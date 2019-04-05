Германия: Бундеслига 2 2018-2019
5' Желтая карточкаФёренбах Йонас
0:1
52' ПенальтиХинтерзеер Лукас
53' Желтая карточкаСаглам Геркем
1:1
54' ГолJan George
55' Желтая карточкаMaximilian Thalhammer
61' Желтая карточкаЛосилья Антони
2:1
62' ГолMarco Gruettner
86' Желтая карточкаШтольце Себастьян
23
Теше
Роберт
11
Ли
Чхон-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайс АндреВратарь
-
17 Oliver HeinЗащитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Tom BaackЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Ход матча
52'
0:1
53'
54'
1:1
61'
62'
2:1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +6 =10 -4Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян
Бохум Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум
Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 2:3 Бохум Унион Берлин 2:0 Бохум Бохум 1:3 Санкт-Паули Магдебург 0:0 Бохум Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:0 Дармштадт Гройтер Фюрт 2:2 Бохум Бохум 3:3 Ян Гамбург 0:0 Бохум Бохум 1:0 Арминия
Последние игры между собой
Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|26
|17
|3
|6
|68 - 31
|54
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|38 - 29
|51
|3.
|Унион Берлин
|27
|12
|11
|4
|43 - 26
|47
|4.
|Санкт-Паули
|27
|13
|5
|9
|38 - 40
|44
|5.
|Падерборн
|27
|12
|8
|7
|61 - 41
|44
|6.
|Хайденхайм
|27
|11
|10
|6
|40 - 32
|43
|7.
|Хольштайн Киль
|27
|11
|9
|7
|51 - 41
|42
|8.
|Ян
|28
|10
|11
|7
|41 - 40
|41
|9.
|Арминия
|28
|10
|8
|10
|42 - 44
|38
|10.
|Бохум
|28
|9
|8
|11
|38 - 41
|35
|11.
|Гройтер Фюрт
|27
|8
|10
|9
|28 - 43
|34
|12.
|Дармштадт
|27
|9
|6
|12
|38 - 46
|33
|13.
|Динамо Дрезден
|27
|8
|8
|11
|32 - 39
|32
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|5
|14
|35 - 40
|32
|15.
|Зандхаузен
|27
|6
|8
|13
|31 - 39
|26
|16.
|Магдебург
|27
|4
|12
|11
|28 - 41
|24
|17.
|Дуйсбург
|26
|5
|7
|14
|24 - 42
|22
|18.
|Ингольштадт
|27
|4
|7
|16
|26 - 47
|19
Загрузка...