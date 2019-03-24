Россия: Премьер-лига 2018-2019

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Уфа
 
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Стадион:
Ростов

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +3 =10 -7
ЦСКА Москва 2:2 Уфа Уфа 2:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Зенит 2:1 Уфа
Уфа 1:2 Динамо Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Эльче 1:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Тбилиси Уфа 1:1 Альмерия Уфа 0:0 Левски София Уфа 2:1 Янг Бойз-2 Уфа 1:1 Арарат-Армения Уфа 2:1 Хэнань Цзянье Уфа 0:0 Висла Плоцк Левски София 1:1 Уфа Краснодар 1:1 Уфа Анжи 0:0 Уфа Оренбург 1:0 Уфа Уфа 1:1 Рига Пафос 1:2 Уфа
Ростов Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула
Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва Зенит 2:0 Ростов Ростов 0:0 Динамо Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Ростов 0:0 Уфа Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:4 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:0 Ростов Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 14 2 5 34 - 20 44
2. Краснодар Заявка 21 11 5 5 39 - 17 38
3. Локомотив Москва Заявка 21 11 5 5 29 - 19 38
4. ЦСКА Москва Заявка 21 10 7 4 29 - 12 37
5. Спартак Москва Заявка 21 10 6 5 28 - 20 36
6. Ростов Заявка 21 8 8 5 19 - 13 32
7. Арсенал Тула Заявка 21 8 6 7 28 - 25 30
8. Оренбург Заявка 21 8 5 8 24 - 22 29
9. Рубин Заявка 21 6 11 4 19 - 20 29
10. Ахмат Заявка 21 7 6 8 18 - 22 27
11. Крылья Советов Заявка 21 7 3 11 19 - 28 24
12. Урал Заявка 21 6 5 10 20 - 33 23
13. Динамо Москва Заявка 21 5 8 8 18 - 17 23
14. Анжи Заявка 21 5 3 13 10 - 34 18
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 16 - 25 17
16. Енисей Заявка 21 2 6 13 13 - 36 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ростов

    До начала игры, которая состоится 07.04.2019, осталось 2 дня 4 часа 34 минуты.
    • Прогнозы на матч Уфа - Ростов
    Уфа
    19.5% (17)
    Ничья
    28.7% (25)
    Ростов
    51.7% (45)
    0:1 Ростов
    27.6% (24)
    1:2 Ростов
    20.7% (18)
    1:1 Ничья
    19.5% (17)
    1:0 Уфа
    9.2% (8)
    2:1 Уфа
    8% (7)
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