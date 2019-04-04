Франция: Лига 1 2018-2019
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Страсбург
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =0 -3ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ
Страсбург Последние 20 матчей: +10 =5 -5Страсбург 4:0 Реймс Страсбург 0:0 Генгам Ним 2:2 Страсбург Страсбург 2:2 Лион
Ницца 1:0 Страсбург Страсбург 1:1 Лилль Кан 0:0 Страсбург Сент-Этьен 2:1 Страсбург Страсбург 1:2 Анже Страсбург 3:2 Бордо Страсбург 1:0 Бордо ПСЖ 2:0 Страсбург Монако 1:5 Страсбург Гренобль 0:1 Страсбург Тулуза 1:2 Страсбург Лион 1:2 Страсбург Страсбург 2:0 Ницца Марсель 1:1 Страсбург Реймс 2:1 Страсбург Страсбург 2:2 Кан
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Страсбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|26
|2
|1
|87 - 16
|80
|2.
|Лилль
|Заявка
|30
|18
|6
|6
|48 - 26
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|51 - 35
|56
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 35
|49
|5.
|Марсель
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|47 - 40
|48
|6.
|Реймс
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|31 - 31
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|42 - 34
|45
|8.
|Ницца
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|22 - 29
|44
|9.
|Страсбург
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|49 - 35
|42
|10.
|Ренн
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|39 - 37
|41
|11.
|Ним
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 44
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|35 - 35
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|28 - 31
|35
|14.
|Тулуза
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|28 - 44
|32
|15.
|Нант
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 38
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|24 - 43
|30
|17.
|Монако
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|18.
|Кан
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|24 - 44
|23
|19.
|Генгам
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|19 - 53
|22
|20.
|Дижон
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|21 - 47
|21
ПСЖ
87.3% (62)
Ничья
2.8% (2)
Страсбург
9.9% (7)
3:0 ПСЖ
25.4% (18)
2:0 ПСЖ
22.5% (16)
3:1 ПСЖ
12.7% (9)
2:1 ПСЖ
9.9% (7)
4:1 ПСЖ
7% (5)
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