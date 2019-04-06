Франция: Лига 1 2018-2019

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  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Ним
0:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Кан
0'
11' Желтая карточка
Захари Йонн
19' Желтая карточка
Фахир Файсал
42' Желтая карточка
Деминге Джесси
43' Желтая карточка
Бриансон Антони
72'
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
27
Либой
Эрве
12
Мауасса
Фет
18
Валь
Тео
11
Саванье
Тежи
14
Бобишон
Антонен
20
Рипар
Рено
25
Гийом
Батист
10
Буанга
Денис
30
Самба
Брис
21
Гильберт
Фредерик
14
Гради
Жонатан
24
Джику
Александр
15
Имору
Эммануэль
6
Онианге
Принс
33
Захари
Йонн
17
Деминге
Джесси
10
Фахир
Файсал
11
Нинга
Родрике
27
Кривелли
Энцо
Ним
4-3-3
Кан
4-1-4-1

Ход матча

11'
 
Захари Йонн
19'
 
Фахир Файсал
42'
 
Деминге Джесси
43'
Бриансон Антони
 
65'
Ферри Жордан
Валь Тео
 
71'
Тиуб Сада
Пакье Гаэтан
 
  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним ПСЖ 3:0 Ним
Ним 2:0 Дижон Нант 2:4 Ним Ним 1:1 Монпелье Ницца 2:0 Ним Ним 3:1 Анже Ним 0:1 Тулуза Ним 1:0 Нант Лион-Дюшер 3:0 Ним Ренн 4:0 Ним Гавр 2:1 Ним Ним 2:3 Лилль Кан 1:2 Ним Ним 3:0 Амьен Ним 1:1 Сент-Этьен Страсбург 0:1 Ним Ним 0:1 Ницца
Кан Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монако 0:1 Кан Кан 0:5 Сент-Этьен Ренн 3:1 Кан Кан 1:2 ПСЖ
Лион 3:1 Кан Тулуза 1:1 Кан Кан 0:0 Страсбург Кан 0:1 Нант Амьен 1:0 Кан Бастия 2:2 Кан Монпелье 2:0 Кан Вири-Шатийон 0:6 Кан Кан 0:1 Марсель Кан 1:3 Лилль Ред Стар 0:1 Кан Реймс 2:2 Кан Кан 2:1 Тулуза Страсбург 2:2 Кан Кан 1:2 Ним Анже 1:1 Кан

