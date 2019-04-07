Франция: Лига 1 2018-2019
Реймс
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Стад Огюст Делон
Лилль
23' Желтая карточкаСумаоро Адама
29' Желтая карточкаТьяго Маия
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
21
Баба
Абдул
17
Зенели
Арбер
24
Кафаро
Матьё
33
Boulaye
Dia
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
23
Мендес
Тьяго
20
Тьяго
Маия
19
Пепе
Николя
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Баба АбдулЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
33 Boulaye DiaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
20 Тьяго МаияПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
10 Фонте РуйНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
Ход матча
23'
29'
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен
Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Последние игры между собой
Реймс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|0:0 Заявка
|31
|18
|7
|6
|48 - 26
|61
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|45 - 37
|50
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Реймс
|0:0 Заявка
|31
|11
|14
|6
|31 - 31
|47
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Ренн
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|42 - 40
|42
|10.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|11.
|Ним
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|43 - 44
|40
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|Заявка
|31
|8
|14
|9
|38 - 38
|38
|14.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|31
|7
|12
|12
|28 - 44
|33
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|30
|8
|8
|14
|33 - 38
|32
|16.
|Амьен
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|26 - 45
|31
|17.
|Монако
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|31 - 46
|31
|18.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|19.
|Генгам
|Заявка
|31
|5
|8
|18
|20 - 54
|23
|20.
|Кан
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|24 - 46
|23
Реймс
18.7% (31)
Ничья
27.7% (46)
Лилль
53.6% (89)
1:2 Лилль
31.9% (53)
1:1 Ничья
22.9% (38)
0:1 Лилль
14.5% (24)
2:1 Реймс
9.6% (16)
1:0 Реймс
8.4% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...