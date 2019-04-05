Германия: Бундеслига 2 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2018-2019
Ян
2:1
Конец матча
Бохум
0'
5' Желтая карточка
Фёренбах Йонас
0:1
52' Пенальти
Хинтерзеер Лукас
53' Желтая карточка
Саглам Геркем
1:1
54' Гол
Jan George
55' Желтая карточка
Maximilian Thalhammer
61' Желтая карточка
Лосилья Антони
2:1
62' Гол
Marco Gruettner
86' Желтая карточка
Штольце Себастьян
90'+4
1
Пентке
Филипп
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
19
Фёренбах
Йонас
20
Maximilian
Thalhammer
8
Andreas
Geipl
22
Штольце
Себастьян
9
Jan
George
23
Адамян
Саргис
15
Marco
Gruettner
1
Manuel
Riemann
21
Челоцци
Стефано
19
Фабиан
Патрик
2
Хогланд
Тим
38
Stelios
Kokovas
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
27
Пантович
Милош
26
Саглам
Геркем
11
Ли
Чхон-Ён
16
Хинтерзеер
Лукас
Ян
4-2-2-2
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

5'
Фёренбах Йонас
 
52'
0:1
Хинтерзеер Лукас
53'
 
Саглам Геркем
54'
Jan George
(Marco Gruettner)
1:1
55'
Maximilian Thalhammer
 
61'
 
Лосилья Антони
62'
Marco Gruettner
(Адамян Саргис)
2:1
74'
 
Baris Ekincier
Пантович Милош
74'
 
Ганвула Сильвер
Теше Роберт
82'
Hamadi Al Ghaddioui
Адамян Саргис
 
83'
 
Айсфельд Томас
Ли Чхон-Ён
86'
Штольце Себастьян
 
88'
Jonas Nietfeld
Jan George
 
90'
Файн Адриан
Andreas Geipl
 
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян
Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян Ян 0:3 Арминия Хольштайн Киль 2:0 Ян Ян 2:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Ян Зандхаузен 2:2 Ян Ян 1:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ян Ян 1:1 Санкт-Паули Магдебург 2:3 Ян Ян 1:1 Унион Берлин Бохум 3:3 Ян Ян 1:1 Дармштадт Гройтер Фюрт 1:1 Ян Дуйсбург 1:3 Ян
Бохум Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум
Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 2:3 Бохум Унион Берлин 2:0 Бохум Бохум 1:3 Санкт-Паули Магдебург 0:0 Бохум Бохум 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:0 Дармштадт Гройтер Фюрт 2:2 Бохум Бохум 3:3 Ян Гамбург 0:0 Бохум Бохум 1:0 Арминия

Последние игры между собой

Ян: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Бохум 3:3 Ян Бундеслига 2 Бохум 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:2 Ян Бундеслига 2
Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 26 17 3 6 68 - 31 54
2. Гамбург Заявка 27 15 6 6 38 - 29 51
3. Унион Берлин 27 12 11 4 43 - 26 47
4. Санкт-Паули 27 13 5 9 38 - 40 44
5. Падерборн 27 12 8 7 61 - 41 44
6. Хайденхайм 27 11 10 6 40 - 32 43
7. Хольштайн Киль 27 11 9 7 51 - 41 42
8. Ян 28 10 11 7 41 - 40 41
9. Арминия 28 10 8 10 42 - 44 38
10. Бохум 28 9 8 11 38 - 41 35
11. Гройтер Фюрт 27 8 10 9 28 - 43 34
12. Дармштадт 27 9 6 12 38 - 46 33
13. Динамо Дрезден 27 8 8 11 32 - 39 32
14. Эрцгебирге Ауэ 28 9 5 14 35 - 40 32
15. Зандхаузен 27 6 8 13 31 - 39 26
16. Магдебург 27 4 12 11 28 - 41 24
17. Дуйсбург 26 5 7 14 24 - 42 22
18. Ингольштадт 27 4 7 16 26 - 47 19
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    5'
    Фёренбах Йонас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...