Последние игры между собой

Ним: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Кан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Кан 1:2 Ним Лига 1 Кан 1:1 Ним Лига 2 Ним 2:1 Кан Лига 2 Кан 1:0 Ним Лига 2
Ним 0:2 Кан Лига 2 Кан 0:0 Ним Лига 2 Ним 0:4 Кан Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 30 18 6 6 48 - 26 60
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен 1:2 Заявка 31 14 7 10 44 - 37 49
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Реймс Заявка 30 11 13 6 31 - 31 46
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Ренн 2:2 Заявка 30 11 9 10 41 - 39 42
10. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
11. Ним 0:0 Заявка 30 10 8 12 41 - 44 38
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже 2:2 Заявка 31 8 14 9 37 - 37 38
14. Амьен 2:1 Заявка 31 9 6 16 26 - 44 33
15. Тулуза Заявка 30 7 11 12 28 - 44 32
16. Нант Заявка 29 8 7 14 33 - 38 31
17. Монако 0:1 Заявка 31 7 9 15 30 - 46 30
18. Генгам 1:0 Заявка 31 6 7 18 20 - 53 25
19. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
20. Кан 0:0 Заявка 31 4 12 15 24 - 44 24
  • Второй тайм
  • 72'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Пакье Гаэтан уходит с поля и его заменяет Тиуб Сада
  • Фол, нарушение
    71'
    Судья сигнализирует, что Гийом Батист из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 70'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    69'
    Нинга Родрике наказан за толчок Саванье Тежи
  • Фол, нарушение
    69'
    Либой Эрве наказан за толчок Кривелли Энцо
  • 68'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Гийом Батист из команды Ним поставил подножку. Пострадал Джику Александр
  • Фол, нарушение
    67'
    Либой Эрве наказан за толчок Джику Александр
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    65'
    Кривелли Энцо из команды Кан опасно и грубо сыграл. Либой Эрве пострадал.
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 65'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Тактическая замена. Валь Тео уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
  • 64'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Имору Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 64'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 63'
    Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
  • 63'
    Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 62'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 62'
    Джику Александр делает длинную передачу вперед
  • 61'
    Кан контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    61'
    Деминге Джесси из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Мауасса Фет заработал фол
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 60'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Нинга Родрике из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 59'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Либой Эрве навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Гради Жонатан из команды Кан играет слишком грубо. Гийом Батист оказался на газоне.
  • 58'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Нинга Родрике из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    57'
    Гийом Батист наказан за толчок Джику Александр
  • 57'
    Хорошую попытку сделал Гийом Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 57'
    Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 56'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    55'
    Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 55'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    55'
    Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 55'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    54'
    Нинга Родрике наказан за толчок Саванье Тежи
  • 54'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 54'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    53'
    Саванье Тежи наказан за толчок Деминге Джесси
  • 52'
    Кан контролирует мяч.
  • 52'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    52'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 50'
    Бобишон Антонен не смог попасть в створ ударом издали
  • 50'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    После штрафного удара,который нанес Саванье Тежи мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • Фол, нарушение
    48'
    Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Гийом Батист оказался на газоне.
  • 47'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
  • 46'
    Имору Эммануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 46'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    45'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
  • 45'
    Буанга Денис из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Офсайд
    45'
    Кривелли Энцо из команды Кан в офсайде
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Бриансон Антони из команды Ним поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    43'
    Бриансон Антони грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 43'
    Матч возобновлен
  • 42'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Желтая карточка
    42'
    Деминге Джесси совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    42'
    Безумный фол. Деминге Джесси грубо играет против соперника. Пострадал Рипар Рено
  • 41'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пакье Гаэтан
  • 38'
    Кан контролирует мяч.
  • 38'
    Нинга Родрике нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
  • 38'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    37'
    Younn Zahary из команды Кан разыграл угловой с левого угла.
  • 37'
    Имору Эммануэль из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    Ним контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 35'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Рипар Рено нанес удар издали, а Самба Брис отбил его обратно в игру!
  • 34'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Кан контролирует мяч.
  • 32'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Имору Эммануэль из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    31'
    Джику Александр наказан за толчок Гийом Батист
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Кан контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 29'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Кан контролирует мяч.
  • 28'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 26'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
  • 25'
    Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Ним поставил подножку. Пострадал Онианге Принс
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 24'
    Нинга Родрике из команды Кан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 23'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ним контролирует мяч.
  • 22'
    Нинга Родрике имел все шансы забить, но Бернардони Поль сделал отличный сейв!
  • 21'
    Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
  • 21'
    Саванье Тежи из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 20'
    Ним контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Желтая карточка
    19'
    Фахир Файсал получает желтую карточку за нырок
  • 19'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Younn Zahary из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Удар от ворот произведет Кан
  • Фол, нарушение
    18'
    Younn Zahary нарушает правила. Бриансон Антони пострадал
  • 17'
    Кривелли Энцо нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 17'
    Кан начинает контратаку
  • 17'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Пакье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 15'
    Имору Эммануэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Кан контролирует мяч.
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 13'
    Удар от ворот произведет Кан
  • 13'
    ШАНС! Бобишон Антонен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 12'
    Самба Брис не дал случится голу! Бриансон Антони должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
  • Угловой
    12'
    Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
  • 11'
    Саванье Тежи мяч отрикошетил от ворот
  • Желтая карточка
    11'
    Younn Zahary совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    11'
    Younn Zahary нарушает правила. Рипар Рено пострадал
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 10'
    Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
  • 10'
    Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 8'
    Саванье Тежи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
  • 7'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 6'
    Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Либой Эрве наказан за толчок Кривелли Энцо
  • Фол, нарушение
    4'
    Бриансон Антони наказан за толчок Кривелли Энцо
  • 4'
    Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Буанга Денис наказан за толчок Гильберт Фредерик
  • 2'
    Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Джику Александр из команды Кан играет слишком грубо. Гийом Батист оказался на газоне.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Кан начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 0:0 Кан
Ним
69% (116)
Ничья
22% (37)
Кан
8.9% (15)
1:0 Ним
33.9% (57)
2:1 Ним
26.8% (45)
1:1 Ничья
16.1% (27)
2:0 Ним
7.7% (13)
0:0 Ничья
4.8% (8)
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