Польша: Экстракласса 2018-2019

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Медзь
2:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Краковия
0'
1:0
36' Гол
Пикк Артур
2:0
41' Гол
Камара Хуан
55'
32
Каниболоцкий
Антон
19
Grzegorz
Bartczak
28
Kornel
Osyra
24
Tomislav
Bozic
2
Милькович
Александр
22
Фернандес
Борха
II
14
Omar
Cabrera
Santana
17
Пикк
Артур
21
Оямаа
Хенрик
11
Камара
Хуан
10
Форселль
Петтери
40
Michal
Peskovic
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
34
Дитятьев
Алексей
3
Сиплак
Михал
5
Гол
Януш
4
Ханка
Серджу
14
Дабровски
Дамьян
19
Хави
Эрнандес
II
11
Вдовяк
Матеуш
26
Airam
Медзь
3-4-2-1
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

36'
Пикк Артур
(Оямаа Хенрик)
1:0
41'
Камара Хуан
(Пикк Артур)
2:0
46'
 
Filip Piszczek
Дабровски Дамьян

Предыдущие игры

Медзь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шлёнск 0:0 Медзь Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь
Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь Медзь 0:4 Арка Гдыня Краковия 0:0 Медзь Бельхатув 0:1 Медзь Медзь 0:5 Шлёнск Заглембе Сосновец 3:1 Медзь
Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец
Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь Нецеча 2:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Краковия Краковия 2:0 Гурник Забже Краковия 0:2 Висла Краков

Последние игры между собой

Медзь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Краковия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Краковия 0:0 Медзь Экстракласса Медзь 1:3 Краковия Первая лига Краковия 1:1 Медзь Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 28 16 9 3 42 - 21 57
2. Легия 28 16 6 6 43 - 29 54
3. Пяст 28 14 7 7 41 - 29 49
4. Краковия 0:2 29 13 6 10 34 - 32 45
5. Заглембе Любин 29 13 5 11 45 - 37 44
6. Лех 28 13 4 11 41 - 37 43
7. Погонь Щецин 28 12 6 10 40 - 36 42
8. Висла Краков 28 12 5 11 52 - 43 41
9. Ягеллония 28 11 8 9 41 - 40 41
10. Корона Кельце 29 10 10 9 35 - 40 40
11. Шлёнск 28 8 7 13 35 - 34 31
12. Медзь 2:0 29 8 7 14 29 - 50 31
13. Гурник Забже 28 6 10 12 34 - 47 28
14. Арка Гдыня 28 6 9 13 35 - 40 27
15. Заглембе Сосновец 28 6 6 16 39 - 58 24
16. Висла Плоцк 28 5 9 14 35 - 48 24
  • Второй тайм
  • 46'
    Краковия делает замену. Дабровски Дамьян уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Камара Хуан бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Пикк Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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