Германия: Бундеслига 2 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2018-2019
Хайденхайм
0:1
Первый тайм: 26'
Кёльн
0'
0:1
10' Гол
Dominick Drexler
26'
1
Kevin
Mueller
2
Буш
Марнон
6
Patrick
Mainka
33
Бирман
Тимо
28
Фейк
Арне
7
Шнаттерер
Марк
18
Гризбек
Себастьян
36
Дорш
Никлас
8
Андрих
Роберт
10
Доведан
Никола
9
Глацель
Роберт
1
Хорн
Тимо
22
Мере
Хорхе
6
Хёгер
Марко
5
Кцихос
Рафаэль
17
Клеменс
Кристиан
24
Dominick
Drexler
8
Гайс
Йоханнес
14
Хектор
Йонас
30
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
15
Кордоба
Джон
Хайденхайм
4-4-1-1
Кёльн
3-5-2

Ход матча

10'
0:1
Dominick Drexler
(Клеменс Кристиан)
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Бавария 5:4 Хайденхайм Магдебург 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Санкт-Галлен Хайденхайм 2:1 Унион Берлин
Бохум 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Гамбург Дармштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Байер Л Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Хайденхайм 2:2 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Нёвшатель Ксамакс Андерлехт 1:2 Хайденхайм Арминия 1:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Дуйсбург Зандхаузен 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 1:5 Падерборн Санкт-Паули 1:1 Хайденхайм
Кёльн Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Падерборн 5:3 Кёльн Кёльн 5:1 Арминия Ингольштадт 1:2 Кёльн
Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Кёльн 3:1 Зандхаузен Падерборн 3:2 Кёльн Кёльн 4:1 Санкт-Паули Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 2:1 Бохум Кёльн 3:1 Гронинген Кёльн 2:3 Бохум Кёльн 3:0 Магдебург Ян 1:3 Кёльн Кёльн 4:0 Гройтер Фюрт Дармштадт 0:3 Кёльн Кёльн 8:1 Динамо Дрезден Гамбург 1:0 Кёльн Кёльн 1:1 Шальке 04 Кёльн 1:1 Хайденхайм

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кёльн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кёльн 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Кёльн 1:0 27 18 3 6 69 - 31 57
2. Гамбург Заявка 27 15 6 6 38 - 29 51
3. Унион Берлин 0:0 28 12 12 4 43 - 26 48
4. Падерборн 28 12 9 7 62 - 42 45
5. Хольштайн Киль 28 12 9 7 53 - 42 45
6. Санкт-Паули 28 13 5 10 39 - 42 44
7. Хайденхайм 0:1 28 11 10 7 40 - 33 43
8. Ян 28 10 11 7 41 - 40 41
9. Арминия 28 10 8 10 42 - 44 38
10. Бохум 28 9 8 11 38 - 41 35
11. Гройтер Фюрт 0:0 28 8 11 9 28 - 43 35
12. Дармштадт 0:0 28 9 7 12 38 - 46 34
13. Динамо Дрезден 0:0 28 8 9 11 32 - 39 33
14. Эрцгебирге Ауэ 28 9 5 14 35 - 40 32
15. Зандхаузен 28 6 9 13 32 - 40 27
16. Магдебург 27 4 12 11 28 - 41 24
17. Дуйсбург 27 5 7 15 26 - 46 22
18. Ингольштадт 28 5 7 16 30 - 49 22
Загрузка...