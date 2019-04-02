Англия: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2018-2019
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
21
Радди
Джон
27
Саисс
Ромен
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
1
Де
Хеа
Давид
18
Янг
Эшли
12
Смоллинг
Крис
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
21
Эррера
Андер
31
Матич
Неманья
6
Погба
Поль
14
Лингард
Джесси
9
Лукаку
Ромелу
10
Рэшфорд
Маркус
Вулверхэмптон
3-5-2
Манчестер Юнайтед
4-3-1-2

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити
Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 2:0 Борнмут
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Рединг Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон Кубок Carling Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Кубок Carling
Команда И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 24 7 1 72 - 19 79
2. Манчестер Сити Заявка 31 25 2 4 81 - 21 77
3. Арсенал Заявка 31 19 6 6 65 - 39 63
4. Тоттенхэм Заявка 31 20 1 10 58 - 34 61
5. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 7 6 60 - 41 61
6. Челси Заявка 31 18 6 7 52 - 34 60
7. Вулверхэмптон Заявка 31 12 8 11 38 - 38 44
8. Лестер Заявка 32 13 5 14 42 - 43 44
9. Уотфорд Заявка 31 12 7 12 43 - 46 43
10. Эвертон Заявка 32 12 7 13 45 - 42 43
11. Вест Хэм Заявка 32 12 6 14 41 - 48 42
12. Борнмут Заявка 32 11 5 16 43 - 58 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 6 15 38 - 41 36
14. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 31 - 42 35
15. Брайтон Заявка 30 9 6 15 32 - 43 33
16. Саутгемптон Заявка 31 8 9 14 35 - 50 33
17. Бёрнли Заявка 32 9 6 17 37 - 59 33
18. Кардифф Сити Заявка 31 8 4 19 28 - 59 28
19. Фулхэм Заявка 32 4 5 23 29 - 72 17
20. Хаддерсфилд Таун Заявка 32 3 5 24 18 - 59 14
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
3.5% (6)
Ничья
15% (26)
Манчестер Юнайтед
81.5% (141)
1:2 Манчестер Юнайтед
43.9% (76)
0:1 Манчестер Юнайтед
15% (26)
1:1 Ничья
8.7% (15)
0:2 Манчестер Юнайтед
8.1% (14)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.4% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...