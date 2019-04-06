Франция: Лига 1 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2018-2019
Анже
2:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Ренн
0'
0:1
35' Гол
Бен Арфа Хатем
1:1
47' Гол
Рен-Аделед Жефф
50' Желтая карточка
Андре Бенжамин
2:1
52' Гол
Баокен Стефан
58' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
2:2
60' Гол
Ньянг М'Байе
62' Желтая карточка
Тэт Флавьен
65' Желтая карточка
Сарр Исмаила
69' Желтая карточка
Траоре Амари
72' Желтая карточка
Мангани Томас
73'
16
Бютель
Людовик
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
5
Мангани
Томас
18
Сантамария
Батист
10
Фюльжини
Анжело
22
Рен-Аделед
Жефф
19
Баокен
Стефан
20
Тэт
Флавьен
40
Коубек
Томаш
2
Зеффан
Мехди
20
Ньямси
Жерзино
4
Мешер
Андре
5
Думбия
Сулейман
21
Андре
Бенжамин
26
Желен
Жереми
7
Сарр
Исмаила
18
Бен
Арфа
Хатем
14
Буриго
Бенжамен
11
Ньянг
М'Байе
Анже
4-3-3
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

35'
0:1
Бен Арфа Хатем
(Ньянг М'Байе)
47'
Рен-Аделед Жефф
(Капелле Пьеррик)
1:1
50'
 
Андре Бенжамин
52'
Баокен Стефан
(Рен-Аделед Жефф)
2:1
54'
 
Траоре Амари
Зеффан Мехди
58'
 
Ньянг М'Байе
60'
2:2
Ньянг М'Байе
62'
Тэт Флавьен
 
65'
 
Сарр Исмаила
69'
 
Траоре Амари
72'
Мангани Томас
 
73'
Лопес Кристиан
Баокен Стефан
 
  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже Анже 2:2 Монако
Генгам 1:0 Анже Анже 3:0 Ницца Страсбург 1:2 Анже Анже 1:0 Дижон Тулуза 0:0 Анже Ним 3:1 Анже Анже 1:0 Нант Анже 1:2 Бордо Амьен 0:0 Анже Вири-Шатийон 1:0 Анже Анже 1:1 Марсель Ницца 0:0 Анже Анже 1:1 Кан Нант 1:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Сент-Этьен 4:3 Анже
Ренн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн
Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен Ренн 2:1 Лилль Ренн 1:0 Амьен ПСЖ 4:1 Ренн Сен-Приве Сен-Илер 0:2 Ренн Ренн 0:0 Монпелье Генгам 2:1 Ренн Нант 0:1 Ренн Монако 1:1 Ренн

