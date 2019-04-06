Франция: Лига 1 2018-2019
Ним
0:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Дес Костьерес
Кан
11' Желтая карточкаЗахари Йонн
19' Желтая карточкаФахир Файсал
42' Желтая карточкаДеминге Джесси
43' Желтая карточкаБриансон Антони
15
Пакье
Гаэтан
27
Либой
Эрве
12
Мауасса
Фет
18
Валь
Тео
11
Саванье
Тежи
20
Рипар
Рено
25
Гийом
Батист
10
Буанга
Денис
30
Самба
Брис
33
Захари
Йонн
10
Фахир
Файсал
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
27 Либой ЭрвеЗащитник
-
12 Мауасса ФетЗащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
-
25 Гийом БатистНападающий
-
10 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Захари ЙоннПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Бове КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
Ход матча
11'
19'
42'
43'
65'
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним
Кан Последние 20 матчей: +5 =5 -10Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Ним: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|48 - 26
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 37
|49
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|31 - 31
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Ренн
|2:2 Заявка
|30
|11
|9
|10
|41 - 39
|42
|10.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|11.
|Ним
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|41 - 44
|38
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|2:2 Заявка
|31
|8
|14
|9
|37 - 37
|38
|14.
|Амьен
|2:1 Заявка
|31
|9
|6
|16
|26 - 44
|33
|15.
|Тулуза
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 44
|32
|16.
|Нант
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 38
|31
|17.
|Монако
|0:1 Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 46
|30
|18.
|Генгам
|1:0 Заявка
|31
|6
|7
|18
|20 - 53
|25
|19.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|31
|4
|12
|15
|24 - 44
|24
Ним
69% (116)
Ничья
22% (37)
Кан
8.9% (15)
1:0 Ним
33.9% (57)
2:1 Ним
26.8% (45)
1:1 Ничья
16.1% (27)
2:0 Ним
7.7% (13)
0:0 Ничья
4.8% (8)
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