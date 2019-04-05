Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019

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Томь
 
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Тамбов

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2
Армавир 0:0 Томь Нижний Новгород 2:1 Томь Ротор 0:0 Томь Зенит-2 0:1 Томь Балтика 1:0 Томь Томь 2:0 Химки Спартак-2 1:1 Томь Томь 2:0 Шинник Авангард Курск 0:0 Томь Томь 1:0 Сочи Томь 1:1 Сибирь Луч 2:2 Томь Томь 3:1 Чертаново Тамбов 3:0 Томь Томь 1:0 Тюмень Мордовия 0:1 Томь
Тамбов Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень
Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Химки Факел 0:0 Тамбов Тамбов 2:0 Спартак-2 Шинник 3:0 Тамбов Тамбов 3:1 Авангард Курск

Последние игры между собой

Томь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Тамбов 3:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Тамбов 3:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Тамбов Заявка 29 18 6 5 48 - 26 60
2. Томь Заявка 29 15 9 5 34 - 17 54
3. Сочи Заявка 29 14 9 6 50 - 28 51
4. Нижний Новгород Заявка 29 13 7 9 28 - 23 46
5. Чертаново Заявка 29 13 6 10 51 - 42 45
6. Шинник Заявка 29 12 9 8 31 - 24 45
7. Авангард Курск Заявка 28 13 5 10 36 - 29 44
8. СКА-Хабаровск Заявка 29 10 12 7 35 - 33 42
9. Краснодар-2 Заявка 28 10 11 7 36 - 35 41
10. Ротор Заявка 29 9 12 8 25 - 27 39
11. Спартак-2 Заявка 29 10 8 11 33 - 34 38
12. Мордовия Заявка 29 10 8 11 31 - 32 38
13. Луч Заявка 29 8 13 8 23 - 21 37
14. Химки Заявка 29 9 9 11 35 - 43 36
15. Балтика Заявка 29 9 8 12 33 - 43 35
16. Факел Заявка 29 8 8 13 30 - 32 32
17. Армавир Заявка 29 6 11 12 25 - 39 29
18. Сибирь Заявка 29 5 9 15 22 - 40 24
19. Тюмень Заявка 29 5 12 12 24 - 35 21
20. Зенит-2 Заявка 29 3 6 20 16 - 43 15
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Тамбов

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 5 часов 4 минуты.
    • Прогнозы на матч Томь - Тамбов
    Томь
    42.2% (35)
    Ничья
    32.5% (27)
    Тамбов
    25.3% (21)
    1:1 Ничья
    27.7% (23)
    1:0 Томь
    22.9% (19)
    1:2 Тамбов
    16.9% (14)
    2:1 Томь
    15.7% (13)
    0:1 Тамбов
    7.2% (6)
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