • 33'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 33'
    Шанс! Вайдандт Хендрик из команды Ганновер пробил головой, но мимо
  • 33'
    Мюллер Николай из команды Ганновер делает пас партнеру.
  • 32'
    Гилавоги Жошуа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    ГОООООЛ - Штеффен Ренато Вольфсбург забивает ударом головой
  • 32'
    Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Отличный командный гол!
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 30'
    Майна Линтон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Вайдандт Хендрик изменил счет на табло!
  • 30'
    Майна Линтон разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 30'
    Майна Линтон из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Ганновер начинает контратаку
  • 30'
    Виллиам Фуртадо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
  • 29'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Майна Линтон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Так близко к голу! Штеффен Ренато имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Эссер Михаэль!
  • 28'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
  • 27'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 27'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург подал угловой справа.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 25'
    Корб Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    25'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой слева.
  • 25'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 25'
    Плохо сыграл Антон Вальдемар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 25'
    Кнохе Робин из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 24'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 23'
    Ганновер контролирует мяч.
  • 22'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • Желтая карточка
    20'
    Мюллер Николай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Мюллер Николай из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Брекало Йосип
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Вольфсбург
  • 19'
    Бакалорц Марвин не смог попасть в створ ударом издали
  • 19'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья свистит. Брукс Джон атаковал сзади соперника. Это Вайдандт Хендрик заработал своей команде штрафной
  • 17'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Брекало Йосип из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Желтая карточка
    13'
    Штеффен Ренато совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    13'
    Штеффен Ренато нарушает правила. Бакалорц Марвин пострадал
  • 13'
    Вольфсбург контролирует мяч.
  • 13'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 12'
    Руссийон Жером не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой справа.
  • 12'
    Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Майна Линтон из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Гилавоги Жошуа
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 10'
    Какой промах! Вегхорст Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 10'
    Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
  • Угловой
    10'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Харагути Генки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    9'
    Корб Юлиан из команды Ганновер в офсайде
  • 9'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Харагути Генки из команды Ганновер идет с мячом вперед на обострение...
  • 8'
    Отличный пас сделал Брекало Йосип из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 8'
    Эссер Михаэль ошибается в защите.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Корб Юлиан из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Штеффен Ренато
  • 6'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
  • 5'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ганновер
  • 4'
    Отличный пас сделал Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Мюллер Николай из команды Ганновер поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
  • 4'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ганновер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ганновер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Бакалорц Марвин пострадал.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ганновер начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вольфсбург 3:1 Ганновер 96
Вольфсбург
88.1% (148)
Ничья
7.7% (13)
Ганновер 96
4.2% (7)
2:0 Wolfsburg
31.5% (53)
2:1 Wolfsburg
23.2% (39)
1:0 Wolfsburg
11.3% (19)
3:1 Wolfsburg
11.3% (19)
3:0 Wolfsburg
7.7% (13)
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