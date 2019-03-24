Англия: Премьер-лига 2018-2019
Саутгемптон
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Стадион: Сент-Мэрис
Ливерпуль
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брайтон 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Фулхэм
Арсенал 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Кардифф Сити Бёрнли 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:2 Дерби Лестер 1:2 Саутгемптон Дерби 2:2 Саутгемптон Челси 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Саутгемптон 1:2 Вест Хэм Хаддерсфилд Таун 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Арсенал Кардифф Сити 1:0 Саутгемптон Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =8 -2Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Байя Ливерпуль 0:0 Бавария Ливерпуль 1:1 Насьонал Мадейра Ливерпуль 3:0 Борнмут Байя 0:1 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Саутгемптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 3:2 Ливерпуль Премьер-лига Саутгемптон 1:6 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|24
|7
|1
|72 - 19
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|81 - 21
|77
|3.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|20
|1
|10
|58 - 34
|61
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|61 - 43
|61
|6.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|52 - 34
|60
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|40 - 39
|47
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|47 - 47
|46
|9.
|Лестер
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|42 - 43
|44
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|43 - 58
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|38 - 41
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 42
|35
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|32 - 43
|33
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 50
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|37 - 59
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|28 - 59
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|4
|5
|24
|30 - 76
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|18 - 59
|14
Саутгемптон
1.1% (1)
Ничья
6.9% (6)
Ливерпуль
92% (80)
1:2 Ливерпуль
47.1% (41)
0:2 Ливерпуль
20.7% (18)
0:1 Ливерпуль
10.3% (9)
1:3 Ливерпуль
10.3% (9)
0:0 Ничья
3.4% (3)
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