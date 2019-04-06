Германия: Бундеслига 2018-2019
Вольфсбург
3:1
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена
Ганновер 96
13' Желтая карточкаШтеффен Ренато
20' Желтая карточкаМюллер Николай
0:1
30' ГолВайдандт Хендрик
1:1
32' ГолШтеффен Ренато
2:1
71' ГолШтеффен Ренато
3:1
78' ГолРуссийон Жером
84' Желтая карточкаВиммер Кевин
12
Перван
Павао
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
25
Сорг
Оливер
28
Виммер
Кевин
40
Майна
Линтон
- Основной состав
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Клаус ФеликсНападающий
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Защитник
-
28 Виммер КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бех УффеНападающий
-
-
Главный тренер: Томас Долл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
20'
30'
0:1
32'
1:1
71'
2:1
78'
3:1
84'
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 5:2 Фортуна Бавария 6:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Вердер
Боруссия М 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Майнц Фрайбург 3:3 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:0 Вольфсбург Герта 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:3 Байер Л Шальке 04 2:1 Вольфсбург Вольфсбург 3:0 Риека Вольфсбург 3:0 Витесс Аугсбург 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Штуттгарт Нюрнберг 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:0 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:3 Падерборн
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +2 =4 -14Ганновер 96 0:1 Шальке 04 Арминия 5:0 Ганновер 96 Аугсбург 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Байер Л
Штуттгарт 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 3:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Нюрнберг Ганновер 96 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Вердер Ганновер 96 4:1 Хераклес Ганновер 96 3:3 Зульте-Варегем Ганновер 96 0:0 НЕК Неймеген Ганновер 96 0:1 Фортуна Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Бавария Майнц 1:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:2 Герта Боруссия М 4:1 Ганновер 96
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ганновер 96: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:4 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Бундеслига Вольфсбург 2:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:3 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Вольфсбург Бундеслига Ганновер 96 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:4 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 2:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:1 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 2:0 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 4:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 0:5 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|66 - 30
|63
|2.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|69 - 28
|61
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|16
|7
|5
|53 - 22
|55
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|56 - 31
|52
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|46 - 34
|47
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 42
|45
|7.
|Вердер
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|49 - 39
|42
|8.
|Байер Л
|Заявка
|28
|13
|3
|12
|50 - 48
|42
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|54 - 39
|41
|10.
|Фортуна
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|38 - 52
|37
|11.
|Герта
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|41 - 46
|35
|12.
|Майнц
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|33 - 48
|33
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|38 - 48
|32
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|29 - 46
|26
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 50
|25
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|27 - 60
|21
|17.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|3
|8
|17
|23 - 53
|17
|18.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|25 - 65
|14
Вольфсбург
88.1% (148)
Ничья
7.7% (13)
Ганновер 96
4.2% (7)
2:0 Wolfsburg
31.5% (53)
2:1 Wolfsburg
23.2% (39)
1:0 Wolfsburg
11.3% (19)
3:1 Wolfsburg
11.3% (19)
3:0 Wolfsburg
7.7% (13)
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