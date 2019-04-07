Франция: Лига 1 2018-2019
Ницца
Позже
Стадион: Альянц Ривьера
Монпелье
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
13
Скири
Эйе
25
Молле
Флоран
11
Делор
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
31 Данте БонфимЗащитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Колин РасинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Делор АндиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пасси БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +7 =6 -7Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург
Монпелье Последние 20 матчей: +5 =8 -7Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Монпелье: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Монпелье 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Монпелье Лига 1 Ницца 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Ницца Кубок лиги Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Международные матчи (клубы) Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|31
|18
|7
|6
|49 - 27
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|31
|11
|14
|6
|32 - 32
|47
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Ренн
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|42 - 40
|42
|10.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|11.
|Ним
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|43 - 44
|40
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|14
|9
|38 - 38
|38
|14.
|Тулуза
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|29 - 44
|35
|15.
|Нант
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 39
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|26 - 45
|31
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|19.
|Генгам
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 54
|23
|20.
|Кан
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 46
|23
Ницца
49.7% (83)
Ничья
36.5% (61)
Монпелье
13.8% (23)
1:1 Ничья
33.5% (56)
2:1 Ницца
21.6% (36)
1:0 Ницца
18.6% (31)
2:0 Ницца
8.4% (14)
0:1 Монпелье
5.4% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...