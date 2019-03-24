Россия: Премьер-лига 2018-2019
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +3 =10 -7ЦСКА Москва 2:2 Уфа Уфа 2:2 Локомотив Москва Уфа 0:1 Ахмат Зенит 2:1 Уфа
Ростов Последние 20 матчей: +5 =9 -6Локомотив Москва 2:2 Ростов Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула
Енисей 1:1 Ростов Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва Зенит 2:0 Ростов Ростов 0:0 Динамо Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|14
|2
|5
|34 - 20
|44
|2.
|Краснодар
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|39 - 17
|38
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|29 - 19
|38
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|29 - 12
|37
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|28 - 20
|36
|6.
|Ростов
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|19 - 13
|32
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|28 - 25
|30
|8.
|Оренбург
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|24 - 22
|29
|9.
|Рубин
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|19 - 20
|29
|10.
|Ахмат
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|18 - 22
|27
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|19 - 28
|24
|12.
|Урал
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|20 - 33
|23
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|18 - 17
|23
|14.
|Анжи
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|10 - 34
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|16 - 25
|17
|16.
|Енисей
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|13 - 36
|12
Уфа
19.5% (17)
Ничья
28.7% (25)
Ростов
51.7% (45)
0:1 Ростов
27.6% (24)
1:2 Ростов
20.7% (18)
1:1 Ничья
19.5% (17)
1:0 Уфа
9.2% (8)
2:1 Уфа
8% (7)
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