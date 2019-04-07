Швейцария: Суперлига 2018-2019
Янг Бойз
4:0
Перерыв
Стадион: Стад де Суиз
Тун
1:0
5' ГолСоу Джибриль
2:0
11' ГолОаро Гийом
21' Желтая карточкаBasil Stillhart
3:0
22' ГолЛаупер Сандро
4:0
39' ГолНгамелеу Муми
19
Шик
Торстен
23
Бенито
Лорис
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
20
Каблан
Крис
25
Биглер
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
17 Ассале РожерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
5'
1:0
11'
2:0
21'
22'
3:0
39'
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз
Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус Янг Бойз 3:2 Тун Базель 1:3 Янг Бойз Манчестер Юнайтед 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лугано
Тун Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:0
|27
|23
|3
|1
|74 - 25
|72
|2.
|Базель
|0:0
|28
|14
|10
|4
|51 - 38
|52
|3.
|Тун
|0:4
|28
|10
|8
|10
|51 - 46
|38
|4.
|Санкт-Галлен
|28
|10
|5
|13
|40 - 49
|35
|5.
|Люцерн
|1:1
|27
|10
|4
|13
|40 - 46
|34
|6.
|Цюрих
|28
|8
|10
|10
|36 - 40
|34
|7.
|Сьон
|1:1
|27
|9
|6
|12
|42 - 42
|33
|8.
|Лугано
|0:0
|28
|7
|12
|9
|37 - 40
|33
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|6
|8
|14
|36 - 56
|26
|10.
|Грасcхоппер
|27
|5
|6
|16
|26 - 51
|21
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