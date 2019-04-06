Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Ньюкасл
0:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
45' Желтая карточка
Келли Мартин
77'
12
Дубравка
Мартин
22
Йедлин
Деандре
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
20
Лежён
Флорьян
11
Ритчи
Мэтт
17
Перес
Айосе
4
Ки
Сонъён
14
Хейден
Исаак
24
Альмирон
Мигель
9
Рондон
Саломон
31
Гуаита
Висенте
29
Уан-Биссака
Аарон
34
Келли
Мартин
5
Томкинс
Джеймс
3
Ван
Анхольт
Патрик
10
Таунсенд
Андрос
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
15
Шлупп
Джеффри
23
Бачуайи
Миши
11
Заха
Уилфрид
Ньюкасл
5-4-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Ход матча

45'
 
Келли Мартин
65'
 
Бентеке Кристиан
Бачуайи Миши
65'
Дамметт Пол
Лежён Флорьян
 
73'
 
Дэнн Скотт
Томкинс Джеймс
76'
Шелви Джонджо
Ки Сонъён
 
  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:0 Бёрнли Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Ньюкасл 0:2 Уотфорд Ньюкасл 3:0 Кардифф Сити Блэкберн 2:4 Ньюкасл Челси 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Блэкберн Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Уотфорд 1:1 Ньюкасл Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Фулхэм Хаддерсфилд Таун 0:1 Ньюкасл
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Брайтон
Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Лестер 1:4 Кристал Пэлас Донкастер 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Кристал Пэлас 1:0 Гримсби Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Челси Кристал Пэлас 0:0 Кардифф Сити Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Лестер

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
4. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
5. Челси Заявка 32 19 6 7 55 - 34 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Лестер 2:1 Заявка 33 14 5 14 44 - 44 47
9. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут 1:3 Заявка 33 11 5 17 44 - 61 38
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 33 10 7 16 38 - 43 37
14. Бёрнли 3:1 Заявка 33 10 6 17 40 - 60 36
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 42 36
16. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун 1:2 Заявка 33 3 5 25 19 - 61 14
  • Второй тайм
  • 77'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Тактическая замена. Ки Сонъён уходит с поля и его заменяет Шелви Джонджо
  • 76'
    Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 75'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
  • 74'
    Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 73'
    Матч возобновлен
  • 73'
    Томкинс Джеймс получил травму и заменен. Дэнн Скотт выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    70'
    Ритчи Мэтт нарушает правила. Заха Уилфрид пострадал
  • 70'
    Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
  • 69'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Макартур Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Шёр Фабиан
  • 68'
    Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    67'
    Заха Уилфрид наказан за толчок Йедлин Деандре
  • 67'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    66'
    Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
  • 66'
    Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 65'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Лежён Флорьян получил травму и заменен. Дамметт Пол выходит на поле.
  • 65'
    Тактическая замена. Бачуайи Миши уходит с поля и его заменяет Бентеке Кристиан
  • Травма, повреждение
    61'
    Лежён Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 60'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 60'
    Кристал Пэлас начинает контратаку
  • 59'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 58'
    Йедлин Деандре не смог попасть в створ ударом издали
  • 58'
    Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
  • 58'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Альмирон Мигель
  • 56'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 56'
    Рондон Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Альмирон Мигель
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 54'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
  • 53'
    Лежён Флорьян делает длинную передачу вперед
  • 53'
    Лежён Флорьян нанес удар головой, но Гуаита Висенте спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    53'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
  • 52'
    Перес Айосе мяч отрикошетил от ворот
  • 52'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Рондон Саломон
  • 50'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Перес Айосе наказан за толчок Миливоевич Лука
  • 49'
    Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 49'
    Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 48'
    Шанс! Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
  • 48'
    Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
  • 48'
    Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 48'
    Альмирон Мигель не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    47'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
  • 47'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 46'
    Ки Сонъён не смог попасть в створ ударом издали
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    48'
    Келли Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    48'
    Келли Мартин из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Альмирон Мигель оказался на газоне.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 48'
    Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 47'
    Рондон Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ритчи Мэтт
  • Офсайд
    46'
    Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Хейден Исаак наказан за толчок Макартур Джеймс
  • 44'
    Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 44'
    Келли Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 44'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
  • 44'
    Шёр Фабиан делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    43'
    Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас в офсайде
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 42'
    Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
  • Угловой
    42'
    Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
  • 42'
    Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 40'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Угловой
    40'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
  • 39'
    Альмирон Мигель мяч отрикошетил от ворот
  • 39'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 39'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
  • 39'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    39'
    Бачуайи Миши возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
  • 38'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бачуайи Миши получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Бачуайи Миши на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 35'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пасует в штрафную, но Гуаита Висенте выходит и ловит мяч.
  • 35'
    Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Уан-Биссака Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Рондон Саломон нанес удар, мяч был парирован, но Гуаита Висенте не удержал его в руках.
  • 34'
    Томкинс Джеймс ошибается в защите.
  • 34'
    Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
  • 34'
    Лежён Флорьян из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 33'
    Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас направляет мяч в штрафную площадку, но Дубравка Мартин выбегает и ловит мяч
  • 32'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 31'
    Кристал Пэлас начинает контратаку
  • 31'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 31'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 30'
    Шанс! Рондон Саломон из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
  • 29'
    Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Ки Сонъён пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
  • 28'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 26'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 26'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 25'
    Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
  • 25'
    Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
  • 25'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Заха Уилфрид и Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас.
  • 25'
    Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    24'
    Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
  • 24'
    Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    24'
    Лежён Флорьян из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Таунсенд Андрос оказался на газоне.
  • 23'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • Офсайд
    23'
    Бачуайи Миши из команды Кристал Пэлас в офсайде
  • 23'
    Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    21'
    Йедлин Деандре из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
  • 20'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 20'
    Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Ки Сонъён
  • 17'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой слева.
  • 17'
    Гуаита Висенте отбил мяч на угловой после удара Ритчи Мэтт из штрафной площади.
  • 17'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 17'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 16'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 16'
    Хейден Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    16'
    Хейден Исаак нарушает правила. Миливоевич Лука пострадал
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Офсайд
    15'
    Рондон Саломон из команды Ньюкасл в офсайде
  • 15'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 13'
    Отличный пас сделал Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 13'
    ШАНС! Шёр Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 13'
    Лежён Флорьян из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
  • 13'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл забрасывает мяч в штрафную.
  • 13'
    Ритчи Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 12'
    Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
  • 12'
    Плохо сыграл Гуаита Висенте - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 12'
    Шёр Фабиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 12'
    Перес Айосе из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
  • 11'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 11'
    Хейден Исаак пробует нанести удар издали, но Гуаита Висенте держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
  • 10'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 9'
    Ки Сонъён из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 9'
    Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас в офсайде
  • 8'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ван Анхольт Патрик и Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас.
  • 7'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
  • 6'
    Шанс! Рондон Саломон из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
  • Угловой
    6'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
  • 6'
    Альмирон Мигель из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Ньюкасл имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 5'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Лежён Флорьян из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
  • 3'
    Кристал Пэлас контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 2'
    ШАНС! Шлупп Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 2'
    Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
  • 2'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 2'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Кристал Пэлас начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас
Ньюкасл
73.4% (124)
Ничья
19.5% (33)
Кристал Пэлас
7.1% (12)
1:0 Ньюкасл
31.4% (53)
2:1 Ньюкасл
30.2% (51)
1:1 Ничья
17.2% (29)
2:0 Ньюкасл
7.7% (13)
1:2 Кристал Пэлас
5.3% (9)
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