Голландия: Эредивизие 2018-2019
Гронинген
1:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Эксельсиор
1:0
70' ГолГладон Пол
24
Хабот
Юлиан
20
Абсалем
Амир
10
Махи
Мимаун
15
Матей
Юрген
14
Мессауд
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хабот ЮлианЗащитник
-
20 Абсалем АмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Махи МимаунНападающий
- Запасные игроки
-
45 Бувинк ПеллеВратарь
-
31 Хукстра ЯнВратарь
-
17 Ko ItakuraЗащитник
- Полузащитник
-
15 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гладон ПолНападающий
-
22 Брей МайклНападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Матей ЮргенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мессауд АлиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andre Hoekstra
Ход матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гронинген 1:0 Де Графсхап АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Утрехт 0:0 Гронинген
Гронинген 3:2 ВВВ-Венло НАК Бреда 0:0 Гронинген Гронинген 1:0 Фейеноорд Гронинген 2:1 Витесс Виллем II 1:2 Гронинген ПСВ 2:1 Гронинген Гронинген 3:0 Хераклес Дуйсбург 1:1 Гронинген Кёльн 3:1 Гронинген Фортуна Ситтард 0:0 Гронинген Гронинген 1:2 Эммен ВВВ-Венло 0:0 Гронинген Гронинген 5:2 НАК Бреда Фейеноорд 1:0 Гронинген Гронинген 2:0 Херенвен Эксельсиор 2:4 Гронинген
Эксельсиор Последние 20 матчей: +5 =2 -13Эксельсиор 1:2 НАК Бреда Херенвен 1:0 Эксельсиор Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор
Эксельсиор 0:2 ПСВ Утрехт 0:0 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:1 Фейеноорд Эксельсиор 2:0 Де Графсхап Витесс 3:2 Эксельсиор Эксельсиор 0:3 Хераклес АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор ПСВ 6:0 Эксельсиор Эксельсиор 3:3 Утрехт Эммен 1:2 Эксельсиор Эксельсиор 1:7 Аякс Эксельсиор 2:4 Гронинген Де Графсхап 4:1 Эксельсиор Эксельсиор 2:0 Витесс
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Эксельсиор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Эксельсиор 2:0 Гронинген Эредивизие Эксельсиор 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Эксельсиор Эредивизие Гронинген 3:0 Эксельсиор Кубок Эксельсиор 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Эксельсиор Эредивизие Эксельсиор 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Эксельсиор Эредивизие Гронинген 3:2 Эксельсиор Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|29
|23
|2
|4
|100 - 26
|71
|2.
|ПСВ
|Заявка
|28
|22
|4
|2
|84 - 19
|70
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:0 Заявка
|29
|15
|7
|7
|55 - 32
|52
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|60 - 36
|50
|5.
|Утрехт
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 43
|46
|6.
|Хераклес
|0:0 Заявка
|29
|13
|4
|12
|51 - 55
|43
|7.
|Витесс
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|52 - 41
|42
|8.
|Гронинген
|1:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|33 - 35
|41
|9.
|Виллем II
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|51 - 59
|40
|10.
|Херенвен
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|57 - 62
|36
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 51
|33
|12.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|43 - 55
|33
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|33 - 45
|32
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|45 - 64
|30
|15.
|Де Графсхап
|0:0 Заявка
|29
|7
|5
|17
|32 - 58
|26
|16.
|Эксельсиор
|0:1 Заявка
|29
|7
|5
|17
|33 - 63
|26
|17.
|Эммен
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|32 - 68
|25
|18.
|НАК Бреда
|0:0 Заявка
|29
|5
|7
|17
|26 - 64
|22
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