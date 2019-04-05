Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4Мордовия 0:2 Сочи Сочи 2:0 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:2 Сочи Сочи 1:0 Армавир
Тюмень Последние 20 матчей: +4 =9 -7Тюмень 1:2 Томь Луч 1:1 Тюмень Тюмень 1:1 Чертаново Тамбов 1:1 Тюмень
Сибирь 2:0 Тюмень Тюмень 2:0 Спартак-2 Мордовия 0:2 Тюмень Тюмень 2:0 Рига Тюмень 1:1 Чертаново Шинник 0:0 Тюмень Мордовия 1:1 Тюмень Армавир 1:0 Тюмень Краснодар-2 0:0 Тюмень СКА-Хабаровск 2:1 Тюмень Тюмень 2:1 Нижний Новгород Оренбург 1:0 Тюмень Зенит-2 0:0 Тюмень Тюмень 0:1 Ротор Химки 2:1 Тюмень Тюмень 1:1 Факел
Последние игры между собой
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тюмень: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|48 - 26
|60
|2.
|Томь
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|34 - 17
|54
|3.
|Сочи
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|50 - 28
|51
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|28 - 23
|46
|5.
|Чертаново
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|51 - 42
|45
|6.
|Шинник
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|31 - 24
|45
|7.
|Авангард Курск
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|36 - 29
|44
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 33
|42
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|11
|7
|36 - 35
|41
|10.
|Ротор
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|25 - 27
|39
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|33 - 34
|38
|12.
|Мордовия
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|31 - 32
|38
|13.
|Луч
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|23 - 21
|37
|14.
|Химки
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 43
|36
|15.
|Балтика
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|33 - 43
|35
|16.
|Факел
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 32
|32
|17.
|Армавир
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 39
|29
|18.
|Сибирь
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|22 - 40
|24
|19.
|Тюмень
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|24 - 35
|21
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|16 - 43
|15
Сочи
81.6% (62)
Ничья
9.2% (7)
Тюмень
9.2% (7)
2:0 Сочи
32.9% (25)
2:1 Сочи
23.7% (18)
1:0 Сочи
15.8% (12)
1:1 Ничья
7.9% (6)
1:2 Тюмень
5.3% (4)
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