Англия: Премьер-лига 2018-2019

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  4. Премьер-лига 2018-2019
Хаддерсфилд Таун
1:3
Второй тайм: 80'

Стадион:
Лестер
0'
17' Желтая карточка
Хогг Джонатан
0:1
24' Гол
Тилеманс Юри
40' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
0:2
48' Гол
Варди Джейми
1:2
52' Пенальти
Муй Аарон
1:3
79' Гол
Мэддисон Джеймс
80'
12
Хамер
Бен
2
Смит
Том
I
26
Шиндлер
Кристофер
5
Конголо
Теренс
37
Дурм
Эрик
10
Муй
Аарон
6
Хогг
Джонатан
27
Горенц-Станкович
Йон
15
Лёв
Крис
21
Притчард
Алекс
16
Ахерн-Грант
Карлан
1
Шмейхель
Каспер
14
Рикарду
Перейра
II
5
Морган
Уэс
4
Сёюнджю
Чаглар
3
Чилвел
Бенджамин
25
Ндиди
Уилфред
7
Грэй
Демарай
21
Тилеманс
Юри
10
Мэддисон
Джеймс
19
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Хаддерсфилд Таун
4-4-1-1
Лестер
4-1-4-1

Ход матча

17'
Хогг Джонатан
 
24'
0:1
Тилеманс Юри
40'
Горенц-Станкович Йон
 
46'
Мбенза Исаак
Горенц-Станкович Йон
 
48'
0:2
Варди Джейми
(Рикарду Перейра II)
52'
Муй Аарон
1:2
60'
Мунье Стив
Притчард Алекс
 
61'
 
