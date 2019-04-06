Польша: Экстракласса 2018-2019
Ягеллония
2:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока
Заглембе Сосновец
1:0
19' ПенальтиИмас Хесус
20' Желтая карточкаПавловски Шимон
2:0
34' ГолPatryk Klimala
45' Желтая карточкаМитрович Неманья
51' Желтая карточкаТот Мартин
52' Желтая карточкаGeorgios Mygas
52' Желтая карточкаГильерме Хауберт
66' Желтая карточкаOlaf Nowak
77' Желтая карточкаРоманчук Тарас
2:0
80' Не забитый пенальтиПавловски Шимон
80' Желтая карточкаКелемен Марьян
2:1
82' ПенальтиVamara Sanogo
90' Желтая карточкаГрошшо Лукаш
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
14 Dawid Ryndak
-
88 Olaf Nowak
-
Главный тренер: Иванаускас Вальдас
Ход матча
19'
1:0
20'
34'
45'
51'
52'
52'
66'
77'
80'
2:0
80'
82'
2:1
90'
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =5 -7Легия 3:0 Ягеллония Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Ягеллония 1:3 Корона Кельце Одра Ополе 0:2 Ягеллония
Шлёнск 2:0 Ягеллония Ягеллония 2:2 Гурник Забже Краковия 1:0 Ягеллония Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Медзь 0:3 Ягеллония Динамо Москва 1:2 Ягеллония Арсенал Тула 2:1 Ягеллония Пяст 1:1 Ягеллония Ягеллония 0:4 Заглембе Любин Висла Краков 2:2 Ягеллония Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Ягеллония 2:2 Лех Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония ГКС Катовице 0:1 Ягеллония
Заглембе Сосновец Последние 20 матчей: +5 =3 -12Заглембе Сосновец 4:3 Висла Краков Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Заглембе Сосновец
Заглембе Сосновец 4:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Шлёнск 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 2:3 Легия Заглембе Сосновец 0:6 Лех Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:2 Заглембе Любин Пяст 0:0 Заглембе Сосновец Висла Плоцк 2:0 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Висла Краков 2:2 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Лехия Гданьск 4:1 Заглембе Сосновец Заглембе Сосновец 1:1 Краковия Олимпия Грудзёнз 0:0 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Заглембе Сосновец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|28
|16
|9
|3
|42 - 21
|57
|2.
|Легия
|28
|16
|6
|6
|43 - 29
|54
|3.
|Пяст
|28
|14
|7
|7
|41 - 29
|49
|4.
|Краковия
|29
|13
|6
|10
|35 - 32
|45
|5.
|Заглембе Любин
|29
|13
|5
|11
|45 - 37
|44
|6.
|Ягеллония
|2:1
|29
|12
|8
|9
|43 - 41
|44
|7.
|Лех
|28
|13
|4
|11
|41 - 37
|43
|8.
|Погонь Щецин
|28
|12
|6
|10
|40 - 36
|42
|9.
|Висла Краков
|28
|12
|5
|11
|52 - 43
|41
|10.
|Корона Кельце
|29
|10
|10
|9
|35 - 40
|40
|11.
|Шлёнск
|28
|8
|7
|13
|35 - 34
|31
|12.
|Медзь
|29
|8
|7
|14
|29 - 51
|31
|13.
|Гурник Забже
|28
|6
|10
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Арка Гдыня
|28
|6
|9
|13
|35 - 40
|27
|15.
|Висла Плоцк
|28
|5
|9
|14
|35 - 48
|24
|16.
|Заглембе Сосновец
|1:2
|29
|6
|6
|17
|40 - 60
|24
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