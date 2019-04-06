Англия: Премьер-лига 2018-2019
Ньюкасл
0:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Кристал Пэлас
45' Желтая карточкаКелли Мартин
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
14
Хейден
Исаак
34
Келли
Мартин
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Айю ДжорданНападающий
- Нападающий
-
35 Sam Woods
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
11 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =6 -7Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Фулхэм Хаддерсфилд Таун 0:1 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =3 -7Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон
Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Челси Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Лестер
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|4.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|55 - 34
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Лестер
|2:1 Заявка
|33
|14
|5
|14
|44 - 44
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 61
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|38 - 43
|37
|14.
|Бёрнли
|3:1 Заявка
|33
|10
|6
|17
|40 - 60
|36
|15.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 42
|36
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|1:2 Заявка
|33
|3
|5
|25
|19 - 61
|14
Ньюкасл
73.4% (124)
Ничья
19.5% (33)
Кристал Пэлас
7.1% (12)
1:0 Ньюкасл
31.4% (53)
2:1 Ньюкасл
30.2% (51)
1:1 Ничья
17.2% (29)
2:0 Ньюкасл
7.7% (13)
1:2 Кристал Пэлас
5.3% (9)
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