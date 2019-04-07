Швейцария: Суперлига 2018-2019
Базель
0:0
Перерыв
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Лугано
24' Желтая карточкаДжака Таулант
41' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
17
Сухи
Марек
23
Баланта
Эдер
11
Окафор
Ноа
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Брлек ПетарПолузащитник
-
21 Янко МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
24'
41'
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =5 -2Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель
Базель 3:1 Тун Сьон 2:4 Базель Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Базель 1:0 Сьон Базель 1:1 Санкт-Галлен Грасcхоппер 0:4 Базель Базель 2:2 Унион Берлин Базель 2:0 Краснодар Базель 2:1 Пушкаш-Академия Базель 2:0 Арау Сьон 1:2 Базель Базель 2:0 Цюрих Базель 1:3 Янг Бойз Люцерн 1:1 Базель Тун 4:2 Базель Базель 3:2 Лугано
Лугано Последние 20 матчей: +5 =8 -7Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано
Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано Тун 3:2 Лугано Лугано 0:1 Янг Бойз Люцерн 0:3 Лугано Сьон 2:2 Лугано Лугано 1:3 Тун Лугано 0:1 Гамбург Лугано 3:0 Кьяссо Цюрих 0:0 Лугано Лугано 2:2 Сьон Лугано 2:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Лугано Лугано 1:4 Люцерн Базель 3:2 Лугано Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Базель: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 9
Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:0
|27
|23
|3
|1
|74 - 25
|72
|2.
|Базель
|0:0
|28
|14
|10
|4
|51 - 38
|52
|3.
|Тун
|0:4
|28
|10
|8
|10
|51 - 46
|38
|4.
|Санкт-Галлен
|28
|10
|5
|13
|40 - 49
|35
|5.
|Люцерн
|1:1
|27
|10
|4
|13
|40 - 46
|34
|6.
|Цюрих
|28
|8
|10
|10
|36 - 40
|34
|7.
|Сьон
|1:1
|27
|9
|6
|12
|42 - 42
|33
|8.
|Лугано
|0:0
|28
|7
|12
|9
|37 - 40
|33
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|28
|6
|8
|14
|36 - 56
|26
|10.
|Грасcхоппер
|27
|5
|6
|16
|26 - 51
|21
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