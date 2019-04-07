Польша: Экстракласса 2018-2019
Погонь Щецин
2:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Stadion Florian Krygier
Арка Гдыня
1:0
26' ГолЖиро Михал
1:1
40' ГолВейинович Марко
42' Желтая карточкаЯнота Михаил
1:2
56' ГолЯнковски Мацей
64' Желтая карточкаChristian Maghoma
2:2
71' ГолРадослав Маевски
14
Дрыгас
Камил
19
Жиро
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
-
22 David StecЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Adam DejaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янота МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Данх АдамЗащитник
-
23 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Zbigniew Smolka
Ход матча
26'
1:0
40'
1:1
42'
56'
1:2
71'
2:2
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Медзь Погонь Щецин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:0 Лех
Арка Гдыня Последние 20 матчей: +5 =4 -11Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Легия
Лех 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Пяст Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:3 Краковия Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Медзь 0:4 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Хураган Мораг 0:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Арка Гдыня: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|29
|17
|9
|3
|43 - 21
|60
|2.
|Легия
|28
|16
|6
|6
|43 - 29
|54
|3.
|Пяст
|29
|14
|8
|7
|43 - 31
|50
|4.
|Краковия
|29
|13
|6
|10
|35 - 32
|45
|5.
|Заглембе Любин
|29
|13
|5
|11
|45 - 37
|44
|6.
|Ягеллония
|29
|12
|8
|9
|43 - 41
|44
|7.
|Лех
|29
|13
|4
|12
|41 - 38
|43
|8.
|Висла Краков
|29
|12
|6
|11
|54 - 45
|42
|9.
|Погонь Щецин
|1:2
|29
|12
|6
|11
|41 - 38
|42
|10.
|Корона Кельце
|29
|10
|10
|9
|35 - 40
|40
|11.
|Шлёнск
|28
|8
|7
|13
|35 - 34
|31
|12.
|Медзь
|29
|8
|7
|14
|29 - 51
|31
|13.
|Арка Гдыня
|2:1
|29
|7
|9
|13
|37 - 41
|30
|14.
|Гурник Забже
|28
|6
|10
|12
|34 - 47
|28
|15.
|Висла Плоцк
|28
|5
|9
|14
|35 - 48
|24
|16.
|Заглембе Сосновец
|29
|6
|6
|17
|40 - 60
|24
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