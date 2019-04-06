Франция: Лига 1 2018-2019

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  4. Лига 1 2018-2019
Лион
1:2
Первый тайм: 37'

Стадион:
Дижон
0'
1:0
1' Гол
Терье Мартен
1:1
3' Гол
Саид Уэсли
1:2
7' Гол
Саид Уэсли
37'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Марсело
Антонио
5
Денайер
Джейсон
4
Рафаэль
да
Сильва
29
Тусар
Люка
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
18
Фекир
Набиль
7
Терье
Мартен
9
Дембеле
Мусса
I
1
Рунарссон
Рунар
26
Шафик
Фуад
18
Ямбере
Седрик
24
Лаутоа
Веслей
5
Хаддади
Уссама
20
Амальфитано
Ромен
15
Бальмон
Флорен
14
Мари
Жордан
29
Жано
Бенжамин
11
Тавареш
Жулио
9
Саид
Уэсли
Лион
4-2-3-1
Дижон
4-3-3

Ход матча

1'
Терье Мартен
(Корне Максвелл)
1:0
3'
1:1
Саид Уэсли
(Тавареш Жулио)
7'
1:2
Саид Уэсли
(Жано Бенжамин)
  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион
Страсбург 2:2 Лион Лион 5:1 Тулуза Лион 3:1 Кан Монако 2:0 Лион Лион 0:0 Барселона Лион 2:1 Генгам Ницца 1:0 Лион Генгам 1:2 Лион Лион 2:1 ПСЖ Амьен 0:1 Лион Амьен 0:2 Лион Сент-Этьен 1:2 Лион Тулуза 2:2 Лион Лион 1:1 Реймс Лион 1:2 Страсбург Бурж 0:2 Лион
Дижон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс
Лилль 1:0 Дижон ПСЖ 3:0 Дижон Дижон 0:1 Сент-Этьен Ним 2:0 Дижон Дижон 1:2 Марсель Круа 0:3 Дижон Анже 1:0 Дижон Дижон 2:0 Монако Сент-Этьен 3:6 Дижон Бордо 1:0 Дижон Дижон 1:1 Монпелье Шильтигайм 1:3 Дижон Сент-Этьен 3:0 Дижон Дижон 0:1 Бордо Ренн 2:0 Дижон Дижон 2:1 Генгам

Последние игры между собой

Лион: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Дижон 0:3 Лион Лига 1 Дижон 2:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Дижон Лига 1 Лион 4:2 Дижон Лига 1
Дижон 4:2 Лион Лига 1 Лион 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 Лион Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 30 18 6 6 48 - 26 60
3. Лион 1:2 Заявка 31 16 8 7 52 - 37 56
4. Сент-Этьен Заявка 30 14 7 9 43 - 35 49
5. Марсель Заявка 31 14 6 11 47 - 42 48
6. Реймс Заявка 30 11 13 6 31 - 31 46
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
10. Ренн Заявка 29 11 8 10 39 - 37 41
11. Бордо Заявка 31 9 11 11 30 - 31 38
12. Ним Заявка 29 10 7 12 41 - 44 37
13. Анже Заявка 30 8 13 9 35 - 35 37
14. Тулуза Заявка 30 7 11 12 28 - 44 32
15. Нант Заявка 29 8 7 14 33 - 38 31
16. Амьен Заявка 30 8 6 16 24 - 43 30
17. Монако Заявка 30 7 9 14 30 - 45 30
18. Дижон 2:1 Заявка 31 6 6 19 23 - 48 24
19. Кан Заявка 30 4 11 15 24 - 44 23
20. Генгам Заявка 30 5 7 18 19 - 53 22
  • Первый тайм
  • 37'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 37'
    Жано Бенжамин из команды Дижон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саид Уэсли не смог удачно сыграть.
  • 36'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 35'
    ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 35'
    Шафик Фуад из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.
  • 35'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • Фол, нарушение
    34'
    Корне Максвелл из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Тавареш Жулио заработал фол
  • 34'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 34'
    Шанс! Дембеле Мусса I из команды Лион пробил головой, но мимо
  • Угловой
    34'
    Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Корне Максвелл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 33'
    Лаутоа Веслей ошибается в защите.
  • 33'
    Тусар Люка из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    Бальмон Флорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Лион контролирует мяч.
  • 31'
    Лион контролирует мяч.
  • 30'
    Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
  • 30'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Дижон контролирует мяч.
  • 28'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Тусар Люка пробует нанести удар издали, но Рунарссон Рунар держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Рафаэль да Сильва
  • 26'
    Лион контролирует мяч.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 25'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 25'
    ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
  • 24'
    Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони держит все под контролем
  • 24'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Бальмон Флорен наказан за толчок Ауа Уссем
  • 22'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 22'
    Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
  • Угловой
    22'
    Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
  • 21'
    Марсело Антонио нанес удар головой, но Рунарссон Рунар перевел мяч на угловой!
  • Угловой
    21'
    Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
  • 20'
    Марсело Антонио мяч отрикошетил от ворот
  • 20'
    Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Бальмон Флорен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Марсело Антонио из команды Лион играет слишком грубо. Жано Бенжамин оказался на газоне.
  • 17'
    Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Фекир Набиль
  • 16'
    Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 15'
    Лион контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 14'
    Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    13'
    Амальфитано Ромен из команды Дижон играет слишком грубо. Дюбуа Лео оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья свистит. Амальфитано Ромен атаковал сзади соперника. Это Ауа Уссем заработал своей команде штрафной
  • 12'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 11'
    ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Угловой
    11'
    Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.
  • 11'
    Тавареш Жулио мяч отрикошетил от ворот
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 10'
    Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 9'
    ШАНС! Тусар Люка нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 9'
    Марсело Антонио из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    9'
    Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
  • 7'
    Жано Бенжамин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    ГОЛ! - Саид Уэсли из команды Дижон наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 7'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Саид Уэсли и Жано Бенжамин из команды Дижон.
  • 7'
    Дембеле Мусса I из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 7'
    Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Лион поставил подножку. Пострадал Тавареш Жулио
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
  • 3'
    Тавареш Жулио сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Саид Уэсли изменил счет на табло!
  • 2'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тавареш Жулио и Саид Уэсли из команды Дижон.
  • 2'
    Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Корне Максвелл сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Лион забил гол! Легко это для такого игрока, как Терье Мартен
  • 1'
    Корне Максвелл из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
  • 1'
    Хаддади Уссама ошибается в защите.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лион 1:2 Дижон
Лион
95.8% (161)
Ничья
1.8% (3)
Дижон
2.4% (4)
2:0 Лион
50.6% (85)
3:0 Лион
15.5% (26)
2:1 Лион
13.1% (22)
1:0 Лион
7.7% (13)
3:1 Лион
6% (10)
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