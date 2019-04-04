Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Челси
 
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Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Челси 3:0 Брайтон Кардифф Сити 1:2 Челси Эвертон 2:0 Челси Динамо Киев 0:5 Челси
Челси 1:1 Вулверхэмптон Челси 3:0 Динамо Киев Фулхэм 1:2 Челси Челси 2:0 Тоттенхэм Челси 0:0 Манчестер Сити Челси 3:0 Мальмё Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Мальмё 1:2 Челси Манчестер Сити 6:0 Челси Челси 0:2 Манчестер Сити Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 4:0 Челси Челси 3:0 Шеффилд Уэнсдей Челси 2:1 Тоттенхэм Арсенал 2:0 Челси Челси 2:1 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вест Хэм 0:2 Эвертон Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Кардифф Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Манчестер Сити 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Фулхэм Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Уимблдон 4:2 Вест Хэм Борнмут 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Арсенал Вест Хэм 2:0 Бирмингем Вест Хэм 2:2 Брайтон Бёрнли 2:0 Вест Хэм Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Уотфорд Фулхэм 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас Вест Хэм 3:1 Кардифф Сити

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вест Хэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Челси Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Челси Премьер-лига
Вест Хэм 2:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Челси 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Челси 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Челси Премьер-лига Челси 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Челси Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
4. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
5. Челси Заявка 32 19 6 7 55 - 34 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
9. Лестер Заявка 32 13 5 14 42 - 43 44
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут Заявка 32 11 5 16 43 - 58 38
13. Кристал Пэлас Заявка 32 10 6 16 38 - 43 36
14. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 31 - 42 35
15. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
16. Бёрнли Заявка 32 9 6 17 37 - 59 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 32 3 5 24 18 - 59 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вест Хэм

    До начала игры, которая состоится 08.04.2019, осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.
    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Вест Хэм
    Челси
    93% (80)
    Ничья
    4.7% (4)
    Вест Хэм
    2.3% (2)
    2:1 Челси
    36% (31)
    2:0 Челси
    31.4% (27)
    1:0 Челси
    9.3% (8)
    3:1 Челси
    9.3% (8)
    3:0 Челси
    3.5% (3)
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