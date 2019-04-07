Турция: Суперлига 2018-2019
17' Желтая карточкаЦоцалич Эдин
13
Бету
Антониу
2
Тити
17
Поко
Андре
23
Озтекин
Ясин
61
Явру
Зеки
89
Келеш
Кадир
10
Вурал
Гюрай
28
Ману
Элвис
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Защитник
-
63 Кадах ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Yalcin Kayan
-
25 Wallace I
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Келеш КадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айик ОнурПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cem Kavcak
Ход матча
17'
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор
Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Кайсериспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:2 Аланьяспор Малатьяспор 1:0 Гёзтепе Фенербахче 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Галатасарай Гёзтепе 3:0 Антальяспор Малатьяспор 3:2 Гёзтепе Антальяспор 3:3 Гёзтепе Гёзтепе 6:3 Пендикспор Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Назилли Беледьеспор Гёзтепе 0:0 Бурсаспор Сивасспор 2:0 Гёзтепе Назилли Беледьеспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 1:0 Гёзтепе
Акхисар Последние 20 матчей: +7 =4 -9Умраньеспор 0:1 Акхисар Акхисар 2:3 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Аланьяспор
Касымпаша 1:2 Акхисар Галатасарай 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Анкарагюджю Сивасспор 2:1 Акхисар Акхисар 3:1 Касымпаша Акхисар 0:3 Истанбул Башакшехир Ризеспор 3:1 Акхисар Акхисар 0:0 Кайсериспор Акхисар 0:3 Бешикташ Кайсериспор 1:2 Акхисар Акхисар 2:4 Болуспор Акхисар 0:0 Коньяспор Акхисар 2:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 1:0 Акхисар Акхисар 0:0 Стандард Акхисар 3:0 Фенербахче
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Акхисар: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|26
|17
|7
|2
|41 - 13
|58
|2.
|Галатасарай
|27
|16
|7
|4
|58 - 27
|55
|3.
|Бешикташ
|26
|13
|8
|5
|51 - 34
|47
|4.
|Трабзонспор
|27
|13
|7
|7
|49 - 37
|46
|5.
|Касымпаша
|27
|11
|4
|12
|46 - 49
|37
|6.
|Аланьяспор
|27
|11
|4
|12
|29 - 33
|37
|7.
|Малатьяспор
|27
|10
|7
|10
|37 - 36
|37
|8.
|Кайсериспор
|27
|9
|9
|9
|27 - 35
|36
|9.
|Коньяспор
|26
|8
|11
|7
|32 - 30
|35
|10.
|Антальяспор
|27
|10
|5
|12
|30 - 45
|35
|11.
|Ризеспор
|26
|8
|10
|8
|37 - 33
|34
|12.
|Сивасспор
|27
|9
|7
|11
|39 - 42
|34
|13.
|Анкарагюджю
|0:0
|27
|9
|5
|13
|27 - 41
|32
|14.
|Фенербахче
|0:0
|27
|7
|11
|9
|32 - 37
|32
|15.
|Гёзтепе
|0:0
|27
|8
|4
|15
|26 - 34
|28
|16.
|Бурсаспор
|27
|5
|13
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Акхисар
|0:0
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|22
|18.
|Эрзурум ББ
|27
|4
|10
|13
|27 - 37
|22
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