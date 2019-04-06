Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм

77' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

75' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

75' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

74' Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Матч возобновлен

70' Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

69' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

68' Ньюкасл контролирует мяч.

67' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

66' Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

66' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.

66' Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.

65' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

65' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

61' Лежён Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

60' Кристал Пэлас начинает контратаку

59' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Кристал Пэлас

58' Йедлин Деандре не смог попасть в створ ударом издали

58' Ньюкасл имеет хороший шанс забить.

58' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Удар от ворот произведет Кристал Пэлас

56' Рондон Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

55' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

54' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

53' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.

52' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

52' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ньюкасл контролирует мяч.

50' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

49' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

49' Удар от ворот произведет Ньюкасл

48' Шанс! Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо

48' Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.

48' Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

48' Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...

48' Удар от ворот произведет Кристал Пэлас

48' Альмирон Мигель не смог попасть в створ ударом издали

47' Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

47' Ки Сонъён из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.

47' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Удар от ворот произведет Кристал Пэлас

46' Ки Сонъён не смог попасть в створ ударом издали