Последние игры между собой

Анже: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 0
Ренн 1:0 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 Ренн Лига 1 Анже 0:0 Ренн Лига 1
Ренн 1:1 Анже Лига 1 Ренн 2:0 Анже Товарищеские матчи Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Анже Кубок Ренн 1:1 Анже Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 30 18 6 6 48 - 26 60
3. Лион Заявка 31 16 8 7 52 - 38 56
4. Сент-Этьен 1:2 Заявка 31 14 7 10 44 - 37 49
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Реймс Заявка 30 11 13 6 31 - 31 46
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Ренн 2:2 Заявка 30 11 9 10 41 - 39 42
10. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
11. Ним 0:0 Заявка 30 10 8 12 41 - 44 38
12. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
13. Анже 2:2 Заявка 31 8 14 9 37 - 37 38
14. Амьен 2:1 Заявка 31 9 6 16 26 - 44 33
15. Тулуза Заявка 30 7 11 12 28 - 44 32
16. Нант Заявка 29 8 7 14 33 - 38 31
17. Монако 0:1 Заявка 31 7 9 15 30 - 46 30
18. Генгам 1:0 Заявка 31 6 7 18 20 - 53 25
19. Дижон Заявка 31 6 6 19 24 - 48 24
20. Кан 0:0 Заявка 31 4 12 15 24 - 44 24
  • Второй тайм
  • 73'
    Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 73'
    Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Лопес Кристиан
  • Желтая карточка
    72'
    Мангани Томас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
  • 71'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Ренн контролирует мяч.
  • 71'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 71'
    ШАНС! Рен-Аделед Жефф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 71'
    Сантамария Батист из команды Анже делает передачу одноклубнику.
  • 70'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Анже контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Желтая карточка
    69'
    Траоре Амари совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья свистит. Траоре Амари атаковал сзади соперника. Это Мангани Томас заработал своей команде штрафной
  • 69'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    68'
    Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Бен Арфа Хатем оказался на газоне.
  • 68'
    Ренн контролирует мяч.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 67'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
  • 66'
    Ренн контролирует мяч.
  • 66'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 66'
    ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 66'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • Желтая карточка
    65'
    Сарр Исмаила совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Сарр Исмаила из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • 64'
    Вратарь парирует удар, который нанес Сантамария Батист, и мяч снова в игре
  • Офсайд
    64'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн в офсайде
  • 63'
    Сарр Исмаила из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 63'
    Ренн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    62'
    Тэт Флавьен получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 61'
    Матч возобновлен
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 60'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л! - Ньянг М'Байе из команды Ренн забивает благодаря рикошету.
  • 59'
    Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    58'
    Ньянг М'Байе получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 57'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Ренн контролирует мяч.
  • 56'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 55'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Матч возобновлен
  • 54'
    Зеффан Мехди получил травму и заменен. Траоре Амари выходит на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш ловит мяч
  • 54'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Ренн контролирует мяч.
  • 52'
    Рен-Аделед Жефф сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    52'
    ГОООООЛ - Баокен Стефан Анже забивает ударом головой
  • 52'
    Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
  • 51'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Желтая карточка
    50'
    Андре Бенжамин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    50'
    Андре Бенжамин наказан за толчок Тэт Флавьен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 49'
    Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
  • 49'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Капелле Пьеррик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Рен-Аделед Жефф изменил счет на табло!
  • 47'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Анже контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 46'
    Мангани Томас пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
  • 46'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Рен-Аделед Жефф мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 44'
    Ренн контролирует мяч.
  • 44'
    Ренн контролирует мяч.
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Сарр Исмаила из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Ньямси Жерзино из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
  • 42'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • 40'
    Ренн контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 39'
    Ренн контролирует мяч.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 35'
    Ньянг М'Байе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Бен Арфа Хатем из команды Ренн забил гол! Легко это для такого игрока, как Бен Арфа Хатем
  • 35'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 35'
    Бен Арфа Хатем из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Отличные скиллы показывает Бен Арфа Хатем, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
  • 30'
    Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 29'
    Опасность предотвращена - Траоре Исмаэль из команды Анже вступил в отбор удачно
  • 28'
    Траоре Исмаэль ошибается в защите.
  • 28'
    Анже контролирует мяч.
  • 28'
    Томас Ромен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 27'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • 26'
    Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ренн контролирует мяч.
  • 26'
    Ренн контролирует мяч.
  • 25'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    25'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
  • 25'
    Фюльжини Анжело из команды Анже высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Коубек Томаш, но его отбил вратарь на угловой.
  • 25'
    Сантамария Батист из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Андре Бенжамин наказан за толчок Сантамария Батист
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Желен Жереми оказался на газоне.
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 20'
    Ренн контролирует мяч.
  • 19'
    Ренн контролирует мяч.
  • 18'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 18'
    Фюльжини Анжело из команды Анже пасует в штрафную, но Коубек Томаш выходит и ловит мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Анже контролирует мяч.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
  • 15'
    Думбия Сулейман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 13'
    ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 13'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 9'
    Ренн контролирует мяч.
  • 9'
    Баокен Стефан нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    9'
    Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
  • 8'
    Тэт Флавьен мяч отрикошетил от ворот
  • 8'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 6'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 5'
    Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 5'
    Анже контролирует мяч.
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Мангани Томас пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
  • Офсайд
    3'
    Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 1'
    Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 2:2 Ренн
Анже
22.6% (38)
Ничья
51.8% (87)
Ренн
25.6% (43)
1:1 Ничья
45.2% (76)
1:2 Ренн
16.1% (27)
1:0 Анже
13.1% (22)
2:1 Анже
6.5% (11)
0:1 Ренн
6% (10)
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