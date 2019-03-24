Франция: Лига 1 2018-2019
Генгам
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Стадион: Стад дю Рудуру
Монако
Предыдущие игры
Генгам Последние 20 матчей: +9 =2 -9Монпелье 2:0 Генгам Страсбург 0:0 Генгам Генгам 1:0 Дижон Тулуза 1:0 Генгам
Монако Последние 20 матчей: +7 =5 -8Монако 0:1 Кан Лилль 0:1 Монако Монако 1:1 Бордо Анже 2:2 Монако
Последние игры между собой
Генгам: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Монако: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Генгам 1:2 Монако Лига 1 Монако 2:2 Генгам Лига 1 Монако 3:2 Генгам Лига 1 Генгам 3:3 Монако Лига 1 Генгам 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:0 Генгам Кубок лиги Монако 1:0 Генгам Лига 1 Монако 1:1 Генгам Лига 1 Генгам 3:1 Монако Кубок Генгам 0:2 Монако Лига 1 Монако 2:2 Генгам Лига 2 Генгам 1:2 Монако Лига 2 Монако 1:0 Генгам Лига 2 Генгам 4:0 Монако Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|48 - 26
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|51 - 35
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 35
|49
|5.
|Марсель
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|47 - 40
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|31 - 31
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|10.
|Ренн
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|39 - 37
|41
|11.
|Ним
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 44
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|35 - 35
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|28 - 31
|35
|14.
|Тулуза
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 44
|32
|15.
|Нант
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 38
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|24 - 43
|30
|17.
|Монако
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|18.
|Кан
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|24 - 44
|23
|19.
|Генгам
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|19 - 53
|22
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|21 - 47
|21
Генгам
10.9% (7)
Ничья
29.7% (19)
Монако
59.4% (38)
1:2 Монако
39.1% (25)
1:1 Ничья
25% (16)
0:1 Монако
17.2% (11)
1:0 Генгам
9.4% (6)
0:2 Монако
3.1% (2)
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