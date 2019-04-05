Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Арминия
2:1
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
0'
1:0
6' Гол
Фогльзаммер Андреас
17' Желтая карточка
Выдра Доминик
2:0
77' Гол
Клос Фабиан
2:1
89' Гол
Florian Krueger
90'+4
1
Stefan
Ortega
27
Бруннер
Седрик
3
Берендт
Бриан
13
Бёрнер
Юлиан
4
Лукоки
Андерсон
19
Manuel
Prietl
7
Вайраух
Патрик
23
Клаусс
Джонатан
15
Ябо
Рейнольд
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
1
Martin
Maennel
4
Калиг
Фабиан
25
Выдра
Доминик
36
Кусич
Филип
24
Штраусс
Патрик
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
13
Louis
Samson
7
Хохшайдт
Ян
9
Emmanuel
Iyoha
37
Теструт
Паскаль
Арминия
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2

Ход матча

6'
Фогльзаммер Андреас
(Клаусс Джонатан)
1:0
17'
 
Выдра Доминик
64'
Шюц Том
Вайраух Патрик
 
71'
Keanu Staude
Фогльзаммер Андреас
 
71'
 
Назаров Дмитрий II
Теструт Паскаль
75'
 
Florian Krueger
Emmanuel Iyoha
77'
Клос Фабиан
(Stefan Ortega)
2:0
86'
Зальгер Штефан
Ябо Рейнольд
 
89'
2:1
Florian Krueger
(Хохшайдт Ян)
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия
Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург Ингольштадт 1:1 Арминия Арминия 1:2 Санкт-Паули Арминия 0:3 Дуйсбург
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Арминия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Арминия Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 26 17 3 6 68 - 31 54
2. Гамбург Заявка 27 15 6 6 38 - 29 51
3. Унион Берлин 27 12 11 4 43 - 26 47
4. Санкт-Паули 27 13 5 9 38 - 40 44
5. Падерборн 27 12 8 7 61 - 41 44
6. Хайденхайм 27 11 10 6 40 - 32 43
7. Хольштайн Киль 27 11 9 7 51 - 41 42
8. Ян 28 10 11 7 41 - 40 41
9. Арминия 28 10 8 10 42 - 44 38
10. Бохум 28 9 8 11 38 - 41 35
11. Гройтер Фюрт 27 8 10 9 28 - 43 34
12. Дармштадт 27 9 6 12 38 - 46 33
13. Динамо Дрезден 27 8 8 11 32 - 39 32
14. Эрцгебирге Ауэ 28 9 5 14 35 - 40 32
15. Зандхаузен 27 6 8 13 31 - 39 26
16. Магдебург 27 4 12 11 28 - 41 24
17. Дуйсбург 26 5 7 14 24 - 42 22
18. Ингольштадт 27 4 7 16 26 - 47 19
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Выдра Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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