Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

30' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

30' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе

30' Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

29' Удар от ворот произведет Нант

29' Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали

28' Удар от ворот произведет Тулуза

27' Удар от ворот произведет Нант

26' Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матч возобновлен

25' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

25' Ие Эдгар получает желтую карточку за толчок соперника.

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

24' Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...

23' Нант контролирует мяч.

21' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

21' Удар от ворот произведет Тулуза

21' Туре Абдулайе из команды Нант пробил со штрафного, но очень мимо цели.

20' Жюльен Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

19' Удар от ворот произведет Нант

19' Градель Макс-Ален решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

19' Матч возобновлен

16' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

16' Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

14' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе

11' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Тулуза контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

10' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Тулуза

8' Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали

8' Удар от ворот произведет Тулуза

8' Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали

5' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

5' Тулуза контролирует мяч.

4' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Тулуза контролирует мяч.

1' Уорис Маджид из команды Нант в офсайде

1' Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Тулуза начинает с центра поля