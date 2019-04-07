Швейцария: Суперлига 2018-2019

Сегодня

0 Атлетик Б

Италия: Серия A

Аргентина: Federal A - Relegation Group

Аргентина: Примера Б

Аргентина: Примера Б Метрополитана

0 Патронато де Парана

0 Сол де Майо

0 Унион де Суншале

0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо

Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)