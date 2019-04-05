Польша: Экстракласса 2018-2019
Медзь
2:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
Краковия
1:0
36' ГолПикк Артур
2:0
41' ГолКамара Хуан
28
Kornel
Osyra
17
Пикк
Артур
21
Оямаа
Хенрик
11
Камара
Хуан
39
Хелик
Михал
5
Гол
Януш
26
Airam
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Kornel OsyraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пикк АртурПолузащитник
-
21 Оямаа ХенрикПолузащитник
-
11 Камара ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Роман ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dominik Nowak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 AiramНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Probierz
Ход матча
36'
1:0
41'
2:0
Предыдущие игры
Медзь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шлёнск 0:0 Медзь Медзь 0:2 Заглембе Сосновец Пяст 2:1 Медзь Пуща Неполомице 0:1 Медзь
Медзь 3:2 Лех Легия 2:0 Медзь Медзь 2:1 Висла Плоцк Заглембе Любин 3:0 Медзь Медзь 0:3 Ягеллония Корона Кельце 0:0 Медзь Медзь 0:0 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:3 Медзь Шлёнск 0:1 Медзь Медзь 2:0 Висла Краков Погонь Щецин 2:0 Медзь Медзь 0:4 Арка Гдыня Краковия 0:0 Медзь Бельхатув 0:1 Медзь Медзь 0:5 Шлёнск Заглембе Сосновец 3:1 Медзь
Краковия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Краковия 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 0:1 Краковия Висла Краков 3:2 Краковия Краковия 2:1 Заглембе Сосновец
Висла Плоцк 3:2 Краковия Краковия 1:0 Ягеллония Легия 0:2 Краковия Краковия 2:1 Пяст Краковия 1:1 Вайле Заглембе Любин 1:2 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Арка Гдыня 0:3 Краковия Краковия 1:0 Лех Краковия 1:1 Шлёнск Лехия Гданьск 1:0 Краковия Краковия 0:0 Медзь Нецеча 2:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Краковия Краковия 2:0 Гурник Забже Краковия 0:2 Висла Краков
Последние игры между собой
Медзь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Краковия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|28
|16
|9
|3
|42 - 21
|57
|2.
|Легия
|28
|16
|6
|6
|43 - 29
|54
|3.
|Пяст
|28
|14
|7
|7
|41 - 29
|49
|4.
|Краковия
|0:2
|29
|13
|6
|10
|34 - 32
|45
|5.
|Заглембе Любин
|29
|13
|5
|11
|45 - 37
|44
|6.
|Лех
|28
|13
|4
|11
|41 - 37
|43
|7.
|Погонь Щецин
|28
|12
|6
|10
|40 - 36
|42
|8.
|Висла Краков
|28
|12
|5
|11
|52 - 43
|41
|9.
|Ягеллония
|28
|11
|8
|9
|41 - 40
|41
|10.
|Корона Кельце
|29
|10
|10
|9
|35 - 40
|40
|11.
|Шлёнск
|28
|8
|7
|13
|35 - 34
|31
|12.
|Медзь
|2:0
|29
|8
|7
|14
|29 - 50
|31
|13.
|Гурник Забже
|28
|6
|10
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Арка Гдыня
|28
|6
|9
|13
|35 - 40
|27
|15.
|Заглембе Сосновец
|28
|6
|6
|16
|39 - 58
|24
|16.
|Висла Плоцк
|28
|5
|9
|14
|35 - 48
|24
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