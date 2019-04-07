Турция: Суперлига 2018-2019
Анкарагюджю
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Фенербахче
5' Желтая карточкаАзиз Сердар
16' Желтая карточкаКантерос Гектор
13
Кулушич
Анте
42
Паздан
Михал
25
Сако
Хади
30
Бойд
Тайлер
35
Текин
Харун
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
11
Экичи
Мехмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
42 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сако ХадиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Бойд ТайлерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Акан МахмутЗащитник
- Защитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мулин ТибоПолузащитник
-
95 Садаев ЗаурНападающий
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дирар НабильПолузащитник
-
11 Экичи МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
-
20 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
5'
16'
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +7 =3 -10Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурум ББ
Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Галатасарай 6:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:3 Гёзтепе Анкарагюджю 3:2 Бодрумспор Сивасспор 4:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Истанбул Башакшехир Бодрумспор 4:2 Анкарагюджю Ризеспор 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:4 Бешикташ Коньяспор 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Кайсериспор Анкарагюджю 1:0 Эрбаспор Фенербахче 1:3 Анкарагюджю
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =5 -7Фенербахче 4:0 Эскишехирспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Фенербахче Фенербахче 3:2 Ризеспор
Бешикташ 3:3 Фенербахче Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Коньяспор Фенербахче 1:0 Зенит Кайсериспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 2:0 Гёзтепе Фенербахче 3:2 Малатьяспор Фенербахче 0:1 Умраньеспор Бурсаспор 1:1 Фенербахче Умраньеспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 АЗ Алкмаар Антальяспор 0:0 Фенербахче Гиресунспор 2:5 Фенербахче Фенербахче 2:2 Эрзурум ББ Спартак Трнава 1:0 Фенербахче Акхисар 3:0 Фенербахче
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Фенербахче: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|26
|17
|7
|2
|41 - 13
|58
|2.
|Галатасарай
|27
|16
|7
|4
|58 - 27
|55
|3.
|Бешикташ
|26
|13
|8
|5
|51 - 34
|47
|4.
|Трабзонспор
|27
|13
|7
|7
|49 - 37
|46
|5.
|Касымпаша
|27
|11
|4
|12
|46 - 49
|37
|6.
|Аланьяспор
|27
|11
|4
|12
|29 - 33
|37
|7.
|Малатьяспор
|27
|10
|7
|10
|37 - 36
|37
|8.
|Кайсериспор
|27
|9
|9
|9
|27 - 35
|36
|9.
|Коньяспор
|26
|8
|11
|7
|32 - 30
|35
|10.
|Антальяспор
|27
|10
|5
|12
|30 - 45
|35
|11.
|Ризеспор
|26
|8
|10
|8
|37 - 33
|34
|12.
|Сивасспор
|27
|9
|7
|11
|39 - 42
|34
|13.
|Анкарагюджю
|0:0
|27
|9
|5
|13
|27 - 41
|32
|14.
|Фенербахче
|0:0
|27
|7
|11
|9
|32 - 37
|32
|15.
|Гёзтепе
|0:0
|27
|8
|4
|15
|26 - 34
|28
|16.
|Бурсаспор
|27
|5
|13
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Акхисар
|0:0
|27
|5
|7
|15
|27 - 44
|22
|18.
|Эрзурум ББ
|27
|4
|10
|13
|27 - 37
|22
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