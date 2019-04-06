Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм начался

Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Борнмут

Удар от ворот произведет Борнмут

Удар от ворот произведет Бёрнли

Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Бёрнли

Удар от ворот произведет Бёрнли

Удар от ворот произведет Борнмут

Голкипер мог бы сыграть и получше

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Борнмут

Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Борнмут

Удар от ворот произведет Борнмут

Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Удар от ворот произведет Борнмут

Удар от ворот произведет Бёрнли

Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

47' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Мефам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

46' Бёрнли начинает контратаку

46' Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

45' Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

45' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

45' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Клайн Натаниэль из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

45' Брукс Дэвид из команды Борнмут делает пас партнеру.

44' Удар от ворот произведет Бёрнли

44' Клайн Натаниэль из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

43' Брукс Дэвид из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

43' Брукс Дэвид из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

43' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Борнмут

41' Хитон Том взял и забрал мяч на выходе

41' Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

40' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

39' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде

38' Бёрнли контролирует мяч.

37' Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

36' Бёрнли контролирует мяч.

35' Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

34' Удар от ворот произведет Борнмут

33' Хитон Том взял и забрал мяч на выходе

33' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Хендрик Джефф получил желтую карточку от судьи

32' Борнмут контролирует мяч.

31' Удар от ворот произведет Борнмут

31' Шанс! Вуд Крис из команды Бёрнли пробил головой, но мимо

31' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

31' Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.

30' Бегович Асмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

29' Клайн Натаниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

29' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Барнс Эшли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

29' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

28' Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

28' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

26' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

24' Удар от ворот произведет Бёрнли

24' Какой промах! Уилсон Каллум имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Брукс Дэвид из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.

23' Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде

22' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Г О О О О Л - Вествуд Эшли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

20' Плохо сыграл Мефам Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Макнил Дуайт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

19' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Г О О О О О О Л - Вуд Крис из команды Бёрнли с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

18' Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.

17' Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

16' Хорошую попытку сделал Брукс Дэвид . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Кинг Джошуа из команды Борнмут делает пас партнеру.

16' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

15' Брукс Дэвид из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

14' Борнмут контролирует мяч.

13' Бёрнли контролирует мяч.

12' Удар от ворот произведет Бёрнли

12' Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...

12' Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.

12' Фрейзер Райан из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

11' Борнмут начинает контратаку

11' Хитон Том взял и забрал мяч на выходе

11' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

10' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Бёрнли контролирует мяч.

9' Удар от ворот произведет Борнмут

9' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде

6' Удар от ворот произведет Борнмут

6' Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой справа.

5' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

4' Г О О О О Л - Барнс Эшли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

4' Хефферсон Лерма из команды Борнмут сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Борнмут

2' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Борнмут начинает с центра поля