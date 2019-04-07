Франция: Лига 1 2018-2019

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Ницца
 
Позже

Стадион:
Монпелье
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
29
Эрей
Кристоф
31
Данте
Бонфим
23
Сарр
Маланг
25
Сиприен
Вилан
21
Данило
Барбоза
8
Лис-Мелу
Пьерр
11
Срарфи
Бассем
33
Mohamed
Diaby
7
Сент-Максимин
Аллан
40
Лекомт
Бенджамин
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Агилар
Рубен
13
Скири
Эйе
14
Ле
Таллек
Дамьен
26
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
11
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
Ницца
4-3-3
Монпелье
3-4-1-2
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза Марсель 1:0 Ницца Ницца 1:0 Страсбург
Амьен 1:0 Ницца Анже 3:0 Ницца Ницца 1:0 Лион Лилль 4:0 Ницца Ницца 2:0 Ним Реймс 1:1 Ницца Монако 1:1 Ницца Ницца 1:0 Бордо Тулуза 4:1 Ницца Страсбург 2:0 Ницца Ницца 0:0 Генгам Ницца 1:1 Сент-Этьен Ницца 0:0 Анже Генгам 0:0 Ницца Ницца 2:0 Лилль Ним 0:1 Ницца
Монпелье Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже Бордо 1:2 Монпелье
Монпелье 2:4 Реймс ПСЖ 5:1 Монпелье Лилль 0:0 Монпелье Монпелье 2:2 Монако Ним 1:1 Монпелье Монпелье 2:0 Кан Ренн 0:0 Монпелье Дижон 1:1 Монпелье Нант 2:0 Монпелье Энтант 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Лион Монпелье 0:1 Лилль Монако 1:2 Монпелье Монпелье 2:2 Ренн Анже 1:0 Монпелье Монпелье 3:0 Марсель

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Монпелье: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Монпелье 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Монпелье Лига 1 Ницца 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Ницца Кубок лиги Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Международные матчи (клубы) Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 31 18 7 6 49 - 27 61
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Реймс Заявка 31 11 14 6 32 - 32 47
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Ренн Заявка 30 11 9 10 42 - 40 42
10. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
11. Ним Заявка 30 11 7 12 43 - 44 40
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже Заявка 31 8 14 9 38 - 38 38
14. Тулуза Заявка 31 8 11 12 29 - 44 35
15. Нант Заявка 30 8 7 15 33 - 39 31
16. Амьен Заявка 31 8 7 16 26 - 45 31
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
19. Генгам Заявка 31 5 8 18 20 - 54 23
20. Кан Заявка 31 4 11 16 24 - 46 23
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца - Монпелье
Ницца
49.7% (83)
Ничья
36.5% (61)
Монпелье
13.8% (23)
1:1 Ничья
33.5% (56)
2:1 Ницца
21.6% (36)
1:0 Ницца
18.6% (31)
2:0 Ницца
8.4% (14)
0:1 Монпелье
5.4% (9)
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