Австралия: Эй-Лига 2018-2019
Аделаида Юнайтед
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Куперс
Веллингтон Феникс
20
Paul
Izzo
31
Боланд
Мирко
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
12
Antony
Golec
14
Руфер
Алекс
21
Кришна
Рой
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Guillermo Amor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Antony GolecЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
23 Max BurgessНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +9 =6 -5Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:4 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 5:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|23
|15
|6
|2
|47 - 22
|51
|2.
|Сидней
|24
|15
|3
|6
|41 - 26
|48
|3.
|Мельбурн Виктори
|24
|13
|5
|6
|47 - 30
|44
|4.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|24
|10
|8
|6
|41 - 31
|38
|5.
|Мельбурн Сити
|24
|10
|6
|8
|32 - 29
|36
|6.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|24
|9
|8
|7
|28 - 28
|35
|7.
|Ньюкасл Джетс
|24
|8
|5
|11
|32 - 34
|29
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|24
|6
|5
|13
|40 - 49
|23
|9.
|Брисбен Роар
|24
|3
|6
|15
|32 - 59
|15
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|2
|4
|17
|27 - 59
|10
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