Окадзаки Синджи
Барнс Харви
79'
1:3
Мэддисон Джеймс
  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Хаддерсфилд Таун Последние 20 матчей: +1 =1 -18
Кристал Пэлас 2:0 Хаддерсфилд Таун Вест Хэм 4:3 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 Борнмут Брайтон 1:0 Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Челси 5:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:1 Эвертон Хаддерсфилд Таун 0:3 Манчестер Сити Кардифф Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Бёрнли Фулхэм 1:0 Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Хаддерсфилд Таун 0:1 Ньюкасл Арсенал 1:0 Хаддерсфилд Таун Борнмут 2:1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 1:2 Брайтон
Лестер Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Лестер 2:0 Борнмут Бёрнли 1:2 Лестер Лестер 3:1 Фулхэм Уотфорд 2:1 Лестер
Лестер 2:1 Брайтон Лестер 1:4 Кристал Пэлас Тоттенхэм 3:1 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1 Лестер Вулверхэмптон 4:3 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Ньюпорт 2:1 Лестер Эвертон 0:1 Лестер Лестер 0:1 Кардифф Сити Лестер 2:1 Манчестер Сити Челси 0:1 Лестер Лестер 1:1 Манчестер Сити Кристал Пэлас 1:0 Лестер Лестер 0:2 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Хаддерсфилд Таун: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун Премьер-лига Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун Премьер-лига Хаддерсфилд Таун 1:1 Лестер Премьер-лига Хаддерсфилд Таун 0:2 Лестер
Лестер 2:1 Хаддерсфилд Таун Лестер 1:2 Хаддерсфилд Таун Кубок Хаддерсфилд Таун 1:1 Лестер Кубок Лестер 6:1 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 0:2 Лестер Лестер 4:2 Хаддерсфилд Таун Первая лига Хаддерсфилд Таун 2:3 Лестер Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 25 7 1 75 - 20 82
2. Манчестер Сити Заявка 32 26 2 4 83 - 21 80
3. Тоттенхэм Заявка 32 21 1 10 60 - 34 64
4. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
5. Челси Заявка 32 19 6 7 55 - 34 63
6. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Лестер 2:1 Заявка 33 14 5 14 44 - 44 47
9. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут 1:3 Заявка 33 11 5 17 44 - 61 38
13. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 33 10 7 16 38 - 43 37
14. Бёрнли 3:1 Заявка 33 10 6 17 40 - 60 36
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 33 9 9 15 31 - 42 36
16. Брайтон Заявка 31 9 6 16 32 - 46 33
17. Саутгемптон Заявка 32 8 9 15 36 - 53 33
18. Кардифф Сити Заявка 32 8 4 20 28 - 61 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун 1:2 Заявка 33 3 5 25 19 - 61 14
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Тилеманс Юри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л Мэддисон Джеймс закручивает штрафной в сетку! Великолепно
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд поставил подножку. Пострадал Варди Джейми
  • 77'
    Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
  • 77'
    Чилвел Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали
  • 77'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • Офсайд
    75'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 75'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 74'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    74'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 74'
    Окадзаки Синджи из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Хамер Бен взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 71'
    Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    71'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 70'
    Лёв Крис мяч отрикошетил от ворот
  • 70'
    Мунье Стив нанес удар, мяч был парирован, но Шмейхель Каспер не удержал его в руках.
  • 70'
    Отличные скиллы показывает Мунье Стив, обводя своих соперников
  • 70'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Хаддерсфилд контролирует мяч.
  • Офсайд
    68'
    Мунье Стив из команды Хаддерсфилд в офсайде
  • 68'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Хамер Бен взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    67'
    Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд в офсайде
  • Фол, нарушение
    66'
    Рикарду Перейра II наказан за толчок Лёв Крис
  • 66'
    Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
  • 66'
    Отличный пас сделал Муй Аарон из команды Хаддерсфилд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 65'
    Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Тилеманс Юри из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Грэй Демарай из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Офсайд
    63'
    Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
  • 63'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 63'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 62'
    Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.
  • 62'
    Морган Уэс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 62'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Барнс Харви уходит с поля и его заменяет Окадзаки Синджи
  • 61'
    Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.
  • 60'
    Сёюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 60'
    Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Чилвел Бенджамин из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Мбенза Исаак
  • 58'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Варди Джейми из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 56'
    Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
  • 56'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 56'
    Морган Уэс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    56'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 56'
    Хамер Бен отбил мяч на угловой после удара Мэддисон Джеймс из штрафной площади.
  • 56'
    Барнс Харви из команды Лестер находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 56'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 55'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Грэй Демарай из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 54'
    Морган Уэс делает длинную передачу вперед
  • 54'
    Лестер контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Лёв Крис наказан за толчок Грэй Демарай
  • 53'
    Опасность предотвращена - Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд вступил в отбор удачно
  • 53'
    Грэй Демарай из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 53'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Муй Аарон из команды Хаддерсфилд забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    50'
    ПЕНАЛЬТИ - Сёюнджю Чаглар из команды Лестер привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ахерн-Грант Карлан.
  • 50'
    Ндиди Уилфред ошибается в защите.
  • 50'
    Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд идет с мячом вперед на обострение...
  • 50'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 50'
    Лестер контролирует мяч.
  • 48'
