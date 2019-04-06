Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Дуйсбург
0:0
Первый тайм: 9'
Ингольштадт
17
Вольце
Кевин
14
Альбутат
Тим
26
Нойман
Фил
23
Краусе
Робин
19
Гауз
Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
-
14 Альбутат ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ферхук ЙонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Краусе РобинПолузащитник
-
19 Гауз МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шахин ДженкПолузащитник
-
30 Пледль ТомасНападающий
-
36 Fatih Kaya
-
Главный тренер: Stefan Leitl
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Дуйсбург Последние 20 матчей: +5 =6 -9Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Ян 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:0 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург
Дуйсбург 1:6 Фрайбург Дуйсбург 2:3 Унион Берлин Гройтер Фюрт 1:0 Дуйсбург Дуйсбург 1:3 Падерборн Дуйсбург 3:2 Дармштадт Бохум 2:1 Дуйсбург Портимоненсе 1:1 Дуйсбург Дуйсбург 1:1 Гронинген Дуйсбург 1:3 Динамо Дрезден Дуйсбург 1:2 Гамбург Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Дуйсбург 0:4 Хольштайн Киль Арминия 0:1 Дуйсбург Зандхаузен 0:0 Дуйсбург Дуйсбург 2:0 Падерборн Арминия 0:3 Дуйсбург
Ингольштадт Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ингольштадт 1:2 Зандхаузен Падерборн 3:1 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Кёльн
Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Ингольштадт 2:1 Бохум Эрцгебирге Ауэ 0:3 Ингольштадт Ингольштадт 0:1 Магдебург Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Херенвен 3:4 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Ян Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Дармштадт 1:1 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:2 Ингольштадт Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Зандхаузен 4:0 Ингольштадт Ингольштадт 1:2 Падерборн
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Ингольштадт: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|26
|17
|3
|6
|68 - 31
|54
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|38 - 29
|51
|3.
|Унион Берлин
|27
|12
|11
|4
|43 - 26
|47
|4.
|Санкт-Паули
|0:0
|28
|13
|6
|9
|38 - 40
|45
|5.
|Падерборн
|0:0
|28
|12
|9
|7
|61 - 41
|45
|6.
|Хайденхайм
|27
|11
|10
|6
|40 - 32
|43
|7.
|Хольштайн Киль
|0:0
|28
|11
|10
|7
|51 - 41
|43
|8.
|Ян
|28
|10
|11
|7
|41 - 40
|41
|9.
|Арминия
|28
|10
|8
|10
|42 - 44
|38
|10.
|Бохум
|28
|9
|8
|11
|38 - 41
|35
|11.
|Гройтер Фюрт
|27
|8
|10
|9
|28 - 43
|34
|12.
|Дармштадт
|27
|9
|6
|12
|38 - 46
|33
|13.
|Динамо Дрезден
|27
|8
|8
|11
|32 - 39
|32
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|5
|14
|35 - 40
|32
|15.
|Зандхаузен
|0:0
|28
|6
|9
|13
|31 - 39
|27
|16.
|Магдебург
|27
|4
|12
|11
|28 - 41
|24
|17.
|Дуйсбург
|0:0
|27
|5
|8
|14
|24 - 42
|23
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|28
|4
|8
|16
|26 - 47
|20
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