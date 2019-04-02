Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Уотфорд
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 17301
Фулхэм
0'
1:0
23' Гол
Дюкур Абдулайе
1:1
33' Гол
Бабель Райан
44' Желтая карточка
Мариаппа Эдриан
47' Желтая карточка
Янмат Дарил
2:1
63' Гол
Хьюз Уилл
66' Желтая карточка
Чамберс Калум
3:1
69' Гол
Дини Трой
4:1
75' Гол
Кико Фемения
90' Желтая карточка
Холебас Хосе
90' Желтая карточка
Кристи Сайрус
90'+5
26
Фостер
Бен
21
Кико
Фемения
6
Мариаппа
Эдриан
15
Каткарт
Крейг
25
Холебас
Хосе
19
Хьюз
Уилл
16
Дюкур
Абдулайе
29
Капу
Этьен
37
Перейра
Роберто
7
Делофеу
Херард
9
Дини
Трой
25
Рико
Серхио
5
Чамберс
Калум
20
Ле
Маршан
Максим
13
Рим
Тим
22
Кристи
Сайрус
10
Кэрни
Том
29
Замбо-Ангисса
Андре
23
Брайан
Джо
3
Сесеньон
Райан
9
Митрович
Александр
12
Бабель
Райан
Уотфорд
4-4-2
Фулхэм
3-4-3

Ход матча

23'
Дюкур Абдулайе
(Хьюз Уилл)
1:0
33'
1:1
Бабель Райан
(Сесеньон Райан)
44'
Мариаппа Эдриан
 
46'
Янмат Дарил
Перейра Роберто
 
46'
Грэй Андре
Делофеу Херард
 
47'
Янмат Дарил
 
63'
Хьюз Уилл
2:1
66'
 
Чамберс Калум
69'
Дини Трой
(Грэй Андре)
3:1
72'
 
Сери Жан-Мишель
Рим Тим
75'
Кико Фемения
(Грэй Андре)
4:1
78'
Кина
Капу Этьен
 
81'
 
Шюррле Андре
Бабель Райан
87'
 
Макдоналд Кевин
Кэрни Том
90'
Холебас Хосе
 
90'
 
Кристи Сайрус
  • 4 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас Манчестер Сити 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Лестер
Ливерпуль 5:0 Уотфорд Кардифф Сити 1:5 Уотфорд КПР 0:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Эвертон Брайтон 0:0 Уотфорд Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Ньюкасл 0:2 Уотфорд Уотфорд 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:2 Уотфорд Уокинг 0:2 Уотфорд Борнмут 3:3 Уотфорд Уотфорд 1:1 Ньюкасл Уотфорд 1:2 Челси Вест Хэм 0:2 Уотфорд Уотфорд 3:2 Кардифф Сити Эвертон 2:2 Уотфорд
Фулхэм Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Фулхэм 0:2 Манчестер Сити Фулхэм 1:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Челси
Саутгемптон 2:0 Фулхэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Фулхэм 4:2 Брайтон Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Олдхэм Атлетик Арсенал 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:2 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 4:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лестер Челси 2:0 Фулхэм

