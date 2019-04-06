Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм

72' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

70' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Ним контролирует мяч.

68' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...

64' Удар от ворот произведет Кан

63' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

63' Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...

62' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

61' Кан контролирует мяч.

60' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

60' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Нинга Родрике из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

59' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Либой Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...

57' Хорошую попытку сделал Гийом Батист . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...

56' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

56' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

55' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

54' Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...

52' Кан контролирует мяч.

52' Матч возобновлен

52' Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

50' Удар от ворот произведет Кан

50' Бобишон Антонен не смог попасть в створ ударом издали

50' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' После штрафного удара,который нанес Саванье Тежи мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

47' Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.

46' Имору Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...

46' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля