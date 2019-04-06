Польша: Экстракласса 2018-2019

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  4. Экстракласса 2018-2019
Ягеллония
2:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Сосновец
0'
1:0
19' Пенальти
Имас Хесус
20' Желтая карточка
Павловски Шимон
2:0
34' Гол
Patryk Klimala
45' Желтая карточка
Митрович Неманья
51' Желтая карточка
Тот Мартин
52' Желтая карточка
Georgios Mygas
52' Желтая карточка
Гильерме Хауберт
66' Желтая карточка
Olaf Nowak
77' Желтая карточка
Романчук Тарас
2:0
80' Не забитый пенальти
Павловски Шимон
80' Желтая карточка
Келемен Марьян
2:1
82' Пенальти
Vamara Sanogo
90' Желтая карточка
Грошшо Лукаш
90'+7
25
Келемен
Марьян
15
Zoran
Arsenic
17
Рунье
Иван
5
Митрович
Неманья
12
Гильерме
Хауберт
6
Романчук
Тарас
27
Martin
Adamec
9
Новиковас
Арвидас
11
Имас
Хесус
77
Коштал
Мартин
98
Patryk
Klimala
1
Грошшо
Лукаш
11
Georgios
Mygas
16
Цихоцки
Матеуш
5
Тот
Мартин
2
Мрац
Патрик
8
Павловски
Шимон
7
Навотка
Томаш
17
Хайнлот
Михаэль
22
Zarko
Udovicic
9
Габедава
Георгий
27
Vamara
Sanogo
Ягеллония
4-2-3-1
Заглембе Сосновец
4-4-2

Ход матча

19'
Имас Хесус
1:0
20'
 
Павловски Шимон
34'
Patryk Klimala
(Новиковас Арвидас)
2:0
42'
 
Olaf Nowak
Габедава Георгий
45'
Митрович Неманья
 
46'
 
Tomasz Nowak
Навотка Томаш
51'
 
Тот Мартин
52'
 
Georgios Mygas
52'
Гильерме Хауберт
 
66'
 
Olaf Nowak
69'
Вуйцицки Якуб
Patryk Klimala
 
77'
Романчук Тарас
 
80'
2:0
Павловски Шимон
80'
Келемен Марьян
 
82'
2:1
Vamara Sanogo
82'
Бедварссон Бедвар
Коштал Мартин
 
90'
Полетанович Марко
Имас Хесус
 
90'
 
Грошшо Лукаш

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония
Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Ягеллония 2:2 Лех Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония ГКС Катовице 0:1 Ягеллония
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Заглембе Сосновец Orange Ekstraklasa
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 28 16 9 3 42 - 21 57
2. Легия 28 16 6 6 43 - 29 54
3. Пяст 28 14 7 7 41 - 29 49
4. Краковия 29 13 6 10 35 - 32 45
5. Заглембе Любин 29 13 5 11 45 - 37 44
6. Ягеллония 2:1 29 12 8 9 43 - 41 44
7. Лех 28 13 4 11 41 - 37 43
8. Погонь Щецин 28 12 6 10 40 - 36 42
9. Висла Краков 28 12 5 11 52 - 43 41
10. Корона Кельце 29 10 10 9 35 - 40 40
11. Шлёнск 28 8 7 13 35 - 34 31
12. Медзь 29 8 7 14 29 - 51 31
13. Гурник Забже 28 6 10 12 34 - 47 28
14. Арка Гдыня 28 6 9 13 35 - 40 27
15. Висла Плоцк 28 5 9 14 35 - 48 24
16. Заглембе Сосновец 1:2 29 6 6 17 40 - 60 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Митрович Неманья получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Заглембе Сосновец делает замену. Габедава Георгий уходит с поля, а Olaf Nowak выходит на его замену.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Patryk Klimala бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Павловски Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Имас Хесус из команды Ягелония забивает с точки!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Цихоцки Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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