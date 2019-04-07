Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Реймс
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лилль
0'
23' Желтая карточка
Сумаоро Адама
29' Желтая карточка
Тьяго Маия
30'
16
Менди
Эдуар
32
Фокет
Томас
2
Энгельс
Бьорн
5
Абдельамид
Юнис
21
Баба
Абдул
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
17
Зенели
Арбер
20
Дингом
Тристан
24
Кафаро
Матьё
33
Boulaye
Dia
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Сумаоро
Адама
3
Коне
Юссуф
23
Мендес
Тьяго
20
Тьяго
Маия
19
Пепе
Николя
12
Иконе
Джонатан
14
Бамба
Джонатан
9
Реми
Лоик
Реймс
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Сумаоро Адама
29'
 
Тьяго Маия
  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен
Монпелье 2:4 Реймс Реймс 2:0 Ренн Тулуза 1:1 Реймс Реймс 2:1 Марсель Генгам 0:1 Реймс Тулуза 4:4 Реймс Реймс 1:1 Ницца Лион 1:1 Реймс Реймс 2:0 Ланс Реймс 2:2 Кан Реймс 2:1 Страсбург Лилль 1:1 Реймс Реймс 0:1 Тулуза Марсель 0:0 Реймс Реймс 2:1 Генгам Сент-Этьен 2:0 Реймс
Лилль Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако Сент-Этьен 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Страсбург 1:1 Лилль Лилль 0:0 Монпелье Генгам 0:2 Лилль Ренн 2:1 Лилль Лилль 4:0 Ницца Марсель 1:2 Лилль Сет 0:1 Лилль Лилль 2:1 Амьен Кан 1:3 Лилль Лилль 1:0 Сошо Лилль 1:2 Тулуза Ним 2:3 Лилль Лилль 1:1 Реймс Монпелье 0:1 Лилль Лилль 2:2 Лион Ницца 2:0 Лилль

Последние игры между собой

Реймс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Лилль 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль 0:0 Заявка 31 18 7 6 48 - 26 61
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен Заявка 31 14 8 9 45 - 37 50
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Реймс 0:0 Заявка 31 11 14 6 31 - 31 47
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Ренн Заявка 30 11 9 10 42 - 40 42
10. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
11. Ним Заявка 30 11 7 12 43 - 44 40
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже Заявка 31 8 14 9 38 - 38 38
14. Тулуза 0:0 Заявка 31 7 12 12 28 - 44 33
15. Нант 0:0 Заявка 30 8 8 14 33 - 38 32
16. Амьен Заявка 31 8 7 16 26 - 45 31
17. Монако Заявка 31 7 10 14 31 - 46 31
18. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
19. Генгам Заявка 31 5 8 18 20 - 54 23
20. Кан Заявка 31 4 11 16 24 - 46 23
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Тьяго Маия совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    29'
    Тьяго Маия из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Фокет Томас пострадал.
  • 29'
    Реймс контролирует мяч.
  • 28'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Фонте Жозе делает длинную передачу вперед
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Зенели Арбер наказан за толчок Бамба Джонатан
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Зенели Арбер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    23'
    Сумаоро Адама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    23'
    Сумаоро Адама из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
  • 23'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Коне Юссуф из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Фокет Томас пострадал.
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 21'
    Баба Абдул из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 21'
    Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 20'
    Отличный пас сделал Тьяго Маия из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 18'
    Лилль контролирует мяч.
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Менди Эдуар не дал случится голу! Реми Лоик должен был забивать, но Менди Эдуар сделал отличный сейв
  • 16'
    Пепе Николя разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 15'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Реми Лоик из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Челик Зеки из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
  • 13'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 13'
    Шанс! Сумаоро Адама из команды Лилль пробил головой, но мимо
  • 12'
    Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Ромао Алаиксис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
  • 10'
    Лилль контролирует мяч.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Травма, повреждение
    9'
    Дингом Тристан возвращается на поле.
  • 9'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    9'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дингом Тристан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    8'
    Дингом Тристан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Тьяго Маия из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дингом Тристан
  • Фол, нарушение
    7'
    Сумаоро Адама наказан за толчок Энгельс Бьорн
  • 6'
    Иконе Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 19%, [team2]: 81%.
  • 4'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    2'
    Баба Абдул из команды Реймс играет слишком грубо. Мендес Тьяго оказался на газоне.
  • 2'
    Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Баба Абдул из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 0:0 Лилль
Реймс
18.7% (31)
Ничья
27.7% (46)
Лилль
53.6% (89)
1:2 Лилль
31.9% (53)
1:1 Ничья
22.9% (38)
0:1 Лилль
14.5% (24)
2:1 Реймс
9.6% (16)
1:0 Реймс
8.4% (14)
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