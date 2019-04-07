Германия: Бундеслига 2 2018-2019
Хайденхайм
0:1
Первый тайм: 26'
Кёльн
0:1
10' ГолDominick Drexler
33
Бирман
Тимо
28
Фейк
Арне
36
Дорш
Никлас
22
Мере
Хорхе
14
Хектор
Йонас
15
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
28 Фейк АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эзкан СалихПолузащитник
-
13 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рутенбек Штефан
Ход матча
10'
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =6 -4Бавария 5:4 Хайденхайм Магдебург 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Хайденхайм 2:1 Унион Берлин
Бохум 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Гамбург Дармштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Байер Л Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Андерлехт 1:2 Хайденхайм Арминия 1:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Зандхаузен 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 1:5 Падерборн Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм
Кёльн Последние 20 матчей: +13 =1 -6Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Падерборн 5:3 Кёльн Кёльн 5:1 Арминия Ингольштадт 1:2 Кёльн
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Кёльн 3:1 Зандхаузен Падерборн 3:2 Кёльн Кёльн 4:1 Санкт-Паули Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 3:1 Гронинген Кёльн 2:3 Бохум Кёльн 3:0 Магдебург Ян 1:3 Кёльн Кёльн 4:0 Гройтер Фюрт Дармштадт 0:3 Кёльн Кёльн 8:1 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Кёльн Кёльн 1:1 Шальке 04 Кёльн 1:1 Хайденхайм
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кёльн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|1:0
|27
|18
|3
|6
|69 - 31
|57
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|38 - 29
|51
|3.
|Унион Берлин
|0:0
|28
|12
|12
|4
|43 - 26
|48
|4.
|Падерборн
|28
|12
|9
|7
|62 - 42
|45
|5.
|Хольштайн Киль
|28
|12
|9
|7
|53 - 42
|45
|6.
|Санкт-Паули
|28
|13
|5
|10
|39 - 42
|44
|7.
|Хайденхайм
|0:1
|28
|11
|10
|7
|40 - 33
|43
|8.
|Ян
|28
|10
|11
|7
|41 - 40
|41
|9.
|Арминия
|28
|10
|8
|10
|42 - 44
|38
|10.
|Бохум
|28
|9
|8
|11
|38 - 41
|35
|11.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|28
|8
|11
|9
|28 - 43
|35
|12.
|Дармштадт
|0:0
|28
|9
|7
|12
|38 - 46
|34
|13.
|Динамо Дрезден
|0:0
|28
|8
|9
|11
|32 - 39
|33
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|5
|14
|35 - 40
|32
|15.
|Зандхаузен
|28
|6
|9
|13
|32 - 40
|27
|16.
|Магдебург
|27
|4
|12
|11
|28 - 41
|24
|17.
|Дуйсбург
|27
|5
|7
|15
|26 - 46
|22
|18.
|Ингольштадт
|28
|5
|7
|16
|30 - 49
|22
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