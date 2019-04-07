Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

29' Тьяго Маия совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Реймс контролирует мяч.

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Реймс контролирует мяч.

25' Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе

25' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

24' Матч возобновлен

24' Зенели Арбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Сумаоро Адама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

23' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лилль контролирует мяч.

21' Удар от ворот произведет Лилль

21' Баба Абдул из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.

21' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

21' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Реймс

20' Отличный пас сделал Тьяго Маия из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Реймс

18' Лилль контролирует мяч.

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Пепе Николя разрезает оборону соперника отличным пасом

15' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

14' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе

14' Реми Лоик из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

14' Челик Зеки из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

13' Удар от ворот произведет Реймс

13' Шанс! Сумаоро Адама из команды Лилль пробил головой, но мимо

12' Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Лилль контролирует мяч.

10' Лилль контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

10' Лилль контролирует мяч.

9' Удар от ворот произведет Лилль

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Дингом Тристан получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Дингом Тристан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Иконе Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

5' Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.

4' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

2' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Баба Абдул из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

1' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Реймс начинает с центра поля