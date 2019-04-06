Франция: Лига 1 2018-2019

Первый тайм

37' Удар от ворот произведет Лион

36' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Лион

35' ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

35' Шафик Фуад из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.

35' Дижон имеет хороший шанс забить.

35' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

34' Удар от ворот произведет Дижон

34' Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Корне Максвелл нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

33' Тусар Люка из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

32' Бальмон Флорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лион контролирует мяч.

31' Лион контролирует мяч.

30' Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.

30' Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

29' Дижон контролирует мяч.

28' Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

28' Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...

26' Лион контролирует мяч.

26' Удар от ворот произведет Дижон

25' Удар от ворот произведет Дижон

25' ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

25' Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.

24' Лион контролирует мяч.

22' Удар от ворот произведет Дижон

22' Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо

22' Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.

21' Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.

20' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

19' Лион контролирует мяч.

18' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Терье Мартен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Корне Максвелл из команды Лион отправил кросс в штрафную...

15' Удар от ворот произведет Дижон

15' Лион контролирует мяч.

15' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

14' Удар от ворот произведет Дижон

14' Фекир Набиль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

12' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Лион

11' ШАНС! Тавареш Жулио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

11' Бальмон Флорен из команды Дижон подал угловой слева.

10' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

10' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.

9' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Дижон

9' ШАНС! Тусар Люка нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

9' Марсело Антонио из команды Лион нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

9' Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.

7' ГОЛ! - Саид Уэсли из команды Дижон наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.

7' Дембеле Мусса I из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

7' Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

7' Рафаэль да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

6' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

4' Матч возобновлен

4' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

3' Г О О О О Л - Саид Уэсли изменил счет на табло!

2' Бальмон Флорен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

1' Г О О О О Л - Терье Мартен из команды Лион забил гол! Легко это для такого игрока, как Терье Мартен

1' Корне Максвелл из команды Лион делает навес прямо в штрафную.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лион начинает с центра поля