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Фулхэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Фулхэм 1:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:0 Фулхэм Фулхэм 0:5 Уотфорд
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 24 7 1 72 - 19 79
2. Манчестер Сити Заявка 31 25 2 4 81 - 21 77
3. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
4. Тоттенхэм Заявка 31 20 1 10 58 - 34 61
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
6. Челси Заявка 31 18 6 7 52 - 34 60
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
9. Лестер Заявка 32 13 5 14 42 - 43 44
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут Заявка 32 11 5 16 43 - 58 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 6 15 38 - 41 36
14. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 31 - 42 35
15. Брайтон Заявка 30 9 6 15 32 - 43 33
16. Саутгемптон Заявка 31 8 9 14 35 - 50 33
17. Бёрнли Заявка 32 9 6 17 37 - 59 33
18. Кардифф Сити Заявка 31 8 4 19 28 - 59 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 32 3 5 24 18 - 59 14
  • Второй тайм
  • 95'
    Уотфорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17301 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Дюкур Абдулайе наказан за толчок Замбо-Ангисса Андре
  • 94'
    Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    94'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Сери Жан-Мишель пострадал.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Макдоналд Кевин из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Хьюз Уилл
  • 92'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Митрович Александр нанес удар головой, но Фостер Бен спокойно отбил мяч.
  • 91'
    Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    90'
    Кристи Сайрус получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    90'
    Холебас Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 89'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    89'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Сесеньон Райан оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    89'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд играет слишком грубо. Брайан Джо оказался на газоне.
  • 88'
    Грэй Андре нанес удар, мяч был парирован, но Рико Серхио не удержал его в руках.
  • 88'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 87'
    Тактическая замена. Кэрни Том уходит с поля и его заменяет Макдоналд Кевин
  • 86'
    Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 85'
    Дюкур Абдулайе нанес удар головой, но Рико Серхио спокойно отбил мяч.
  • 85'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Кина из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
  • 84'
    Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 84'
    Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Уотфорд начинает контратаку
  • 83'
    Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Головой пробил Митрович Александр, но голкипер отбил его в поле!
  • 83'
    Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Тактическая замена. Бабель Райан уходит с поля и его заменяет Шюррле Андре
  • Офсайд
    81'
    Грэй Андре из команды Уотфорд в офсайде
  • 81'
    Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    80'
    Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм подал угловой слева.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 80'
    Митрович Александр мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    80'
    Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • 79'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 79'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Фостер Бен не дал случится голу! Сери Жан-Мишель должен был забивать, но Фостер Бен сделал отличный сейв
  • 79'
    Митрович Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 78'
    Кико Фемения нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 78'
    Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    78'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
  • 78'
    Тактическая замена. Капу Этьен уходит с поля и его заменяет Кина
  • 77'
    Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
  • 76'
    Грэй Андре мяч отрикошетил от ворот
  • 75'
    Грэй Андре сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Кико Фемения изменил счет на табло!
  • 75'
    Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 74'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    73'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
  • 72'
    Рико Серхио отбил мяч на угловой после удара Холебас Хосе из штрафной площади.
  • 72'
    Матч возобновлен
  • 72'
    Тактическая замена. Рим Тим уходит с поля и его заменяет Сери Жан-Мишель
  • 71'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 69'
    Грэй Андре сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Дини Трой изменил счет на табло!
  • 69'
    Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
  • 69'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 68'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Грэй Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • 67'
    Митрович Александр нанес удар головой, но Фостер Бен перевел мяч на угловой!
  • 67'
    Чамберс Калум из команды Фулхэм навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 66'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    66'
    Судья подбегает и показывает Чамберс Калум из команды Фулхэм отложенную желтую карточку за фол.
  • 65'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 64'
    Отличный гол забил Хьюз Уилл
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О О Л - Хьюз Уилл ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
  • 63'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    63'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
  • 62'
    Грэй Андре мяч отрикошетил от ворот
  • 62'
    Холебас Хосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 62'
    Дюкур Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 61'
    Сесеньон Райан нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
  • 61'
    Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 60'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 60'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    59'
    Рико Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 58'
    Янмат Дарил из команды Уотфорд опасно и грубо сыграл. Рико Серхио пострадал.
  • 58'
    Дини Трой из команды Уотфорд делает пас партнеру.
  • 58'
    Капу Этьен из команды Уотфорд делает пас партнеру.
  • 58'
    Уотфорд начинает контратаку
  • 57'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 56'
    Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    56'
    Назначен штрафной. Пострадал Холебас Хосе, его свалил Кристи Сайрус.
  • 55'
    Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 54'
    Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    54'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
  • 53'
    Рико Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 53'
    Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 51'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    51'
    Холебас Хосе возвращается на поле.
  • 51'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Холебас Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Травма, повреждение
    50'
    Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    47'
    Янмат Дарил получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья свистит. Янмат Дарил атаковал сзади соперника. Это Кэрни Том заработал своей команде штрафной
  • 47'
    Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
  • 46'
    Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Янмат Дарил
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 47'
    Бабель Райан из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 47'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Брайан Джо из команды Фулхэм отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 45'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Желтая карточка
    44'
    Мариаппа Эдриан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Мариаппа Эдриан грубо играет против соперника. Пострадал Митрович Александр
  • 43'
    Брайан Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    43'
    Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.
  • 41'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 40'
    Митрович Александр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 40'
    Фулхэм начинает контратаку
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Брайан Джо из команды Фулхэм играет слишком грубо. Капу Этьен оказался на газоне.
  • 39'
    Хорошую попытку сделал Сесеньон Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 39'
    Фулхэм начинает контратаку
  • 39'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Замбо-Ангисса Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Бабель Райан из команды Фулхэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 37'
    Митрович Александр нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 36'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Митрович Александр из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 35'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Отличный командный гол!
  • 33'
    Сесеньон Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Бабель Райан изменил счет на табло!
  • 33'
    Сесеньон Райан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 33'
    Фулхэм начинает контратаку
  • 33'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 33'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 32'
    Митрович Александр из команды Фулхэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 32'
    Чамберс Калум из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кэрни Том
  • 32'
    Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Делофеу Херард наказан за толчок Брайан Джо
  • 31'
    Делофеу Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Сесеньон Райан задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    29'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Сесеньон Райан не пострадал и надо продолжать игру!
  • 28'
    Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд играет слишком грубо. Брайан Джо оказался на газоне.
  • 27'
    Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Сесеньон Райан из команды Фулхэм поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 25'
    Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Дюкур Абдулайе изменил счет на табло!
  • 23'
    Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 23'
    Какой промах! Дини Трой имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 23'
    Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Митрович Александр пробует нанести удар издали, но Фостер Бен держит все под контролем
  • 22'
    Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
  • 21'
    Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    20'
    Делофеу Херард нарушает правила. Брайан Джо пострадал
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 20'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бабель Райан из команды Фулхэм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 18'
    Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 16'
    Кристи Сайрус из команды Фулхэм делает неудачный навес.
  • 16'
    Перейра Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Перейра Роберто, обводя своих соперников
  • 15'
    Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Брайан Джо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Кико Фемения из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 14'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Капу Этьен из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 11'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 11'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 9'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Уотфорд
  • 8'
    Шанс! Митрович Александр из команды Фулхэм пробил головой, но мимо
  • 8'
    Кэрни Том из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    7'
    Брайан Джо возвращается на поле.
  • 6'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Брайан Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Брайан Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Кико Фемения нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 5'
    Опасность предотвращена - Капу Этьен из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
  • 5'
    Фулхэм начинает контратаку
  • 4'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 3'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 3'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Перейра Роберто из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 2'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Уотфорд контролирует мяч.
  • 1'
    Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Фулхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Уотфорд 4:1 Фулхэм
Уотфорд
89% (153)
Ничья
7.6% (13)
Фулхэм
3.5% (6)
2:1 Уотфорд
36.6% (63)
1:0 Уотфорд
29.7% (51)
2:0 Уотфорд
15.7% (27)
1:1 Ничья
6.4% (11)
3:1 Уотфорд
3.5% (6)
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