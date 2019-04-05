Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2018-2019
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +9 =7 -4Тюмень 1:2 Томь Томь 1:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:0 Томь Томь 0:0 Краснодар-2
Тамбов Последние 20 матчей: +14 =2 -4Тамбов 2:1 Луч Чертаново 0:1 Тамбов Сибирь 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Тюмень
Мордовия 1:3 Тамбов Шинник 0:2 Тамбов Тамбов 4:1 Урал Тамбов 2:0 Краснодар-2 Химки 0:2 Тамбов Тамбов 3:2 СКА-Хабаровск Нижний Новгород 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Армавир Краснодар-2 2:0 Тамбов Тамбов 2:0 Балтика Ротор 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Химки Факел 0:0 Тамбов Тамбов 2:0 Спартак-2 Шинник 3:0 Тамбов Тамбов 3:1 Авангард Курск
Последние игры между собой
Томь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|48 - 26
|60
|2.
|Томь
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|34 - 17
|54
|3.
|Сочи
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|50 - 28
|51
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|28 - 23
|46
|5.
|Чертаново
|Заявка
|29
|13
|6
|10
|51 - 42
|45
|6.
|Шинник
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|31 - 24
|45
|7.
|Авангард Курск
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|36 - 29
|44
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 33
|42
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|11
|7
|36 - 35
|41
|10.
|Ротор
|Заявка
|29
|9
|12
|8
|25 - 27
|39
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|33 - 34
|38
|12.
|Мордовия
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|31 - 32
|38
|13.
|Луч
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|23 - 21
|37
|14.
|Химки
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|35 - 43
|36
|15.
|Балтика
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|33 - 43
|35
|16.
|Факел
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|30 - 32
|32
|17.
|Армавир
|Заявка
|29
|6
|11
|12
|25 - 39
|29
|18.
|Сибирь
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|22 - 40
|24
|19.
|Тюмень
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|24 - 35
|21
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|29
|3
|6
|20
|16 - 43
|15
Томь
42.2% (35)
Ничья
32.5% (27)
Тамбов
25.3% (21)
1:1 Ничья
27.7% (23)
1:0 Томь
22.9% (19)
1:2 Тамбов
16.9% (14)
2:1 Томь
15.7% (13)
0:1 Тамбов
7.2% (6)
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