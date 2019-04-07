Франция: Лига 1 2018-2019
18' Красная карточкаЖиротто Андрей
20' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
25' Желтая карточкаИе Эдгар
0:0
26' Не забитый пенальтиГрадель Макс-Ален
30
Рейне
Батист
5
Ие
Эдгар
25
Кватенг
Энок
14
Траоре
Шарль
10
Уорис
Маджид
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Видаль МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Босток ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Траоре ШарльПолузащитник
-
10 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халилходжич Вахид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
20'
25'
26'
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =6 -8Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам Лион 5:1 Тулуза
Нант Последние 20 матчей: +8 =2 -10ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль Реймс 1:0 Нант Витре 0:2 Нант
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|31
|18
|7
|6
|48 - 26
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Реймс
|0:0 Заявка
|31
|11
|14
|6
|31 - 31
|47
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Ренн
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|42 - 40
|42
|10.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|11.
|Ним
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|43 - 44
|40
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|14
|9
|38 - 38
|38
|14.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|31
|7
|12
|12
|28 - 44
|33
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 38
|32
|16.
|Амьен
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|26 - 45
|31
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|19.
|Генгам
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 54
|23
|20.
|Кан
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 46
|23
Тулуза
57.2% (95)
Ничья
35.5% (59)
Нант
7.2% (12)
1:0 Тулуза
30.7% (51)
1:1 Ничья
28.3% (47)
2:1 Тулуза
18.7% (31)
2:0 Тулуза
6% (10)
0:0 Ничья
4.8% (8)
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