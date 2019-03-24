Франция: Лига 1 2018-2019

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Генгам
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Генгам Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам
Генгам 0:0 Нант Генгам 1:0 Анже Бордо 0:0 Генгам Лион 2:1 Генгам Генгам 0:2 Лилль Генгам 1:2 Лион Генгам 2:2 Монако Генгам 0:1 Реймс Нанси 1:2 Генгам ПСЖ 9:0 Генгам Генгам 2:1 Ренн Генгам 0:1 Сент-Этьен ПСЖ 1:2 Генгам Сент-Понтивьен 2:4 Генгам Монако 0:2 Генгам Ницца 0:0 Генгам
Монако Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо Анже 2:2 Монако
Монако 2:0 Лион Монако 1:0 Нант Монпелье 2:2 Монако Монако 2:1 Тулуза Генгам 2:2 Монако Дижон 2:0 Монако Монако 1:3 Метц Монако 1:5 Страсбург Монако 1:1 Ницца Марсель 1:1 Монако Монако 1:1 Ренн Кане-Руссийон 0:1 Монако Монако 0:2 Генгам Монако 1:0 Лорьян Лион 3:0 Монако Монако 0:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Генгам: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Генгам 2:2 Монако Кубок лиги Монако 0:2 Генгам Лига 1 Генгам 3:1 Монако Лига 1 Монако 6:0 Генгам Лига 1
Генгам 1:2 Монако Лига 1 Монако 2:2 Генгам Лига 1 Монако 3:2 Генгам Лига 1 Генгам 3:3 Монако Лига 1 Генгам 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Генгам Кубок лиги Монако 1:0 Генгам Лига 1 Монако 1:1 Генгам Лига 1 Генгам 3:1 Монако Кубок Генгам 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:2 Генгам Лига 2 Генгам 1:2 Монако Лига 2 Монако 1:0 Генгам Лига 2 Генгам 4:0 Монако Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 30 18 6 6 48 - 26 60
3. Лион Заявка 30 16 8 6 51 - 35 56
4. Сент-Этьен Заявка 30 14 7 9 43 - 35 49
5. Марсель Заявка 30 14 6 10 47 - 40 48
6. Реймс Заявка 30 11 13 6 31 - 31 46
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
10. Ренн Заявка 29 11 8 10 39 - 37 41
11. Ним Заявка 29 10 7 12 41 - 44 37
12. Анже Заявка 30 8 13 9 35 - 35 37
13. Бордо Заявка 30 8 11 11 28 - 31 35
14. Тулуза Заявка 30 7 11 12 28 - 44 32
15. Нант Заявка 29 8 7 14 33 - 38 31
16. Амьен Заявка 30 8 6 16 24 - 43 30
17. Монако Заявка 30 7 9 14 30 - 45 30
18. Кан Заявка 30 4 11 15 24 - 44 23
19. Генгам Заявка 30 5 7 18 19 - 53 22
20. Дижон Заявка 30 5 6 19 21 - 47 21
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Генгам - Монако

    До начала игры, которая состоится 06.04.2019, осталось 2 дня 18 часов 45 минут.
    • Прогнозы на матч Генгам - Монако
    Генгам
    10.9% (7)
    Ничья
    29.7% (19)
    Монако
    59.4% (38)
    1:2 Монако
    39.1% (25)
    1:1 Ничья
    25% (16)
    0:1 Монако
    17.2% (11)
    1:0 Генгам
    9.4% (6)
    0:2 Монако
    3.1% (2)
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