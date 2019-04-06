Голландия: Эредивизие 2018-2019

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  3. Голландия
  4. Эредивизие 2018-2019
Гронинген
1:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Эксельсиор
0'
1:0
70' Гол
Гладон Пол
87'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
24
Хабот
Юлиан
20
Абсалем
Амир
7
Доан
Рицу
6
Рейс
Людовит
5
Мемишевич
Самир
14
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Сирхейс
Кай
10
Махи
Мимаун
1
Дамен
Алессандро
2
Хореман
Сибе
15
Матей
Юрген
4
Ауде
Котте
Томас
28
Бюрнет
Лоренцо
22
Фортеш
Джеффри
6
Схаутен
Йерди
8
Колвейк
Райан
10
Брюинс
Луиджи
14
Мессауд
Али
34
Эль-Хамдауи
Мунир
Гронинген
4-4-2
Эксельсиор
4-4-1-1

Ход матча

59'
Вормердам Дьянго
Рейс Людовит
 
59'
Гладон Пол
Эль-Ханкури Мохамед
 
68'
 
Ван дер Мер Робин
Бюрнет Лоренцо
70'
Гладон Пол
(Абсалем Амир)
1:0
75'
 
Эккерт Деннис
Мессауд Али
83'
 
Эдвардс Маркус
Эль-Хамдауи Мунир
84'
Ван Де Лои Томми
Сирхейс Кай
 
  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген
Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген Гронинген 2:0 Херенвен Эксельсиор 2:4 Гронинген
Эксельсиор Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Эксельсиор 1:2 НАК Бреда Херенвен 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор
Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс Эксельсиор 2:4 Гронинген Де Графсхап 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:0 Витесс

