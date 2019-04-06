Швейцария: Суперлига 2018-2019
Грасcхоппер
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Летцигрунд
Цюрих
0:1
30' ГолСисей Ассан
33' Желтая карточкаКамбер Робин
33' Желтая карточкаХелифи Салим
4
Nathan
V
28
Petar
Pusic
17
Камбер
Робин
10
Раве
Йорик
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
94
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Nathan VЗащитник
- Защитник
-
28 Petar PusicЗащитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
-
10 Раве ЙорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
24 Лика БуджарЗащитник
- Полузащитник
-
19 Пинга АймериНападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomislav Stipic
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рюэгг КевинПолузащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Неф АлайнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
30'
0:1
33'
33'
-
0 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +4 =6 -10Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз
Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн Цюрих 2:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 2:3 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Цюрих: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Цюрих 2:1 Грасcхоппер Кубок Грасcхоппер 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 5:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 4:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Switzerland Cup Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|26
|22
|3
|1
|70 - 25
|69
|2.
|Базель
|27
|14
|9
|4
|51 - 38
|51
|3.
|Тун
|27
|10
|8
|9
|51 - 42
|38
|4.
|Цюрих
|1:0
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|5.
|Люцерн
|26
|10
|3
|13
|39 - 45
|33
|6.
|Санкт-Галлен
|0:0
|28
|9
|6
|13
|39 - 49
|33
|7.
|Сьон
|26
|9
|5
|12
|41 - 41
|32
|8.
|Лугано
|27
|7
|11
|9
|37 - 40
|32
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|28
|6
|9
|13
|36 - 55
|27
|10.
|Грасcхоппер
|0:1
|27
|5
|5
|17
|25 - 51
|20
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