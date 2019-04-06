Польша: Экстракласса 2018-2019

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Лехия Гданьск
1:0
Перерыв

Стадион:
Лех
0'
1:0
10' Гол
Собех Артур
12' Желтая карточка
Августин Блажей
21' Желтая карточка
Гараслин Лукаш
33' Желтая карточка
Patryk Lipski
12
Куцяк
Душан
19
Karol
Fila
25
Налепа
Михал
26
Августин
Блажей
22
Младенович
Филип
6
Кубицки
Ярослав
8
Мак
Михал
36
Tomasz
Makowski
9
Patryk
Lipski
17
Гараслин
Лукаш
90
Собех
Артур
1
Бурич
Ясмин
2
Гумни
Роберт
4
Рогне
Томас
13
Вуядинович
Никола
22
Костевич
Владимир
6
Тралка
Лукаш
25
Тиба
Педру
34
Клупс
Тымотеуш
10
Йевтич
Дарко
29
Юзвяк
Камиль
32
Гюткьяр
Кристиан
Лехия Гданьск
4-1-4-1
Лех
4-2-3-1

Ход матча

10'
Собех Артур
(Августин Блажей)
1:0
12'
Августин Блажей
 
21'
Гараслин Лукаш
 
33'
Patryk Lipski
 

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Пяст Заглембе Сосновец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк
Заглембе Любин 2:1 Лехия Гданьск Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Корона Кельце 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Лудогорец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:0 Гурник Забже Медзь 0:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Нецеча 1:3 Лехия Гданьск Шлёнск 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:2 Ягеллония Лехия Гданьск 1:0 Краковия Ресовя 1:3 Лехия Гданьск Лех 0:1 Лехия Гданьск
Лех Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лех 3:2 Погонь Щецин Корона Кельце 0:0 Лех Лех 0:3 Гурник Забже Медзь 3:2 Лех
Лех 1:0 Арка Гдыня Лех 2:0 Легия Пяст 4:0 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Лех 1:2 Штурм Висла Краков 0:1 Лех Заглембе Сосновец 0:6 Лех Лех 2:0 Шлёнск Краковия 1:0 Лех Лех 2:1 Висла Плоцк Ягеллония 2:2 Лех Лех 0:1 Лехия Гданьск Ракув 1:0 Лех Погонь Щецин 3:0 Лех Лех 2:1 Корона Кельце Гурник Забже 2:2 Лех

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Лех: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Лех 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:3 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Лехия Гданьск Товарищеские матчи Лехия Гданьск 2:1 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:4 Лех Экстракласса Лех 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Лех Экстракласса
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 1:0 29 17 9 3 43 - 21 60
2. Легия 28 16 6 6 43 - 29 54
3. Пяст 29 14 8 7 43 - 31 50
4. Краковия 29 13 6 10 35 - 32 45
5. Заглембе Любин 29 13 5 11 45 - 37 44
6. Ягеллония 29 12 8 9 43 - 41 44
7. Лех 0:1 29 13 4 12 41 - 38 43
8. Погонь Щецин 28 12 6 10 40 - 36 42
9. Висла Краков 29 12 6 11 54 - 45 42
10. Корона Кельце 29 10 10 9 35 - 40 40
11. Шлёнск 28 8 7 13 35 - 34 31
12. Медзь 29 8 7 14 29 - 51 31
13. Гурник Забже 28 6 10 12 34 - 47 28
14. Арка Гдыня 28 6 9 13 35 - 40 27
15. Висла Плоцк 28 5 9 14 35 - 48 24
16. Заглембе Сосновец 29 6 6 17 40 - 60 24
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Patryk Lipski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Гараслин Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Августин Блажей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Собех Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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