Франция: Лига 1 2018-2019

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Тулуза
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Нант
0'
18' Красная карточка
Жиротто Андрей
20' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
25' Желтая карточка
Ие Эдгар
0:0
26' Не забитый пенальти
Градель Макс-Ален
30'
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
3
Сёдзи
Гэн
6
Жюльен
Кристофер
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
26
Сидибе
Калиду
21
Дурмаз
Джимми
22
Гарсия
Мануэль
II
7
Градель
Макс-Ален
9
Саного
Яя
30
Татарушану
Чиприан
5
Ие
Эдгар
3
Карлос
Диего
Сантос
4
Паллуа
Николя
25
Кватенг
Энок
19
Туре
Абдулайе
20
Жиротто
Андрей
28
Ронжье
Валентин
14
Траоре
Шарль
10
Уорис
Маджид
12
Бошилья
Габриэл
Тулуза
4-2-3-1
Нант
3-5-2

Ход матча

18'
 
Жиротто Андрей
20'
Жюльен Кристофер
 
25'
 
Ие Эдгар
26'
Градель Макс-Ален
0:0
  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза
Тулуза 1:1 Кан Бордо 2:1 Тулуза Тулуза 1:1 Реймс Нант 2:0 Тулуза Монако 2:1 Тулуза Тулуза 0:0 Анже Тулуза 4:4 Реймс Ним 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Лион Тулуза 1:2 Страсбург Тулуза 4:1 Ницца Лилль 1:2 Тулуза Кан 2:1 Тулуза Реймс 0:1 Тулуза Тулуза 2:2 Дижон ПСЖ 1:0 Тулуза
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант
Генгам 0:0 Нант Нант 1:0 Бордо Монако 1:0 Нант Кан 0:1 Нант Нант 2:4 Ним Нант 2:0 Тулуза Энтант 0:1 Нант Нант 1:1 Сент-Этьен Анже 1:0 Нант Ним 1:0 Нант Нант 0:1 Ренн Нант 2:0 Монпелье Нант 4:1 Шатору ПСЖ 1:0 Нант Ренн 2:1 Нант Нант 3:2 Марсель

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
Нант 2:0 Тулуза Кубок Нант 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 2:1 Тулуза Лига 1
Тулуза 0:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Тулуза Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль 0:0 Заявка 31 18 7 6 48 - 26 61
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Реймс 0:0 Заявка 31 11 14 6 31 - 31 47
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Ренн Заявка 30 11 9 10 42 - 40 42
10. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
11. Ним Заявка 30 11 7 12 43 - 44 40
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже Заявка 31 8 14 9 38 - 38 38
14. Тулуза 0:0 Заявка 31 7 12 12 28 - 44 33
15. Нант 0:0 Заявка 30 8 8 14 33 - 38 32
16. Амьен Заявка 31 8 7 16 26 - 45 31
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
19. Генгам Заявка 31 5 8 18 20 - 54 23
20. Кан Заявка 31 4 11 16 24 - 46 23
  • Первый тайм
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 30'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 29'
    Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Сёдзи Гэн из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
  • 27'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 26'
    Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Градель Макс-Ален взялся за удар, но Татарушану Чиприан заблокировал его!
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Желтая карточка
    25'
    Ие Эдгар получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    24'
    ПЕНАЛЬТИ - Ие Эдгар из команды Нант привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Саного Яя.
  • 24'
    Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Саного Яя из команды Тулуза играет слишком грубо. Карлос Диего Сантос оказался на газоне.
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 21'
    Туре Абдулайе из команды Нант пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Желтая карточка
    20'
    Жюльен Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    20'
    Жюльен Кристофер из команды Тулуза играет слишком грубо. Уорис Маджид оказался на газоне.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 19'
    Градель Макс-Ален решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    18'
    УДАЛЕНИЕ! - Жиротто Андрей удален за серьёзный фол
  • 16'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Травма, повреждение
    16'
    Градель Макс-Ален на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Градель Макс-Ален пострадал.
  • 14'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Бошилья Габриэл задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 11'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Ие Эдгар из команды Нант поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 10'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 8'
    Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 8'
    Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
  • 7'
    Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Офсайд
    5'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 5'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 4'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    4'
    Траоре Шарль возвращается на поле.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Траоре Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    3'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Траоре Шарль пострадал.
  • 2'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Офсайд
    1'
    Уорис Маджид из команды Нант в офсайде
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Калиду Сидибе из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Тулуза начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Нант
Тулуза
57.2% (95)
Ничья
35.5% (59)
Нант
7.2% (12)
1:0 Тулуза
30.7% (51)
1:1 Ничья
28.3% (47)
2:1 Тулуза
18.7% (31)
2:0 Тулуза
6% (10)
0:0 Ничья
4.8% (8)
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