Англия: Премьер-лига 2018-2019
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вест Хэм
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =1 -7Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси
Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси Челси 3:0 Шеффилд Уэнсдей Челси 2:1 Тоттенхэм Арсенал 2:0 Челси Челси 2:1 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд Фулхэм 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 3:1 Кардифф Сити
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|4.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|55 - 34
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|9.
|Лестер
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|42 - 43
|44
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|43 - 58
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|38 - 43
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 42
|35
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|37 - 59
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|18 - 59
|14
Челси
93% (80)
Ничья
4.7% (4)
Вест Хэм
2.3% (2)
2:1 Челси
36% (31)
2:0 Челси
31.4% (27)
1:0 Челси
9.3% (8)
3:1 Челси
9.3% (8)
3:0 Челси
3.5% (3)
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