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Эксельсиор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Эксельсиор 2:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Эксельсиор Эредивизие
Эксельсиор 2:0 Гронинген Эредивизие Эксельсиор 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Эксельсиор Эредивизие Гронинген 3:0 Эксельсиор Кубок Эксельсиор 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Эксельсиор Эредивизие Гронинген 3:2 Эксельсиор Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 29 23 2 4 100 - 26 71
2. ПСВ Заявка 28 22 4 2 84 - 19 70
3. АЗ Алкмаар 0:0 Заявка 29 15 7 7 55 - 32 52
4. Фейеноорд Заявка 28 15 5 8 60 - 36 50
5. Утрехт Заявка 29 13 7 9 54 - 43 46
6. Хераклес 0:0 Заявка 29 13 4 12 51 - 55 43
7. Витесс Заявка 28 11 9 8 52 - 41 42
8. Гронинген 1:0 Заявка 29 12 5 12 33 - 35 41
9. Виллем II Заявка 29 12 4 13 51 - 59 40
10. Херенвен Заявка 28 9 9 10 57 - 62 36
11. ВВВ-Венло Заявка 28 9 6 13 35 - 51 33
12. АДО Ден Хааг Заявка 29 8 9 12 43 - 55 33
13. ПЕК Зволле Заявка 28 9 5 14 33 - 45 32
14. Фортуна Ситтард Заявка 28 8 6 14 45 - 64 30
15. Де Графсхап 0:0 Заявка 29 7 5 17 32 - 58 26
16. Эксельсиор 0:1 Заявка 29 7 5 17 33 - 63 26
17. Эммен Заявка 28 6 7 15 32 - 68 25
18. НАК Бреда 0:0 Заявка 29 5 7 17 26 - 64 22
  • Второй тайм
  • 87'
    Ван дер Мер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 86'
    Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 85'
    Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 85'
    Доан Рицу из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 85'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Сирхейс Кай уходит с поля и его заменяет Ван Де Лои Томми
  • Фол, нарушение
    84'
    Эккерт Деннис наказан за толчок Хабот Юлиан
  • 83'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Тактическая замена. Эль-Хамдауи Мунир уходит с поля и его заменяет Эдвардс Маркус
  • 82'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Гладон Пол делает скидку назад вдоль ворот
  • Фол, нарушение
    82'
    Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Доан Рицу оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
  • Травма, повреждение
    81'
    Брюинс Луиджи возвращается на поле.
  • 81'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 81'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    81'
    Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Травма, повреждение
    80'
    Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 79'
    Эккерт Деннис из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
  • 79'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Доан Рицу из команды Гронинген пасует в штрафную, но Дамен Алессандро выходит и ловит мяч.
  • 77'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 76'
    ШАНС! Эккерт Деннис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 76'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Мемишевич Самир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
  • 75'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Эккерт Деннис
  • 75'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Отличные скиллы показывает Доан Рицу, обводя своих соперников
  • 74'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    74'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой слева.
  • 73'
    Махи Мимаун мяч отрикошетил от ворот
  • 73'
    Гронинген имеет хороший шанс забить.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 72'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 72'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 72'
    Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 72'
    Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
  • 72'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 70'
    Абсалем Амир сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    70'
    Г О О О О Л - Гладон Пол изменил счет на табло!
  • 70'
    Абсалем Амир из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
  • 70'
    Гронинген имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    70'
    Фортеш Джеффри наказан за толчок Падт Серджио
  • 70'
    Колвейк Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Абсалем Амир из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
  • 68'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 68'
    Тактическая замена. Бюрнет Лоренцо уходит с поля и его заменяет Ван дер Мер Робин
  • 68'
    Доан Рицу нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 68'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • 67'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает неудачный навес.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Травма, повреждение
    65'
    Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 65'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 65'
    Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    64'
    Безумный фол. Махи Мимаун грубо играет против соперника. Пострадал Хореман Сибе
  • 63'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 62'
    Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 59'
    Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
  • 59'
    Тактическая замена. Рейс Людовит уходит с поля и его заменяет Вормердам Дьянго
  • 59'
    Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 58'
    Сирхейс Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    58'
    Колвейк Райан из команды Эксельсиор подал угловой справа.
  • 58'
    Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 58'
    Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Абсалем Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Колвейк Райан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Эль-Хамдауи Мунир нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 55'
    Махи Мимаун из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 55'
    Доан Рицу из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Офсайд
    54'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор в офсайде
  • Фол, нарушение
    54'
    Мемишевич Самир наказан за толчок Схаутен Йерди
  • 54'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 54'
    ШАНС! Матей Юрген нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 53'
    Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
  • 53'
    Схаутен Йерди из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 53'
    Мессауд Али из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 52'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 52'
    Гронинген контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    51'
    Колвейк Райан наказан за толчок Рейс Людовит
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Падт Серджио пострадал.
  • 49'
    Колвейк Райан разрезает оборону соперника отличным пасом
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Хореман Сибе
  • 48'
    Доан Рицу бьет со штрафного в створ, но Дамен Алессандро держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
  • 47'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Гронинген контролирует мяч.
  • 46'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 46'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Доан Рицу из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    46'
    Мессауд Али из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Абсалем Амир оказался на газоне.
  • 46'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Отличные скиллы показывает Колвейк Райан, обводя своих соперников
  • 45'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 43'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой слева.
  • 43'
    Брюинс Луиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Абсалем Амир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    42'
    Махи Мимаун задерживает мяч рукой
  • 42'
    Абсалем Амир делает длинную передачу вперед
  • 41'
    Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой слева.
  • 40'
    Махи Мимаун из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 40'
    Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 38'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • 38'
    Мессауд Али нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 38'
    Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 35'
    Хабот Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Мессауд Али из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 34'
    Мессауд Али из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Эксельсиор начинает контратаку
  • 34'
    Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • 34'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 33'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Травма, повреждение
    32'
    Абсалем Амир возвращается на поле.
  • 32'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    32'
    Ох, нехорошо это выглядит. Абсалем Амир получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    31'
    Абсалем Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Назначен штрафной. Пострадал Схаутен Йерди, его свалил Мемишевич Самир.
  • 29'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 28'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 28'
    Рейс Людовит из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Доан Рицу из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Мемишевич Самир из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 27'
    Удар от ворот произведет Гронинген
  • Фол, нарушение
    26'
    Махи Мимаун наказан за толчок Колвейк Райан
  • Угловой
    26'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой слева.
  • 25'
    Доан Рицу из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 24'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Травма, повреждение
    23'
    Бюрнет Лоренцо возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    Мемишевич Самир из команды Гронинген играет слишком грубо. Эль-Хамдауи Мунир оказался на газоне.
  • 23'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнет Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Бюрнет Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 21'
    Доан Рицу делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    21'
    Колвейк Райан из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Те Вирик Мик пострадал.
  • 21'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 20'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 19'
    Дамен Алессандро взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Абсалем Амир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Хореман Сибе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Доан Рицу из команды Гронинген подал угловой справа.
  • 18'
    Сирхейс Кай из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 18'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Эксельсиор контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Мемишевич Самир пострадал.
  • 16'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Хореман Сибе из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Абсалем Амир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 14'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Матей Юрген наказан за толчок Махи Мимаун
  • 14'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 13'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Офсайд
    12'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор в офсайде
  • 11'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
  • 10'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Соперник делает почти голевой пас, но Падт Серджио из команды Гронинген начеку и спасает ситуацию.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мемишевич Самир из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Мессауд Али заработал фол
  • 8'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Схаутен Йерди из команды Эксельсиор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 8'
    Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    8'
    Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
  • 8'
    Эль-Хамдауи Мунир из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Мессауд Али из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Абсалем Амир пробует нанести удар издали, но Дамен Алессандро держит все под контролем
  • 7'
    Ауде Котте Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Схаутен Йерди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Махи Мимаун
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Хабот Юлиан
  • 4'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 4'
    Как он промахнулся? Сирхейс Кай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 4'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • 4'
    Доан Рицу из команды Гронинген делает пас партнеру.
  • 4'
    Абсалем Амир из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 2'
    Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Зеефейк Дейовайзио наказан за толчок Мессауд Али
  • 1'
    Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Гронинген начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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