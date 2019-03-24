Англия: Премьер-лига 2018-2019

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Саутгемптон
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм
Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария Ливерпуль 1:1 Насьонал Мадейра Ливерпуль 3:0 Борнмут Байя 0:1 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 24 7 1 72 - 19 79
2. Манчестер Сити Заявка 31 25 2 4 81 - 21 77
3. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
4. Тоттенхэм Заявка 31 20 1 10 58 - 34 61
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 18 7 7 61 - 43 61
6. Челси Заявка 31 18 6 7 52 - 34 60
7. Вулверхэмптон Заявка 32 13 8 11 40 - 39 47
8. Уотфорд Заявка 32 13 7 12 47 - 47 46
9. Лестер Заявка 32 13 5 14 42 - 43 44
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут Заявка 32 11 5 16 43 - 58 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 6 15 38 - 41 36
14. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 31 - 42 35
15. Брайтон Заявка 30 9 6 15 32 - 43 33
16. Саутгемптон Заявка 31 8 9 14 35 - 50 33
17. Бёрнли Заявка 32 9 6 17 37 - 59 33
18. Кардифф Сити Заявка 31 8 4 19 28 - 59 28
19. Фулхэм Заявка 33 4 5 24 30 - 76 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 32 3 5 24 18 - 59 14
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 05.04.2019, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.
    • Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль
    Саутгемптон
    1.1% (1)
    Ничья
    6.9% (6)
    Ливерпуль
    92% (80)
    1:2 Ливерпуль
    47.1% (41)
    0:2 Ливерпуль
    20.7% (18)
    0:1 Ливерпуль
    10.3% (9)
    1:3 Ливерпуль
    10.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.4% (3)
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