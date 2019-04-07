Швейцария: Суперлига 2018-2019

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Базель
0:0
Перерыв

Стадион:
Лугано
0'
24' Желтая карточка
Джака Таулант
41' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
1
Омлин
Йонас
34
Джака
Таулант
4
Джюмарт
Эрай
17
Сухи
Марек
28
Петретта
Рауль
8
Кузманович
Здравко
23
Баланта
Эдер
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Кампо
Самуэле
11
Окафор
Ноа
22
Айети
Альбиан
46
Noam
Baumann
28
Сульмони
Фульвио
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
6
Човило
Мирослав
17
Вечеи
Балинт
33
Чрнигой
Домен
19
Герндт
Александр
10
Боттани
Маттиа
Базель
4-2-3-1
Лугано
3-5-2

Ход матча

24'
Джака Таулант
 
30'
 
Да Коста Давид
Noam Baumann
41'
Джюмарт Эрай
 
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель
Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих Базель 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Базель Тун 4:2 Базель Базель 3:2 Лугано
Лугано Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Лугано Лугано 1:4 Люцерн Базель 3:2 Лугано Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Базель: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 9
Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига
Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4:0 27 23 3 1 74 - 25 72
2. Базель 0:0 28 14 10 4 51 - 38 52
3. Тун 0:4 28 10 8 10 51 - 46 38
4. Санкт-Галлен 28 10 5 13 40 - 49 35
5. Люцерн 1:1 27 10 4 13 40 - 46 34
6. Цюрих 28 8 10 10 36 - 40 34
7. Сьон 1:1 27 9 6 12 42 - 42 33
8. Лугано 0:0 28 7 12 9 37 - 40 33
9. Нёвшатель Ксамакс 28 6 8 14 36 - 56 26
10. Грасcхоппер 27 5 6 16 26 - 51 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Джюмарт Эрай получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Лугано делает замену. Noam Baumann уходит с поля, а Да Коста Давид выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    24'
    Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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