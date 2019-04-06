Англия: Премьер-лига 2018-2019

Второй тайм начался

Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Хаддерсфилд

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Лестер

Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Удар от ворот произведет Хаддерсфилд

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

47' Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хамер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.

45' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

45' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

44' Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.

43' Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.

42' Грэй Демарай из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...

42' Удар от ворот произведет Хаддерсфилд

41' Чилвел Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали

40' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

40' Горенц-Станкович Йон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Грэй Демарай из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...

40' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лестер контролирует мяч.

38' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Лестер

37' Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд пробил головой, но мимо

37' Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.

37' Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.

36' Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

36' Тилеманс Юри из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

35' Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд подал угловой справа.

35' Близко! Бьет Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд, но мяч успели вынести с линии ворот!

35' Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Хаддерсфилд контролирует мяч.

33' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой справа.

32' Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд отдал передачу, которая была заблокирована.

31' Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...

30' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

29' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Лестер

28' Горенц-Станкович Йон не смог попасть в створ ударом издали

28' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Морган Уэс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Сёюнджю Чаглар из команды Лестер отправил кросс в штрафную...

27' Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.

27' Горенц-Станкович Йон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.

27' Горенц-Станкович Йон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Удар от ворот произведет Хаддерсфилд

26' Как он промахнулся? Грэй Демарай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' О, нет. Из многообещающей позиции Варди Джейми из команды Лестер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

25' Отличные скиллы показывает Варди Джейми , обводя своих соперников

25' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

24' ГОООООЛ - Тилеманс Юри из команды Лестер забивает из-за штрафной площади

24' Плохо сыграл Шиндлер Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.

23' Отличные скиллы показывает Грэй Демарай , обводя своих соперников

23' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

19' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Хаддерсфилд

18' Лестер контролирует мяч.

18' Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

17' Сёюнджю Чаглар из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...

17' Хогг Джонатан получил желтую карточку от судьи

16' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Лёв Крис из команды Хаддерсфилд навешивает, но мяч уходит за боковую линию.

15' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

15' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Смит Том I из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

14' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хаддерсфилд контролирует мяч.

11' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Лёв Крис из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

11' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Хаддерсфилд

10' Барнс Харви из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

10' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

9' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хаддерсфилд контролирует мяч.

8' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

5' Удар от ворот произведет Лестер

5' Муй Аарон из команды Хаддерсфилд пробил со штрафного, но очень мимо цели.

4' Лёв Крис из команды Хаддерсфилд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Лестер

3' Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

3' Муй Аарон из команды Хаддерсфилд разыграл угловой с левого угла.

2' Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Удар от ворот произведет Хаддерсфилд

1' Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лестер начинает с центра поля