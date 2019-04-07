Австралия: Эй-Лига 2018-2019

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  4. Эй-Лига 2018-2019
Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0' 7'
20
Paul
Izzo
3
Геллоуэй
Скотт
2
Michael
Marrone
22
Michael
Jakobsen
II
7
Ryan
Kitto
16
Nathan
Konstandopoulos
31
Боланд
Мирко
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
33
Apostolos
Stamatelopoulos
11
Гудвин
Крейг
1
Курто
Филип
15
Копчински
Михал
22
Эндрю
Дуранте
12
Antony
Golec
5
Ryan
Lowry
14
Руфер
Алекс
4
Манди
Пенья
13
Liberato
Cacace
18
Sarpeet
Singh
21
Кришна
Рой
11
David
Williams
III
Аделаида Юнайтед
Веллингтон Феникс

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда И В Н П Г О
1. Перт Глори 23 15 6 2 47 - 22 51
2. Сидней 24 15 3 6 41 - 26 48
3. Мельбурн Виктори 24 13 5 6 47 - 30 44
4. Веллингтон Феникс 0:0 24 10 8 6 41 - 31 38
5. Мельбурн Сити 24 10 6 8 32 - 29 36
6. Аделаида Юнайтед 0:0 24 9 8 7 28 - 28 35
7. Ньюкасл Джетс 24 8 5 11 32 - 34 29
8. Вестерн Сидней Уондерерс 24 6 5 13 40 - 49 23
9. Брисбен Роар 24 3 6 15 32 - 59 15
10. Сентрал Кост Маринерз 23 2 4 17 27 - 59 10
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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