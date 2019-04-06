Германия: Бундеслига 2 2018-2019

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Дуйсбург
0:0
Первый тайм: 9'
Ингольштадт
0' 9'
30
Видвальд
Феликс
7
Andreas
Wiegel
3
Хаджири
Энис
5
Баффо
Джозеф
17
Вольце
Кевин
28
Нильсен
Ховард
14
Альбутат
Тим
10
Шнелльхардт
Фабиан
20
Cauly
Oliveira
Souza
11
Ильюченко
Станислав
33
Штоппелькамп
Мориц
22
Чаунер
Филипп
25
Коцке
Йонатан
26
Нойман
Фил
6
Paulo
Silva
4
Bjoern
Paulsen
8
Коэн
Альмог
23
Краусе
Робин
19
Гауз
Марсель
10
Киттель
Сонни
11
Лескано
Дарио
20
Кутшке
Штефан
Дуйсбург
4-3-3
Ингольштадт
3-4-1-2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Дуйсбург Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Ян 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:0 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург
Дуйсбург 1:6 Фрайбург Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:3 Падерборн Дуйсбург 3:2 Дармштадт Бохум 2:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:1 Гронинген Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Дуйсбург 1:2 Гамбург Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль Арминия 0:1 Дуйсбург Зандхаузен 0:0 Дуйсбург Дуйсбург 2:0 Падерборн Арминия 0:3 Дуйсбург
Ингольштадт Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Падерборн 3:1 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Кёльн
Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Бохум Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Ингольштадт 0:1 Магдебург Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Херенвен 3:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Ян Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Дармштадт 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:2 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Зандхаузен 4:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Падерборн

Последние игры между собой

Дуйсбург: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Ингольштадт: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2 Ингольштадт 0:1 Дуйсбург Бундеслига 2
Дуйсбург 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 3:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 4:1 Ингольштадт Бундеслига 2 Ингольштадт 0:0 Дуйсбург Бундеслига 2 Дуйсбург 6:1 Ингольштадт Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 26 17 3 6 68 - 31 54
2. Гамбург Заявка 27 15 6 6 38 - 29 51
3. Унион Берлин 27 12 11 4 43 - 26 47
4. Санкт-Паули 0:0 28 13 6 9 38 - 40 45
5. Падерборн 0:0 28 12 9 7 61 - 41 45
6. Хайденхайм 27 11 10 6 40 - 32 43
7. Хольштайн Киль 0:0 28 11 10 7 51 - 41 43
8. Ян 28 10 11 7 41 - 40 41
9. Арминия 28 10 8 10 42 - 44 38
10. Бохум 28 9 8 11 38 - 41 35
11. Гройтер Фюрт 27 8 10 9 28 - 43 34
12. Дармштадт 27 9 6 12 38 - 46 33
13. Динамо Дрезден 27 8 8 11 32 - 39 32
14. Эрцгебирге Ауэ 28 9 5 14 35 - 40 32
15. Зандхаузен 0:0 28 6 9 13 31 - 39 27
16. Магдебург 27 4 12 11 28 - 41 24
17. Дуйсбург 0:0 27 5 8 14 24 - 42 23
18. Ингольштадт 0:0 28 4 8 16 26 - 47 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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