Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 12'
Санкт-Паули
11' Желтая карточкаДуджак Джереми
20
Дем
Янник
24
Валь
Хауке
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Эвина ФранкПолузащитник
-
14 Сейдель АронПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Аллаги СамиНападающий
-
31 Ersin Zehir
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
Ход матча
11'
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 0:2 Унион Берлин Бохум 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Гройтер Фюрт Магдебург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:1 Аугсбург Хольштайн Киль 2:0 Ян Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:1 Гамбург Хольштайн Киль 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Хольштайн Киль Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Зандхаузен Падерборн 4:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:2 Ингольштадт Хольштайн Киль 2:1 Фрайбург Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +9 =4 -7Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург
Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:3 Шарлеруа Санкт-Паули 4:1 Магдебург Санкт-Паули 2:0 Гройтер Фюрт Бохум 1:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Ян 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм Арминия 1:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Хольштайн Киль Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Санкт-Паули: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|26
|17
|3
|6
|68 - 31
|54
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|38 - 29
|51
|3.
|Унион Берлин
|27
|12
|11
|4
|43 - 26
|47
|4.
|Санкт-Паули
|0:0
|28
|13
|6
|9
|38 - 40
|45
|5.
|Падерборн
|0:0
|28
|12
|9
|7
|61 - 41
|45
|6.
|Хайденхайм
|27
|11
|10
|6
|40 - 32
|43
|7.
|Хольштайн Киль
|0:0
|28
|11
|10
|7
|51 - 41
|43
|8.
|Ян
|28
|10
|11
|7
|41 - 40
|41
|9.
|Арминия
|28
|10
|8
|10
|42 - 44
|38
|10.
|Бохум
|28
|9
|8
|11
|38 - 41
|35
|11.
|Гройтер Фюрт
|27
|8
|10
|9
|28 - 43
|34
|12.
|Дармштадт
|27
|9
|6
|12
|38 - 46
|33
|13.
|Динамо Дрезден
|27
|8
|8
|11
|32 - 39
|32
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|5
|14
|35 - 40
|32
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|28
|6
|9
|13
|31 - 39
|27
|16.
|Магдебург
|27
|4
|12
|11
|28 - 41
|24
|17.
|Дуйсбург
|0:0
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|28
|4
|8
|16
|26 - 47
|20
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