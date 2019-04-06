Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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  4. Бундеслига 2 2018-2019
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 12'
Санкт-Паули
0'
11' Желтая карточка
Дуджак Джереми
12'
18
Kenneth
Kronholm
20
Дем
Янник
5
Тескер
Штефан
24
Валь
Хауке
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
22
Atakan
Karazor
8
Билер
Александер
26
Мефферт
Йонас
7
Ли
Чжэ-Сон
11
Masaya
Okugawa
9
Mathias
Honsak
33
Svend
Brodersen
38
Florian
Carstens
6
Авевор
Кристофер
22
Хоогма
Джастин
15
Бубалья
Даниэль
8
Дуджак
Джереми
5
Marvin
Knoll
28
Собота
Вальдемар
10
Бухтманн
Кристофер
14
Дели
Матс
Мёллер
9
Майер
Александр
Хольштайн Киль
4-1-2-1-2
Санкт-Паули
4-2-3-1

Ход матча

11'
 
Дуджак Джереми
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин Бохум 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Аугсбург Хольштайн Киль 2:0 Ян Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Хольштайн Киль 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Зандхаузен Падерборн 4:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Ингольштадт Хольштайн Киль 2:1 Фрайбург Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург
Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Арминия 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Хольштайн Киль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Хольштайн Киль 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 26 17 3 6 68 - 31 54
2. Гамбург Заявка 27 15 6 6 38 - 29 51
3. Унион Берлин 27 12 11 4 43 - 26 47
4. Санкт-Паули 0:0 28 13 6 9 38 - 40 45
5. Падерборн 0:0 28 12 9 7 61 - 41 45
6. Хайденхайм 27 11 10 6 40 - 32 43
7. Хольштайн Киль 0:0 28 11 10 7 51 - 41 43
8. Ян 28 10 11 7 41 - 40 41
9. Арминия 28 10 8 10 42 - 44 38
10. Бохум 28 9 8 11 38 - 41 35
11. Гройтер Фюрт 27 8 10 9 28 - 43 34
12. Дармштадт 27 9 6 12 38 - 46 33
13. Динамо Дрезден 27 8 8 11 32 - 39 32
14. Эрцгебирге Ауэ 28 9 5 14 35 - 40 32
15. Зандхаузен 0:0 28 6 9 13 31 - 39 27
16. Магдебург 27 4 12 11 28 - 41 24
17. Дуйсбург 0:0 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Ингольштадт 0:0 28 4 8 16 26 - 47 20
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Дуджак Джереми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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