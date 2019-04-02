Англия: Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
4:1
Конец матча
Стадион: Викарадж Роад Зрители: 17301
Фулхэм
1:0
23' ГолДюкур Абдулайе
1:1
33' ГолБабель Райан
44' Желтая карточкаМариаппа Эдриан
47' Желтая карточкаЯнмат Дарил
2:1
63' ГолХьюз Уилл
66' Желтая карточкаЧамберс Калум
3:1
69' ГолДини Трой
4:1
75' ГолКико Фемения
90' Желтая карточкаХолебас Хосе
90' Желтая карточкаКристи Сайрус
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
29
Капу
Этьен
25
Рико
Серхио
13
Рим
Тим
10
Кэрни
Том
23
Брайан
Джо
12
Бабель
Райан
- Основной состав
-
26 Фостер БенВратарь
-
21 Кико ФеменияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Защитник
-
12 Сема КенПолузащитник
-
20 КинаПолузащитник
-
18 Грэй АндреНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Основной состав
-
25 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Бабель РайанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шюррле АндреНападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
Ход матча
23'
1:0
33'
1:1
44'
47'
63'
2:1
66'
69'
3:1
75'
4:1
78'
90'
90'
-
4 Голы 1
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер
Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:2 Челси Вест Хэм 0:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Кардифф Сити Эвертон 2:2 Уотфорд
Фулхэм Последние 20 матчей: +2 =3 -15Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси
Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лестер Челси 2:0 Фулхэм
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|24
|7
|1
|72 - 19
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|81 - 21
|77
|3.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|20
|1
|10
|58 - 34
|61
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|6.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|52 - 34
|60
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|9.
|Лестер
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|42 - 43
|44
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|43 - 58
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|38 - 41
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 42
|35
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|32 - 43
|33
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 50
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|37 - 59
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|28 - 59
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|18 - 59
|14
Уотфорд
89% (153)
Ничья
7.6% (13)
Фулхэм
3.5% (6)
2:1 Уотфорд
36.6% (63)
1:0 Уотфорд
29.7% (51)
2:0 Уотфорд
15.7% (27)
1:1 Ничья
6.4% (11)
3:1 Уотфорд
3.5% (6)
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