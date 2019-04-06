Англия: Премьер-лига 2018-2019
Хаддерсфилд Таун
1:3
Второй тайм: 80'
Стадион: Джон Смит
Лестер
17' Желтая карточкаХогг Джонатан
0:1
24' ГолТилеманс Юри
40' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
0:2
48' ГолВарди Джейми
1:2
52' ПенальтиМуй Аарон
1:3
79' ГолМэддисон Джеймс
12
Хамер
Бен
37
Дурм
Эрик
10
Муй
Аарон
15
Лёв
Крис
21
Тилеманс
Юри
19
Барнс
Харви
- Основной состав
-
12 Хамер БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
-
10 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лёв КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мунье СтивНападающий
-
18 Мбенза ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зиверт Ян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тилеманс ЮриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
24'
0:1
48'
52'
1:2
79'
1:3
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Хаддерсфилд Таун Последние 20 матчей: +1 =1 -18Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Хаддерсфилд Таун 0:3 Манчестер Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Ньюкасл Арсенал 1:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 2:1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Брайтон
Лестер Последние 20 матчей: +7 =2 -11Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер
Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити Челси 0:1 Лестер Лестер 1:1 Манчестер Сити Кристал Пэлас 1:0 Лестер Лестер 0:2 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Хаддерсфилд Таун: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|25
|7
|1
|75 - 20
|82
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|26
|2
|4
|83 - 21
|80
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|21
|1
|10
|60 - 34
|64
|4.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|55 - 34
|63
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Лестер
|2:1 Заявка
|33
|14
|5
|14
|44 - 44
|47
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|33
|11
|5
|17
|44 - 61
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|33
|10
|7
|16
|38 - 43
|37
|14.
|Бёрнли
|3:1 Заявка
|33
|10
|6
|17
|40 - 60
|36
|15.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|31 - 42
|36
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|32 - 46
|33
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|36 - 53
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|32
|8
|4
|20
|28 - 61
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|1:2 Заявка
|33
|3
|5
|25
|19 - 61
|14
Хаддерсфилд Таун
4.7% (8)
Ничья
15.4% (26)
Лестер
79.9% (135)
1:2 Лестер
43.2% (73)
0:1 Лестер
21.3% (36)
1:1 Ничья
14.8% (25)
0:2 Лестер
11.2% (19)
1:0 Хаддерсфилд Таун
1.8% (3)
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