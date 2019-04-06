Португалия: Примейра-лига 2018-2019

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  4. Примейра-лига 2018-2019
Насьонал Мадейра
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Авиш
0'
8' Желтая карточка
Гонсалвеш Витор
27' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
31' Желтая карточка
Гомеш Витор
34' Желтая карточка
Росич Лазар
39' Вторая желтая карточка
Росич Лазар
45' Вторая желтая карточка
Гомеш Витор
48'
13
Daniel
VI
22
Калинди
4
Diogo
Coelho
I
33
Росич
Лазар
2
Кампуш
Нуну
7
Арабидзе
Георгий
12
Тиссоне
Фернандо
80
Гонсалвеш
Витор
23
Вити
Витиньеш
19
Камачу
Жоау
35
Bryan
Rochez
24
Бёнардо
Квентин
26
Родригеш
Карлуш
44
Гало
Диего
46
Фелипе
Жорже
2
Алвес
Родриго
29
Фалькао
Клаудио
11
Фаринья
Луис
6
Гомеш
Витор
50
Бальде
Мама
82
Лукинас
Насьонал Мадейра
4-4-2
Авиш
3-5-2

Ход матча

8'
Гонсалвеш Витор
 
27'
 
Фалькао Клаудио
31'
 
Гомеш Витор
34'
Росич Лазар
 
39'
Росич Лазар
 
43'
Сезар Жулио
Арабидзе Георгий
 
45'
 
Гомеш Витор

Предыдущие игры

Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Насьонал Мадейра 3:1 Спортиво Сан-Лоренсо Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Гуарани Асунсьон 2:2 Насьонал Мадейра Маритиму 3:2 Насьонал Мадейра
Серро 0:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:0 Пласа Колония Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Насьонал Мадейра Данубио 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Хенераль Диас Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:2 Бостон Ривер Самора 0:1 Насьонал Мадейра Депортиво Капьята 1:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс Санта-Клара 2:0 Насьонал Мадейра
Авиш Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Риу Аве 0:2 Авиш Авиш 0:1 Шавиш Санта-Клара 0:0 Авиш Авиш 2:0 Боавишта
Портимоненсе 1:1 Авиш Авиш 0:3 Бенфика Маритиму 0:1 Авиш Авиш 0:2 Брага Тондела 0:2 Авиш Авиш 2:1 Витория Сетубал Авиш 1:2 Брага Авиш 1:1 Фейренсе Морейренсе 1:0 Авиш Авиш 0:1 Порту Авиш 1:1 Бенфика Белененсеш 5:2 Авиш Авиш 2:0 Шавиш Авиш 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 4:1 Авиш Авиш 2:3 Насьонал Мадейра

Последние игры между собой

Насьонал Мадейра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Авиш: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Авиш 2:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Авиш 2:2 Насьонал Мадейра Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Порту Заявка 28 22 3 3 58 - 17 69
2. Бенфика Заявка 27 21 3 3 73 - 23 66
3. Спортинг Л Заявка 27 18 4 5 53 - 28 58
4. Брага Заявка 27 18 4 5 46 - 27 58
5. Морейренсе Заявка 27 14 3 10 33 - 34 45
6. Витория Гимарайнш Заявка 27 12 6 9 31 - 24 42
7. Белененсеш 1:1 Заявка 28 9 12 7 34 - 30 39
8. Санта-Клара 1:1 Заявка 28 10 6 12 34 - 34 36
9. Портимоненсе Заявка 27 9 5 13 36 - 43 32
10. Риу Аве Заявка 27 8 8 11 36 - 40 32
11. Маритиму Заявка 27 9 3 15 19 - 33 30
12. Авиш 0:0 Заявка 28 8 6 14 28 - 39 30
13. Боавишта Заявка 28 8 5 15 22 - 36 29
14. Витория Сетубал Заявка 27 6 10 11 21 - 27 28
15. Насьонал Мадейра 0:0 Заявка 28 7 6 15 30 - 58 27
16. Тондела Заявка 27 6 7 14 29 - 41 25
17. Шавиш Заявка 27 6 6 15 20 - 39 24
18. Фейренсе Заявка 27 2 9 16 16 - 46 15
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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