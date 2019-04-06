Польша: Экстракласса 2018-2019
Лехия Гданьск
1:0
Перерыв
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Лех
1:0
10' ГолСобех Артур
12' Желтая карточкаАвгустин Блажей
21' Желтая карточкаГараслин Лукаш
33' Желтая карточкаPatryk Lipski
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
90
Собех
Артур
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
29
Юзвяк
Камиль
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Karol FilaЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Йевтич ДаркоПолузащитник
-
29 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
10'
1:0
12'
21'
33'
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +13 =5 -2Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк
Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Нецеча 1:3 Лехия Гданьск Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Краковия Ресовя 1:3 Лехия Гданьск Лех 0:1 Лехия Гданьск
Лех Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лех: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Лех Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|1:0
|29
|17
|9
|3
|43 - 21
|60
|2.
|Легия
|28
|16
|6
|6
|43 - 29
|54
|3.
|Пяст
|29
|14
|8
|7
|43 - 31
|50
|4.
|Краковия
|29
|13
|6
|10
|35 - 32
|45
|5.
|Заглембе Любин
|29
|13
|5
|11
|45 - 37
|44
|6.
|Ягеллония
|29
|12
|8
|9
|43 - 41
|44
|7.
|Лех
|0:1
|29
|13
|4
|12
|41 - 38
|43
|8.
|Погонь Щецин
|28
|12
|6
|10
|40 - 36
|42
|9.
|Висла Краков
|29
|12
|6
|11
|54 - 45
|42
|10.
|Корона Кельце
|29
|10
|10
|9
|35 - 40
|40
|11.
|Шлёнск
|28
|8
|7
|13
|35 - 34
|31
|12.
|Медзь
|29
|8
|7
|14
|29 - 51
|31
|13.
|Гурник Забже
|28
|6
|10
|12
|34 - 47
|28
|14.
|Арка Гдыня
|28
|6
|9
|13
|35 - 40
|27
|15.
|Висла Плоцк
|28
|5
|9
|14
|35 - 48
|24
|16.
|Заглембе Сосновец
|29
|6
|6
|17
|40 - 60
|24
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