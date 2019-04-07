Польша: Экстракласса 2018-2019

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Погонь Щецин
2:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Арка Гдыня
0'
1:0
26' Гол
Жиро Михал
1:1
40' Гол
Вейинович Марко
42' Желтая карточка
Янота Михаил
1:2
56' Гол
Янковски Мацей
64' Желтая карточка
Christian Maghoma
2:2
71' Гол
Радослав Маевски
73'
1
Залушка
Лукаш
2
Бартковски
Якуб
33
Mariusz
Malec
23
Фойут
Ярослав
15
Hubert
Matynia
28
Подставски
Томаш
17
Кожуль
Звонимир
34
Гуаррочена
Икер
14
Дрыгас
Камил
10
Радослав
Маевски
19
Жиро
Михал
1
Стейнбор
Павел
33
Збожень
Дамиан
3
Christian
Maghoma
6
Хельструп
Фредерик
17
Марциняк
Адам
16
Adam
Deja
18
Вейинович
Марко
9
Nabil
Aankour
22
Янота
Михаил
7
Янковски
Мацей
92
Колев
Александар
Погонь Щецин
4-2-3-1
Арка Гдыня
4-2-3-1

Ход матча

26'
Жиро Михал
1:0
32'
 
Соха Тадеуш
Марциняк Адам
40'
1:1
Вейинович Марко
(Соха Тадеуш)
42'
 
Янота Михаил
56'
1:2
Янковски Мацей
61'
Беньямина Суфиан
Жиро Михал
 
61'
David Stec
Фойут Ярослав
 
64'
 
Christian Maghoma
71'
 
Цвиянович Горан
Янота Михаил
71'
Радослав Маевски
2:2

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лех 3:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Ягеллония РБ Лейпциг 3:5 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин
Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Висла Краков 2:3 Погонь Щецин Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Гурник Забже Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Брондбю 3:1 Погонь Щецин Оденсе 1:0 Погонь Щецин Динамо Москва 3:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Шлёнск Краковия 2:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Сосновец Пяст 3:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:0 Медзь Погонь Щецин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:0 Лех
Арка Гдыня Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Арка Гдыня 0:0 Лехия Гданьск Арка Гдыня 0:2 Шлёнск Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Легия
Лех 1:0 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Пяст Заглембе Сосновец 3:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Арка Гдыня 3:3 Висла Плоцк Гурник Забже 1:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 0:3 Краковия Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Ягеллония 3:1 Арка Гдыня Арка Гдыня 4:1 Висла Краков Медзь 0:4 Арка Гдыня Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Хураган Мораг 0:1 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Арка Гдыня: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Экстракласса Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 5:1 Арка Гдыня Экстракласса Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Экстракласса Арка Гдыня 0:2 Погонь Щецин Первая лига Погонь Щецин 3:1 Арка Гдыня First League
Команда И В Н П Г О
1. Лехия Гданьск 29 17 9 3 43 - 21 60
2. Легия 28 16 6 6 43 - 29 54
3. Пяст 29 14 8 7 43 - 31 50
4. Краковия 29 13 6 10 35 - 32 45
5. Заглембе Любин 29 13 5 11 45 - 37 44
6. Ягеллония 29 12 8 9 43 - 41 44
7. Лех 29 13 4 12 41 - 38 43
8. Висла Краков 29 12 6 11 54 - 45 42
9. Погонь Щецин 1:2 29 12 6 11 41 - 38 42
10. Корона Кельце 29 10 10 9 35 - 40 40
11. Шлёнск 28 8 7 13 35 - 34 31
12. Медзь 29 8 7 14 29 - 51 31
13. Арка Гдыня 2:1 29 7 9 13 37 - 41 30
14. Гурник Забже 28 6 10 12 34 - 47 28
15. Висла Плоцк 28 5 9 14 35 - 48 24
16. Заглембе Сосновец 29 6 6 17 40 - 60 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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