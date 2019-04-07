Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Янг Бойз
4:0
Перерыв

Стадион:
Тун
0'
1:0
5' Гол
Соу Джибриль
2:0
11' Гол
Оаро Гийом
21' Желтая карточка
Basil Stillhart
3:0
22' Гол
Лаупер Сандро
4:0
39' Гол
Нгамелеу Муми
26
Фон
Балльмоос
Давид
19
Шик
Торстен
4
Али
Мохамед
5
Фон
Берген
Стив
23
Бенито
Лорис
13
Нгамелеу
Муми
30
Лаупер
Сандро
8
Соу
Джибриль
16
Фасснахт
Кристиан
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
34
Суттер
Никола
4
Miguel
Rodrigues
I
20
Каблан
Крис
8
Карлен
Грегори
10
Basil
Stillhart
25
Биглер
Кевин
36
Dominik
Schwizer
37
Саланович
Деннис
33
Шпильман
Марвин
Янг Бойз
4-4-2
Тун
3-5-2

Ход матча

5'
Соу Джибриль
(Оаро Гийом)
1:0
11'
Оаро Гийом
(Шик Торстен)
2:0
21'
 
Basil Stillhart
22'
Лаупер Сандро
(Бенито Лорис)
3:0
39'
Нгамелеу Муми
(Фасснахт Кристиан)
4:0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Люцерн 4:0 Янг Бойз
Янг Бойз 1:0 Сьон Лугано 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Цюрих Тун 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Виль Янг Бойз 3:0 Шаффхаузен Янг Бойз 1:1 Астра Osnabrueck 2:1 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Ювентус Янг Бойз 3:2 Тун Базель 1:3 Янг Бойз Манчестер Юнайтед 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лугано
Тун Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Тун 1:1 Люцерн Тун 2:2 Цюрих
Базель 3:1 Тун Тун 3:2 Лугано Тун 1:1 Грасcхоппер Санкт-Галлен 1:3 Тун Тун 1:1 Янг Бойз Лугано 1:3 Тун Тун 1:0 Кринс Брюль 1:5 Тун Тун 2:0 Раппершвиль-Йона Тун 1:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Тун Тун 2:0 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 4:2 Базель Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Виль 1:1 Тун

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 27 23 3 1 74 - 25 72
2. Базель 0:0 28 14 10 4 51 - 38 52
3. Тун 0:4 28 10 8 10 51 - 46 38
4. Санкт-Галлен 28 10 5 13 40 - 49 35
5. Люцерн 1:1 27 10 4 13 40 - 46 34
6. Цюрих 28 8 10 10 36 - 40 34
7. Сьон 1:1 27 9 6 12 42 - 42 33
8. Лугано 0:0 28 7 12 9 37 - 40 33
9. Нёвшатель Ксамакс 28 6 8 14 36 - 56 26
10. Грасcхоппер 27 5 6 16 26 - 51 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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