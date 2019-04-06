Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Грасcхоппер
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
30' Гол
Сисей Ассан
33' Желтая карточка
Камбер Робин
33' Желтая карточка
Хелифи Салим
38'
1
Линднер
Хайнц
5
Aleksandar
Cvetkovic
4
Nathan
V
22
Зесигер
Седрик
28
Petar
Pusic
17
Камбер
Робин
10
Раве
Йорик
30
Байрами
Недим
33
Mergim
Bajrami
25
Каиби
Франциско
9
Джуричин
Марко
25
Бреше
Янник
6
Унтерзее
Йоэль
17
Бангура
Умару
31
Крюезиу
Мирлинд
18
Жанье
Па-Моду
26
Сертик
Грегори
22
Рюэгг
Кевин
94
Хелифи
Салим
14
Домджони
Тони
5
Харабадзе
Леван
9
Сисей
Ассан
Грасcхоппер
4-1-4-1
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

30'
0:1
Сисей Ассан
(Харабадзе Леван)
33'
Камбер Робин
 
33'
 
Хелифи Салим
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Санкт-Галлен 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:1 Лугано Кьево 0:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз
Грасcхоппер 1:3 Люцерн Тун 1:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 3:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:4 Базель Грасcхоппер 2:2 Кемницер Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Грасcхоппер 0:0 Динамо Дрезден Грасcхоппер 1:0 Хайдук Тун 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:3 Люцерн Цюрих 2:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен Райо Вальекано 3:1 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 2:3 Грасcхоппер Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих
Цюрих 0:1 Лугано Цюрих 2:1 Кринс Цюрих 1:1 Люцерн Наполи 2:0 Цюрих Янг Бойз 2:0 Цюрих Цюрих 1:3 Наполи Цюрих 3:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Цюрих 4:1 Флора Цюрих 1:1 Сабаил ЧФР Клуж 2:1 Цюрих Динамо Дрезден 2:1 Цюрих Цюрих 3:1 Юрдинген Цюрих 4:3 Арау Цюрих 0:0 Лугано Лудогорец 1:1 Цюрих

Последние игры между собой

Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Цюрих: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига
Цюрих 2:1 Грасcхоппер Кубок Грасcхоппер 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 5:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 4:3 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Switzerland Cup Грасcхоппер 0:2 Цюрих Суперлига Грасcхоппер 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:1 Грасcхоппер Суперлига Цюрих 1:1 Грасcхоппер Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 26 22 3 1 70 - 25 69
2. Базель 27 14 9 4 51 - 38 51
3. Тун 27 10 8 9 51 - 42 38
4. Цюрих 1:0 28 9 9 10 36 - 39 36
5. Люцерн 26 10 3 13 39 - 45 33
6. Санкт-Галлен 0:0 28 9 6 13 39 - 49 33
7. Сьон 26 9 5 12 41 - 41 32
8. Лугано 27 7 11 9 37 - 40 32
9. Нёвшатель Ксамакс 0:0 28 6 9 13 36 - 55 27
10. Грасcхоппер 0:1 27 5 5 17 25 - 51 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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