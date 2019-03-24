Россия: Премьер-лига 2018-2019
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Зенит
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =4 -4Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар
Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 Галатасарай
Зенит Последние 20 матчей: +9 =2 -9Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит
Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит Сарпсборг-08 1:2 Зенит Дюделанж 0:0 Зенит Эльче 0:2 Зенит Ростов 0:5 Зенит Зенит 0:3 Спартак Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Славия Прага 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Арсенал Тула 4:2 Зенит Зенит 1:0 Копенгаген Зенит 2:0 Ростов
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 Зенит Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|34 - 20
|44
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 17
|38
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 19
|38
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|29 - 12
|37
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|28 - 20
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|19 - 13
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 25
|30
|8.
|Оренбург
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 22
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|19 - 20
|29
|10.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 22
|27
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 28
|24
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 33
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|18 - 17
|23
|14.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|10 - 34
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 25
|17
|16.
|Енисей
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 36
|12
Локомотив Москва
25.6% (22)
Ничья
47.7% (41)
Зенит
26.7% (23)
1:1 Ничья
38.4% (33)
1:2 Зенит
18.6% (16)
2:1 Локомотив Москва
8.1% (7)
1:0 Локомотив Москва
7% (6)
2:0 Локомотив Москва
3.5% (3)
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