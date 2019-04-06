Англия: Премьер-лига 2018-2019
1:0
4' Гол в свои воротаБарнс Эшли
1:1
18' ГолВуд Крис
1:2
20' ГолВествуд Эшли
29' Желтая карточкаКлайн Натаниэль
32' Желтая карточкаХендрик Джефф
35' Желтая карточкаБарнс Эшли
1:3
57' ГолБарнс Эшли
78' Желтая карточкаМи Бен
33
Мефам
Крис
15
Смит
Адам
20
Брукс
Дэвид
17
Кинг
Джошуа
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
31
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кинг ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Айб ДжордонПолузащитник
- Нападающий
-
9 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
23 Уорд СтивенЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
14 Гибсон БенЗащитник
-
27 Выдра МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
1:0
18'
1:1
20'
1:2
29'
32'
35'
57'
1:3
78'
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +5 =3 -12Лестер 2:0 Борнмут Борнмут 2:2 Ньюкасл Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Борнмут 0:1 Манчестер Сити
Арсенал 5:1 Борнмут Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 3:0 Борнмут Кардифф Сити 2:0 Борнмут Борнмут 4:0 Челси Борнмут 2:0 Вест Хэм Эвертон 2:0 Борнмут Борнмут 1:3 Брайтон Борнмут 3:3 Уотфорд Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Тоттенхэм 5:0 Борнмут Борнмут 2:0 Брайтон Челси 1:0 Борнмут Вулверхэмптон 2:0 Борнмут Борнмут 0:4 Ливерпуль Борнмут 2:1 Хаддерсфилд Таун
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас
Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Брайтон 1:3 Бёрнли Бёрнли 1:1 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Уотфорд 0:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Фулхэм Бёрнли 1:0 Барнсли Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вест Хэм Бёрнли 1:5 Эвертон Арсенал 3:1 Бёрнли Тоттенхэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Брайтон Бёрнли 1:3 Ливерпуль
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Бёрнли: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|4.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|55 - 34
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Лестер
|2:1 Заявка
|33
|14
|5
|14
|44 - 44
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 61
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|38 - 43
|37
|14.
|Бёрнли
|3:1 Заявка
|33
|10
|6
|17
|40 - 60
|36
|15.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 42
|36
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|1:2 Заявка
|33
|3
|5
|25
|19 - 61
|14
Борнмут
75% (126)
Ничья
17.3% (29)
Бёрнли
7.7% (13)
2:1 Борнмут
41.1% (69)
1:0 Борнмут
22.6% (38)
1:1 Ничья
12.5% (21)
2:0 Борнмут
8.3% (14)
0:1 Бёрнли
3% (5)
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