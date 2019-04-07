Турция: Суперлига 2018-2019

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Анкарагюджю
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Фенербахче
0'
5' Желтая карточка
Азиз Сердар
16' Желтая карточка
Кантерос Гектор
27'
1
Altay
Bayindir
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
42
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
3
Агчай
Седат
21
Джа-Джедже
Брис
25
Сако
Хади
80
Кантерос
Гектор
30
Бойд
Тайлер
44
Оргилль
Девер
35
Текин
Харун
4
Исла
Маурисио
15
Азиз
Сердар
37
Шкртел
Мартин
3
Калдырым
Хассан
Али
5
Топал
Мехмет
18
Арслан
Толгай-Али
17
Дирар
Набиль
11
Экичи
Мехмет
8
Мозес
Виктор
9
Сольдадо
Роберто
Анкарагюджю
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

5'
 
Азиз Сердар
16'
Кантерос Гектор
 
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурум ББ
Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Галатасарай 6:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Анкарагюджю 3:2 Бодрумспор Сивасспор 4:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Истанбул Башакшехир Бодрумспор 4:2 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Бешикташ Коньяспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Кайсериспор Анкарагюджю 1:0 Эрбаспор Фенербахче 1:3 Анкарагюджю
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор
Бешикташ 3:3 Фенербахче Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Коньяспор Фенербахче 1:0 Зенит Кайсериспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:0 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Фенербахче 0:1 Умраньеспор Бурсаспор 1:1 Фенербахче Умраньеспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 АЗ Алкмаар Антальяспор 0:0 Фенербахче Гиресунспор 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:2 Эрзурум ББ Спартак Трнава 1:0 Фенербахче Акхисар 3:0 Фенербахче

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Фенербахче: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Фенербахче 1:3 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:2 Анкарагюджю Суперлига Фенербахче 6:0 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Суперлига Анкарагюджю 4:2 Фенербахче Кубок Анкарагюджю 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:2 Анкарагюджю Суперлига Фенербахче 1:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:0 Фенербахче Суперлига Анкарагюджю 0:1 Фенербахче Кубок Анкарагюджю 0:0 Фенербахче Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 26 17 7 2 41 - 13 58
2. Галатасарай 27 16 7 4 58 - 27 55
3. Бешикташ 26 13 8 5 51 - 34 47
4. Трабзонспор 27 13 7 7 49 - 37 46
5. Касымпаша 27 11 4 12 46 - 49 37
6. Аланьяспор 27 11 4 12 29 - 33 37
7. Малатьяспор 27 10 7 10 37 - 36 37
8. Кайсериспор 27 9 9 9 27 - 35 36
9. Коньяспор 26 8 11 7 32 - 30 35
10. Антальяспор 27 10 5 12 30 - 45 35
11. Ризеспор 26 8 10 8 37 - 33 34
12. Сивасспор 27 9 7 11 39 - 42 34
13. Анкарагюджю 0:0 27 9 5 13 27 - 41 32
14. Фенербахче 0:0 27 7 11 9 32 - 37 32
15. Гёзтепе 0:0 27 8 4 15 26 - 34 28
16. Бурсаспор 27 5 13 9 24 - 32 28
17. Акхисар 0:0 27 5 7 15 27 - 44 22
18. Эрзурум ББ 27 4 10 13 27 - 37 22
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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