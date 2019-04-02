Англия: Премьер-лига 2018-2019
Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Манчестер Юнайтед
21
Радди
Джон
27
Саисс
Ромен
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
19
Хонни
Кастро
18
Жота
Диогу
18
Янг
Эшли
23
Шоу
Люк
21
Эррера
Андер
- Основной состав
-
21 Радди ДжонВратарь
-
27 Саисс РоменЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кардифф Сити
Хаддерсфилд Таун 1:0 Вулверхэмптон Борнмут 1:1 Вулверхэмптон Бристоль Сити 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Вулверхэмптон 3:2 Шрусбери Таун Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм Шрусбери Таун 2:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:3 Лестер Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:3 Вулверхэмптон Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 2:0 Борнмут
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =2 -4Манчестер Юнайтед 2:1 Уотфорд Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Фулхэм 0:3 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Рединг Ньюкасл 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Манчестер Юнайтед 3:1 Хаддерсфилд Таун
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|24
|7
|1
|72 - 19
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|25
|2
|4
|81 - 21
|77
|3.
|Арсенал
|Заявка
|31
|19
|6
|6
|65 - 39
|63
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|20
|1
|10
|58 - 34
|61
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|60 - 41
|61
|6.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|52 - 34
|60
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|38 - 38
|44
|8.
|Лестер
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|42 - 43
|44
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 46
|43
|10.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|45 - 42
|43
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|41 - 48
|42
|12.
|Борнмут
|Заявка
|32
|11
|5
|16
|43 - 58
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|38 - 41
|36
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|31 - 42
|35
|15.
|Брайтон
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|32 - 43
|33
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|35 - 50
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|37 - 59
|33
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|28 - 59
|28
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|4
|5
|23
|29 - 72
|17
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|32
|3
|5
|24
|18 - 59
|14
Вулверхэмптон
3.5% (6)
Ничья
15% (26)
Манчестер Юнайтед
81.5% (141)
1:2 Манчестер Юнайтед
43.9% (76)
0:1 Манчестер Юнайтед
15% (26)
1:1 Ничья
8.7% (15)
0:2 Манчестер Юнайтед
8.1% (14)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.4% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...