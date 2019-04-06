Франция: Лига 1 2018-2019
Анже
2:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Раймон Копа
Ренн
0:1
35' ГолБен Арфа Хатем
1:1
47' ГолРен-Аделед Жефф
50' Желтая карточкаАндре Бенжамин
2:1
52' ГолБаокен Стефан
58' Желтая карточкаНьянг М'Байе
2:2
60' ГолНьянг М'Байе
62' Желтая карточкаТэт Флавьен
65' Желтая карточкаСарр Исмаила
69' Желтая карточкаТраоре Амари
72' Желтая карточкаМангани Томас
24
Томас
Ромен
20
Тэт
Флавьен
40
Коубек
Томаш
26
Желен
Жереми
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Mazire Soula
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Желен ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
0:1
47'
50'
52'
2:1
58'
60'
2:2
62'
65'
69'
72'
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +5 =10 -5Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако
Ренн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн
Последние игры между собой
Анже: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|48 - 26
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 38
|56
|4.
|Сент-Этьен
|1:2 Заявка
|31
|14
|7
|10
|44 - 37
|49
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|31 - 31
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Ренн
|2:2 Заявка
|30
|11
|9
|10
|41 - 39
|42
|10.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|11.
|Ним
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|41 - 44
|38
|12.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|13.
|Анже
|2:2 Заявка
|31
|8
|14
|9
|37 - 37
|38
|14.
|Амьен
|2:1 Заявка
|31
|9
|6
|16
|26 - 44
|33
|15.
|Тулуза
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 44
|32
|16.
|Нант
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 38
|31
|17.
|Монако
|0:1 Заявка
|31
|7
|9
|15
|30 - 46
|30
|18.
|Генгам
|1:0 Заявка
|31
|6
|7
|18
|20 - 53
|25
|19.
|Дижон
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|24 - 48
|24
|20.
|Кан
|0:0 Заявка
|31
|4
|12
|15
|24 - 44
|24
Анже
22.6% (38)
Ничья
51.8% (87)
Ренн
25.6% (43)
1:1 Ничья
45.2% (76)
1:2 Ренн
16.1% (27)
1:0 Анже
13.1% (22)
2:1 Анже
6.5% (11)
0:1 Ренн
6% (10)
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