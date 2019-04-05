Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Арминия
2:1
Конец матча
Эрцгебирге Ауэ
1:0
6' ГолФогльзаммер Андреас
17' Желтая карточкаВыдра Доминик
2:0
77' ГолКлос Фабиан
2:1
89' ГолFlorian Krueger
13
Бёрнер
Юлиан
15
Ябо
Рейнольд
36
Кусич
Филип
13
Louis
Samson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Шюц ТомПолузащитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Louis SamsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Mario KvesicНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
Ход матча
6'
17'
77'
2:0
89'
2:1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия
Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен Герта 4:1 Арминия Арминия 1:2 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Падерборн 2:2 Арминия Арминия 0:1 Дуйсбург Ингольштадт 1:1 Арминия Арминия 1:2 Санкт-Паули Арминия 0:3 Дуйсбург
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Магдебург 1:0 Эрцгебирге Ауэ Сьон 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 2:2 Дармштадт Гройтер Фюрт 0:5 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Герта 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Арминия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|26
|17
|3
|6
|68 - 31
|54
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|38 - 29
|51
|3.
|Унион Берлин
|27
|12
|11
|4
|43 - 26
|47
|4.
|Санкт-Паули
|27
|13
|5
|9
|38 - 40
|44
|5.
|Падерборн
|27
|12
|8
|7
|61 - 41
|44
|6.
|Хайденхайм
|27
|11
|10
|6
|40 - 32
|43
|7.
|Хольштайн Киль
|27
|11
|9
|7
|51 - 41
|42
|8.
|Ян
|28
|10
|11
|7
|41 - 40
|41
|9.
|Арминия
|28
|10
|8
|10
|42 - 44
|38
|10.
|Бохум
|28
|9
|8
|11
|38 - 41
|35
|11.
|Гройтер Фюрт
|27
|8
|10
|9
|28 - 43
|34
|12.
|Дармштадт
|27
|9
|6
|12
|38 - 46
|33
|13.
|Динамо Дрезден
|27
|8
|8
|11
|32 - 39
|32
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|5
|14
|35 - 40
|32
|15.
|Зандхаузен
|27
|6
|8
|13
|31 - 39
|26
|16.
|Магдебург
|27
|4
|12
|11
|28 - 41
|24
|17.
|Дуйсбург
|26
|5
|7
|14
|24 - 42
|22
|18.
|Ингольштадт
|27
|4
|7
|16
|26 - 47
|19
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