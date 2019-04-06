Франция: Лига 1 2018-2019

Второй тайм начался

Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

Удар от ворот произведет Ренн

Удар от ворот произведет Ренн

Удар от ворот произведет Ренн

Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

46' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Фюльжини Анжело из команды Анже подал угловой слева.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

44' Ренн контролирует мяч.

44' Ренн контролирует мяч.

43' Ренн контролирует мяч.

43' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Ренн контролирует мяч.

40' Ренн контролирует мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

39' Ренн контролирует мяч.

39' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

38' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

35' Бен Арфа Хатем из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

34' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе

33' Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

33' Ренн контролирует мяч.

32' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...

31' Ренн контролирует мяч.

30' Ренн контролирует мяч.

30' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

30' Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...

30' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

30' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

29' Опасность предотвращена - Траоре Исмаэль из команды Анже вступил в отбор удачно

28' Анже контролирует мяч.

28' Томас Ромен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

27' Анже имеет хороший шанс забить.

27' Анже контролирует мяч.

26' Зеффан Мехди из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

26' Ренн контролирует мяч.

26' Ренн контролирует мяч.

25' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.

25' Сантамария Батист из команды Анже забрасывает мяч в штрафную.

25' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ренн контролирует мяч.

23' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...

23' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ренн контролирует мяч.

21' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

20' Ренн контролирует мяч.

19' Ренн контролирует мяч.

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Удар от ворот произведет Анже

17' Ренн контролирует мяч.

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Анже контролирует мяч.

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе

15' Думбия Сулейман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

14' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ренн контролирует мяч.

13' Удар от ворот произведет Ренн

13' ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

13' Анже имеет хороший шанс забить.

13' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Анже контролирует мяч.

11' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Анже контролирует мяч.

10' Анже контролирует мяч.

10' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

9' Ренн контролирует мяч.

9' Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.

8' Анже контролирует мяч.

7' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Анже контролирует мяч.

6' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

5' Хорошую попытку сделал Буриго Бенжамен . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Анже контролирует мяч.

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде

2' Анже контролирует мяч.

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Анже контролирует мяч.

1' Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Анже начинает с центра поля