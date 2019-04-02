Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм

95' Уотфорд заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 17301 болельщиков

95' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

94' Брайан Джо из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...

92' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Кристи Сайрус получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Холебас Хосе получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

88' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

87' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

85' Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

85' Кристи Сайрус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Кина из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

85' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.

84' Чамберс Калум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

84' Уотфорд начинает контратаку

83' Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Кристи Сайрус из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...

83' Головой пробил Митрович Александр , но голкипер отбил его в поле!

83' Замбо-Ангисса Андре из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...

82' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Грэй Андре из команды Уотфорд в офсайде

81' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Сери Жан-Мишель из команды Фулхэм отправил кросс в штрафную...

80' Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

80' Брайан Джо из команды Фулхэм подал угловой справа.

79' Кристи Сайрус из команды Фулхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

79' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

78' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.

77' Митрович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.

75' Г О О О О Л - Кико Фемения изменил счет на табло!

75' Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.

75' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

74' Фулхэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена из-за технических проблем.

70' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

69' Г О О О О Л - Дини Трой изменил счет на табло!

69' Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.

69' Фулхэм контролирует мяч.

68' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Грэй Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Сесеньон Райан из команды Фулхэм подал угловой справа.

67' Чамберс Калум из команды Фулхэм навешивает в штрафную с рикошетом.

66' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Судья подбегает и показывает Чамберс Калум из команды Фулхэм отложенную желтую карточку за фол.

65' Уотфорд контролирует мяч.

65' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

63' Г О О О О О Л - Хьюз Уилл ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

63' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.

62' Холебас Хосе нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

61' Митрович Александр из команды Фулхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

60' Уотфорд контролирует мяч.

60' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

60' Матч возобновлен

59' Рико Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Дини Трой из команды Уотфорд делает пас партнеру.

58' Капу Этьен из команды Уотфорд делает пас партнеру.

58' Уотфорд начинает контратаку

57' Уотфорд контролирует мяч.

56' Рико Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

54' Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Хьюз Уилл из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

54' Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

54' Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.

53' Рико Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

52' Уотфорд контролирует мяч.

51' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Холебас Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

50' Холебас Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Фулхэм контролирует мяч.

47' Янмат Дарил получил желтую карточку от судьи

47' Чамберс Калум выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...

47' Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.