    Рикарду Перейра II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забил гол! Легко это для такого игрока, как Варди Джейми
  • 48'
    Рикарду Перейра II из команды Лестер делает отличный кросс...
  • 48'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Притчард Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Шмейхель Каспер не дал случится голу! Ахерн-Грант Карлан должен был забивать, но Шмейхель Каспер сделал отличный сейв
  • 47'
    Мбенза Исаак из команды Хаддерсфилд делает отличный кросс...
  • 46'
    Тактическая замена. Горенц-Станкович Йон уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Барнс Харви задерживает мяч рукой
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 47'
    Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Хамер Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Тилеманс Юри нарушает правила. Хогг Джонатан пострадал
  • 45'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    43'
    Мэддисон Джеймс наказан за толчок Конголо Теренс
  • 43'
    Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 42'
    Должен был быть гол! Грэй Демарай имел отличный шанс, но Хамер Бен не дал голу состоятся!
  • 42'
    ШАНС! Грэй Демарай вышел один-на-один с голкипером...
  • 42'
    Грэй Демарай из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
  • 41'
    Чилвел Бенджамин не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Тилеманс Юри бьет со штрафного в створ, но Хамер Бен держит все под контролем
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Желтая карточка
    40'
    Горенц-Станкович Йон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Горенц-Станкович Йон из команды Хаддерсфилд поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
  • 40'
    Грэй Демарай из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Лестер контролирует мяч.
  • 38'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 37'
    Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд пробил головой, но мимо
  • Угловой
    37'
    Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.
  • 37'
    Рикарду Перейра II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    37'
    Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой слева.
  • 36'
    Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Тилеманс Юри из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 35'
    Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд подал угловой справа.
  • 35'
    Близко! Бьет Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд, но мяч успели вынести с линии ворот!
  • 35'
    Конголо Теренс из команды Хаддерсфилд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 34'
    Хаддерсфилд контролирует мяч.
  • 33'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Муй Аарон из команды Хаддерсфилд подал угловой справа.
  • 32'
    Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 31'
    Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
  • 29'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 28'
    Горенц-Станкович Йон не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Морган Уэс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 28'
    Сёюнджю Чаглар из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    27'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
  • 27'
    Горенц-Станкович Йон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    27'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой слева.
  • 27'
    Горенц-Станкович Йон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер играет в стеночку с партнером по команде. Варди Джейми это был.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
  • 26'
    Как он промахнулся? Грэй Демарай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 26'
    О, нет. Из многообещающей позиции Варди Джейми из команды Лестер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 25'
    Отличные скиллы показывает Варди Джейми, обводя своих соперников
  • 25'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Описание гола
    24'
    ГОООООЛ - Тилеманс Юри из команды Лестер забивает из-за штрафной площади
  • 24'
    Плохо сыграл Шиндлер Кристофер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 24'
    Морган Уэс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Варди Джейми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    24'
    Мэддисон Джеймс из команды Лестер подал угловой справа.
  • 23'
    Грэй Демарай мяч отрикошетил от ворот
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
  • 23'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Грэй Демарай пробует нанести удар издали, но Хамер Бен держит все под контролем
  • 20'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 19'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
  • 18'
    Лестер контролирует мяч.
  • 18'
    Хамер Бен не дал случится голу! Мэддисон Джеймс должен был забивать, но Хамер Бен сделал отличный сейв
  • 18'
    Барнс Харви из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Сёюнджю Чаглар из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
  • Желтая карточка
    17'
    Хогг Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    17'
    Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд играет слишком грубо. Мэддисон Джеймс оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    16'
    Смит Том I из команды Хаддерсфилд играет слишком грубо. Мэддисон Джеймс оказался на газоне.
  • 16'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 15'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Смит Том I из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Хаддерсфилд контролирует мяч.
  • 11'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
  • 10'
    Барнс Харви из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 9'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Хаддерсфилд контролирует мяч.
  • 8'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Морган Уэс из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Ахерн-Грант Карлан
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 5'
    Муй Аарон из команды Хаддерсфилд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сёюнджю Чаглар наказан за толчок Притчард Алекс
  • 4'
    Лёв Крис из команды Хаддерсфилд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 4'
    Хаддерсфилд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • 3'
    Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Угловой
    3'
    Муй Аарон из команды Хаддерсфилд разыграл угловой с левого угла.
  • 2'
    Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Хаддерсфилд
  • 1'
    Барнс Харви из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лестер начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 1:3 Лестер
Хаддерсфилд Таун
4.7% (8)
Ничья
15.4% (26)
Лестер
79.9% (135)
1:2 Лестер
43.2% (73)
0:1 Лестер
21.3% (36)
1:1 Ничья
14.8% (25)
0:2 Лестер
11.2% (19)
1:0 Хаддерсфилд Таун
1.8% (3)
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