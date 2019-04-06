Португалия: Примейра-лига 2018-2019
Насьонал Мадейра
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Де Мадейра
Авиш
8' Желтая карточкаГонсалвеш Витор
27' Желтая карточкаФалькао Клаудио
31' Желтая карточкаГомеш Витор
34' Желтая карточкаРосич Лазар
39' Вторая желтая карточкаРосич Лазар
45' Вторая желтая карточкаГомеш Витор
13
Daniel
VI
22
Калинди
33
Росич
Лазар
19
Камачу
Жоау
35
Bryan
Rochez
44
Гало
Диего
46
Фелипе
Жорже
11
Фаринья
Луис
50
Бальде
Мама
82
Лукинас
- Основной состав
-
13 Daniel VIВратарь
-
22 КалиндиЗащитник
- Защитник
-
33 Росич ЛазарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауНападающий
-
35 Bryan RochezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сезар ЖулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коштинья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гало ДиегоЗащитник
-
46 Фелипе ЖоржеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фаринья ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Бальде МамаНападающий
-
82 ЛукинасНападающий
-
21 CaiqueЗащитник
- Запасные игроки
-
22 Милош МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Jose Varela
-
-
-
Главный тренер: Augusto Inacio
Ход матча
27'
31'
34'
39'
45'
Предыдущие игры
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +7 =4 -9Насьонал Мадейра 3:1 Спортиво Сан-Лоренсо Серро Портеньо 1:0 Насьонал Мадейра Гуарани Асунсьон 2:2 Насьонал Мадейра Маритиму 3:2 Насьонал Мадейра
Серро 0:2 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Либертад Олимпия Асунсьон 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:0 Пласа Колония Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Насьонал Мадейра Данубио 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:0 Атлетико Минейро Насьонал Мадейра 1:0 Хенераль Диас Портимоненсе 5:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:2 Бостон Ривер Самора 0:1 Насьонал Мадейра Депортиво Капьята 1:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 3:2 Тондела Насьонал Мадейра 1:4 Монтевидео Уондерерс Санта-Клара 2:0 Насьонал Мадейра
Авиш Последние 20 матчей: +6 =5 -9Риу Аве 0:2 Авиш Авиш 0:1 Шавиш Санта-Клара 0:0 Авиш Авиш 2:0 Боавишта
Портимоненсе 1:1 Авиш Авиш 0:3 Бенфика Маритиму 0:1 Авиш Авиш 0:2 Брага Тондела 0:2 Авиш Авиш 2:1 Витория Сетубал Авиш 1:2 Брага Авиш 1:1 Фейренсе Морейренсе 1:0 Авиш Авиш 0:1 Порту Авиш 1:1 Бенфика Белененсеш 5:2 Авиш Авиш 2:0 Шавиш Авиш 1:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 4:1 Авиш Авиш 2:3 Насьонал Мадейра
Последние игры между собой
Насьонал Мадейра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Авиш: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|28
|22
|3
|3
|58 - 17
|69
|2.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|3
|3
|73 - 23
|66
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|53 - 28
|58
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|46 - 27
|58
|5.
|Морейренсе
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|33 - 34
|45
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|31 - 24
|42
|7.
|Белененсеш
|1:1 Заявка
|28
|9
|12
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Санта-Клара
|1:1 Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 34
|36
|9.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|36 - 43
|32
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|36 - 40
|32
|11.
|Маритиму
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|19 - 33
|30
|12.
|Авиш
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|28 - 39
|30
|13.
|Боавишта
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|22 - 36
|29
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 27
|28
|15.
|Насьонал Мадейра
|0:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 58
|27
|16.
|Тондела
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|29 - 41
|25
|17.
|Шавиш
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|20 - 39
|24
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|16 - 46
|15
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