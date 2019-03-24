Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 Галатасарай
Зенит Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит
Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Арсенал Тула 4:2 Зенит Зенит 1:0 Копенгаген Зенит 2:0 Ростов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Матч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 Зенит Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 14 2 5 34 - 20 44
2. Краснодар Заявка 21 11 5 5 39 - 17 38
3. Локомотив Москва Заявка 21 11 5 5 29 - 19 38
4. ЦСКА Москва Заявка 21 10 7 4 29 - 12 37
5. Спартак Москва Заявка 21 10 6 5 28 - 20 36
6. Ростов Заявка 21 8 8 5 19 - 13 32
7. Арсенал Тула Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8. Оренбург Заявка 21 8 5 8 24 - 22 29
9. Рубин Заявка 21 6 11 4 19 - 20 29
10. Ахмат Заявка 21 7 6 8 18 - 22 27
11. Крылья Советов Заявка 21 7 3 11 19 - 28 24
12. Урал Заявка 21 6 5 10 20 - 33 23
13. Динамо Москва Заявка 21 5 8 8 18 - 17 23
14. Анжи Заявка 21 5 3 13 10 - 34 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 16 - 25 17
16. Енисей Заявка 21 2 6 13 13 - 36 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Зенит

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.
    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Зенит
    Локомотив Москва
    25.6% (22)
    Ничья
    47.7% (41)
    Зенит
    26.7% (23)
    1:1 Ничья
    38.4% (33)
    1:2 Зенит
    18.6% (16)
    2:1 Локомотив Москва
    8.1% (7)
    1:0 Локомотив Москва
    7% (6)
    2:0 Локомотив Москва
    3.5% (3)
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