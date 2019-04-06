Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Борнмут
1:3
Второй тайм: 79'

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Барнс Эшли
1:1
18' Гол
Вуд Крис
1:2
20' Гол
Вествуд Эшли
29' Желтая карточка
Клайн Натаниэль
32' Желтая карточка
Хендрик Джефф
35' Желтая карточка
Барнс Эшли
1:3
57' Гол
Барнс Эшли
78' Желтая карточка
Ми Бен
79'
27
Бегович
Асмир
23
Клайн
Натаниэль
33
Мефам
Крис
5
Аке
Натан
15
Смит
Адам
20
Брукс
Дэвид
8
Хефферсон
Лерма
4
Гослинг
Дэн
24
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
17
Кинг
Джошуа
1
Хитон
Том
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
31
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
Борнмут
4-4-2
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

4'
Барнс Эшли
1:0
18'
1:1
Вуд Крис
(Вествуд Эшли)
20'
1:2
Вествуд Эшли
29'
Клайн Натаниэль
 
32'
 
Хендрик Джефф
35'
 
Барнс Эшли
46'
Рико Диего
Клайн Натаниэль
 
57'
1:3
Барнс Эшли
(Вуд Крис)
59'
Соланке Доминик
Гослинг Дэн
 
71'
Станислас Жуниор
Хефферсон Лерма
 
78'
 
Ми Бен
  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити
Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон Челси 1:0 Борнмут Вулверхэмптон 2:0 Борнмут Борнмут 0:4 Ливерпуль Борнмут 2:1 Хаддерсфилд Таун
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас
Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Брайтон Бёрнли 1:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Бёрнли 4:0 Борнмут Премьер-лига Бёрнли 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Бёрнли Премьер-лига Борнмут 2:1 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 3:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Борнмут
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
4. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
5. Челси Заявка 32 19 6 7 55 - 34 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Лестер 2:1 Заявка 33 14 5 14 44 - 44 47
9. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут 1:3 Заявка 33 11 5 17 44 - 61 38
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 33 10 7 16 38 - 43 37
14. Бёрнли 3:1 Заявка 33 10 6 17 40 - 60 36
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 42 36
16. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун 1:2 Заявка 33 3 5 25 19 - 61 14
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    78'
    Ми Бен получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    78'
    Безумный фол. Ми Бен грубо играет против соперника. Пострадал Соланке Доминик
  • 77'
    Борнмут начинает контратаку
  • 77'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут пасует в штрафную, но Хитон Том выходит и ловит мяч.
  • 76'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 75'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    74'
    Вествуд Эшли нарушает правила. Брукс Дэвид пострадал
  • 74'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • Фол, нарушение
    72'
    Макнил Дуайт наказан за толчок Смит Адам
  • 72'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 72'
    Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 71'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Хефферсон Лерма уходит с поля и его заменяет Станислас Жуниор
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 70'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Брукс Дэвид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    69'
    Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
  • 68'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 67'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 67'
    Вуд Крис не смог попасть в створ ударом издали
  • 67'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Рико Диего
  • Фол, нарушение
    66'
    Корк Джек нарушает правила. Смит Адам пострадал
  • 66'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 64'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    О, нет. Из многообещающей позиции Вуд Крис из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 63'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли направляет мяч в штрафную площадку, но Бегович Асмир выбегает и ловит мяч
  • 62'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 60'
    Шанс! Ми Бен из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
  • Угловой
    60'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли подал угловой справа.
  • 59'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 59'
    Тактическая замена. Гослинг Дэн уходит с поля и его заменяет Соланке Доминик
  • 57'
    Вуд Крис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Барнс Эшли изменил счет на табло!
  • 57'
    Вуд Крис из команды Бёрнли делает пас партнеру.
  • 57'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 57'
    Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    56'
    Смит Адам наказан за толчок Барнс Эшли
  • 56'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 56'
    Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 56'
    Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    55'
    Назначен штрафной. Пострадал Вествуд Эшли, его свалил Рико Диего.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Офсайд
    54'
    Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
  • 54'
    Макнил Дуайт пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
  • Офсайд
    53'
    Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
  • 52'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 52'
    Кинг Джошуа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 51'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Хендрик Джефф из команды Бёрнли играет слишком грубо. Хефферсон Лерма оказался на газоне.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • Угловой
    49'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
  • 49'
    Уилсон Каллум из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 48'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 48'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Барнс Эшли наказан за толчок Бегович Асмир
  • Угловой
    47'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 46'
    Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    46'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 46'
    Барнс Эшли мяч отрикошетил от ворот
  • 46'
    Тактическая замена. Клайн Натаниэль уходит с поля и его заменяет Рико Диего
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Вествуд Эшли нарушает правила. Фрейзер Райан пострадал
  • 47'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Бёрнли начинает контратаку
  • 46'
    Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 45'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 45'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Клайн Натаниэль из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 45'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    44'
    Барнс Эшли наказан за толчок Хефферсон Лерма
  • 44'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 44'
    Клайн Натаниэль из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 43'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 41'
    Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 39'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    38'
    Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
  • 38'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 37'
    Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    35'
    Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Бегович Асмир пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Уилсон Каллум наказан за толчок Тарковски Джеймс
  • 34'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 33'
    Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    32'
    Хендрик Джефф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Смит Адам
  • 32'
    Борнмут контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Барнс Эшли задерживает мяч рукой
  • 31'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 31'
    Шанс! Вуд Крис из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
  • 31'
    Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    31'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 30'
    Бегович Асмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Желтая карточка
    29'
    Клайн Натаниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    29'
    Клайн Натаниэль из команды Борнмут играет слишком грубо. Макнил Дуайт оказался на газоне.
  • 29'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 29'
    Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 28'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Офсайд
    27'
    Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 26'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 26'
    Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    25'
    Аке Натан нарушает правила. Барнс Эшли пострадал
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 24'
    Какой промах! Уилсон Каллум имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 24'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    23'
    Барнс Эшли нарушает правила. Мефам Крис пострадал
  • Офсайд
    23'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
  • 22'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Вуд Крис из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Смит Адам
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Вествуд Эшли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 20'
    Плохо сыграл Мефам Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 20'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гослинг Дэн нарушает правила. Ми Бен пострадал
  • 19'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Вествуд Эшли сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О О О Л - Вуд Крис из команды Бёрнли с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • Угловой
    18'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 17'
    Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Брукс Дэвид. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 16'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.
  • 16'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 15'
    Брукс Дэвид из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 14'
    Борнмут контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Хендрик Джефф нарушает правила. Смит Адам пострадал
  • 13'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 12'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    12'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
  • 12'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Борнмут начинает контратаку
  • 11'
    Хитон Том взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Клайн Натаниэль из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 10'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 9'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Офсайд
    7'
    Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде
  • 6'
    Фрейзер Райан пробует нанести удар издали, но Хитон Том держит все под контролем
  • 6'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • Угловой
    6'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой справа.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Барнс Эшли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 4'
    Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 4'
    Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Барнс Эшли наказан за толчок Смит Адам
  • 3'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Борнмут
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Борнмут начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 1:3 Бёрнли
Борнмут
75% (126)
Ничья
17.3% (29)
Бёрнли
7.7% (13)
2:1 Борнмут
41.1% (69)
1:0 Борнмут
22.6% (38)
1:1 Ничья
12.5% (21)
2:0 Борнмут
8.3% (14)
0:1 Бёрнли
3% (5)
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