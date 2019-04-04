Франция: Лига 1 2018-2019

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ПСЖ
 
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Стадион:
Страсбург

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =0 -3
ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ
ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ Лион 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:1 Ренн ПСЖ 2:0 Страсбург ПСЖ 9:0 Генгам Амьен 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:2 Генгам Garde Saint-Ivy Pontivy 0:4 ПСЖ
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион
Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца Марсель 1:1 Страсбург Реймс 2:1 Страсбург Страсбург 2:2 Кан

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги
Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 26 2 1 87 - 16 80
2. Лилль Заявка 30 18 6 6 48 - 26 60
3. Лион Заявка 30 16 8 6 51 - 35 56
4. Сент-Этьен Заявка 30 14 7 9 43 - 35 49
5. Марсель Заявка 30 14 6 10 47 - 40 48
6. Реймс Заявка 30 11 13 6 31 - 31 46
7. Монпелье Заявка 30 11 12 7 42 - 34 45
8. Ницца Заявка 30 12 8 10 22 - 29 44
9. Страсбург Заявка 30 10 12 8 49 - 35 42
10. Ренн Заявка 29 11 8 10 39 - 37 41
11. Ним Заявка 29 10 7 12 41 - 44 37
12. Анже Заявка 30 8 13 9 35 - 35 37
13. Бордо Заявка 30 8 11 11 28 - 31 35
14. Тулуза Заявка 30 7 11 12 28 - 44 32
15. Нант Заявка 29 8 7 14 33 - 38 31
16. Амьен Заявка 30 8 6 16 24 - 43 30
17. Монако Заявка 30 7 9 14 30 - 45 30
18. Кан Заявка 30 4 11 15 24 - 44 23
19. Генгам Заявка 30 5 7 18 19 - 53 22
20. Дижон Заявка 30 5 6 19 21 - 47 21
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 15 часов 3 минуты.
    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург
    ПСЖ
    87.3% (62)
    Ничья
    2.8% (2)
    Страсбург
    9.9% (7)
    3:0 ПСЖ
    25.4% (18)
    2:0 ПСЖ
    22.5% (16)
    3:1 ПСЖ
    12.7% (9)
    2:1 ПСЖ
    9.9% (7)
    4:1 ПСЖ
    7% (5)
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