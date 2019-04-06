Франция: Лига 1 2018-2019
Лион
1:2
Первый тайм: 37'
Стадион: Гроупама Арена
Дижон
1:0
1' ГолТерье Мартен
1:1
3' ГолСаид Уэсли
1:2
7' ГолСаид Уэсли
14
Дюбуа
Лео
29
Тусар
Люка
18
Фекир
Набиль
26
Шафик
Фуад
14
Мари
Жордан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фекир НабильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Депай МемфисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
1'
1:0
3'
1:1
7'
1:2
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Лион 3:2 Монпелье Барселона 5:1 Лион
Дижон Последние 20 матчей: +5 =2 -13Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон Дижон 0:4 ПСЖ Дижон 1:1 Реймс
Последние игры между собой
Лион: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|48 - 26
|60
|3.
|Лион
|1:2 Заявка
|31
|16
|8
|7
|52 - 37
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 35
|49
|5.
|Марсель
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 42
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|31 - 31
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|10.
|Ренн
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|39 - 37
|41
|11.
|Бордо
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|30 - 31
|38
|12.
|Ним
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 44
|37
|13.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|35 - 35
|37
|14.
|Тулуза
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 44
|32
|15.
|Нант
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 38
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|24 - 43
|30
|17.
|Монако
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|18.
|Дижон
|2:1 Заявка
|31
|6
|6
|19
|23 - 48
|24
|19.
|Кан
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|24 - 44
|23
|20.
|Генгам
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|19 - 53
|22
Лион
95.8% (161)
Ничья
1.8% (3)
Дижон
2.4% (4)
2:0 Лион
50.6% (85)
3:0 Лион
15.5% (26)
2:1 Лион
13.1% (22)
1:0 Лион
7.7% (13)
3:1 Лион
6% (10)
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