Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Сочи
 
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Тюмень

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир
Нижний Новгород 0:0 Сочи Енисей 3:3 Сочи Сочи 4:1 Балтика Химки 0:0 Сочи Сочи 4:2 Ротор Сочи 2:0 Зенит-2 Сочи 0:2 Факел Шинник 1:1 Сочи Сочи 1:0 Авангард Курск Сочи 4:1 Сибирь Томь 1:0 Сочи Сочи 2:2 Луч Чертаново 2:6 Сочи Сочи 0:0 Тамбов Тюмень 2:1 Сочи Сочи 0:2 Мордовия
Тюмень Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Тюмень 1:2 Томь Луч 1:1 Тюмень Тюмень 1:1 Чертаново Тамбов 1:1 Тюмень
Сибирь 2:0 Тюмень Тюмень 2:0 Спартак-2 Мордовия 0:2 Тюмень Тюмень 2:0 Рига Тюмень 1:1 Чертаново Шинник 0:0 Тюмень Мордовия 1:1 Тюмень Армавир 1:0 Тюмень Краснодар-2 0:0 Тюмень СКА-Хабаровск 2:1 Тюмень Тюмень 2:1 Нижний Новгород Оренбург 1:0 Тюмень Зенит-2 0:0 Тюмень Тюмень 0:1 Ротор Химки 2:1 Тюмень Тюмень 1:1 Факел

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тюмень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тюмень 2:1 Сочи ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 29 18 6 5 48 - 26 60
2. Томь Заявка 29 15 9 5 34 - 17 54
3. Сочи Заявка 29 14 9 6 50 - 28 51
4. Нижний Новгород Заявка 29 13 7 9 28 - 23 46
5. Чертаново Заявка 29 13 6 10 51 - 42 45
6. Шинник Заявка 29 12 9 8 31 - 24 45
7. Авангард Курск Заявка 28 13 5 10 36 - 29 44
8. СКА-Хабаровск Заявка 29 10 12 7 35 - 33 42
9. Краснодар-2 Заявка 28 10 11 7 36 - 35 41
10. Ротор Заявка 29 9 12 8 25 - 27 39
11. Спартак-2 Заявка 29 10 8 11 33 - 34 38
12. Мордовия Заявка 29 10 8 11 31 - 32 38
13. Луч Заявка 29 8 13 8 23 - 21 37
14. Химки Заявка 29 9 9 11 35 - 43 36
15. Балтика Заявка 29 9 8 12 33 - 43 35
16. Факел Заявка 29 8 8 13 30 - 32 32
17. Армавир Заявка 29 6 11 12 25 - 39 29
18. Сибирь Заявка 29 5 9 15 22 - 40 24
19. Тюмень Заявка 29 5 12 12 24 - 35 21
20. Зенит-2 Заявка 29 3 6 20 16 - 43 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Тюмень

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 9 часов 4 минуты.
    • Прогнозы на матч Сочи - Тюмень
    Сочи
    81.6% (62)
    Ничья
    9.2% (7)
    Тюмень
    9.2% (7)
    2:0 Сочи
    32.9% (25)
    2:1 Сочи
    23.7% (18)
    1:0 Сочи
    15.8% (12)
    1:1 Ничья
    7.9% (6)
    1:2 Тюмень
    5.3% (4)
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