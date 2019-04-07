Турция: Суперлига 2018-2019

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Гёзтепе
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Акхисар
0'
17' Желтая карточка
Цоцалич Эдин
30'
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
44
Каду
Рикардо
II
2
Тити
15
Агбеньену
Лумор
8
Каштру
Андре
7
Акбунар
Халиль
17
Поко
Андре
6
Борхес
Сельсо
23
Озтекин
Ясин
32
Джером
Кэмерон
1
Лукач
Милан
61
Явру
Зеки
3
Цоцалич
Эдин
88
Османпаша
Джанер
89
Келеш
Кадир
4
Ротман
Райко
6
Джевикер
Айкут
10
Вурал
Гюрай
20
Сиссоко
Абдулвхаид
28
Ману
Элвис
30
Бокила
Лотетека
Гёзтепе
4-1-4-1
Акхисар
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Цоцалич Эдин
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе Гёзтепе 6:3 Пендикспор Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Назилли Беледьеспор Гёзтепе 0:0 Бурсаспор Сивасспор 2:0 Гёзтепе Назилли Беледьеспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 1:0 Гёзтепе
Акхисар Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор
Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар Акхисар 0:0 Кайсериспор Акхисар 0:3 Бешикташ Кайсериспор 1:2 Акхисар Акхисар 2:4 Болуспор Акхисар 0:0 Коньяспор Акхисар 2:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Стандард Акхисар 3:0 Фенербахче

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Акхисар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Акхисар 1:0 Гёзтепе Суперлига Акхисар 1:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:0 Акхисар Суперлига Акхисар 1:3 Гёзтепе Товарищеские матчи
Гёзтепе 0:1 Акхисар Лига А Акхисар 1:0 Гёзтепе Лига А
Команда И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 26 17 7 2 41 - 13 58
2. Галатасарай 27 16 7 4 58 - 27 55
3. Бешикташ 26 13 8 5 51 - 34 47
4. Трабзонспор 27 13 7 7 49 - 37 46
5. Касымпаша 27 11 4 12 46 - 49 37
6. Аланьяспор 27 11 4 12 29 - 33 37
7. Малатьяспор 27 10 7 10 37 - 36 37
8. Кайсериспор 27 9 9 9 27 - 35 36
9. Коньяспор 26 8 11 7 32 - 30 35
10. Антальяспор 27 10 5 12 30 - 45 35
11. Ризеспор 26 8 10 8 37 - 33 34
12. Сивасспор 27 9 7 11 39 - 42 34
13. Анкарагюджю 0:0 27 9 5 13 27 - 41 32
14. Фенербахче 0:0 27 7 11 9 32 - 37 32
15. Гёзтепе 0:0 27 8 4 15 26 - 34 28
16. Бурсаспор 27 5 13 9 24 - 32 28
17. Акхисар 0:0 27 5 7 15 27 - 44 22
18. Эрзурум ББ 27 4 10 13 27 - 37 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Цоцалич Эдин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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