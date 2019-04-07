Аргентина: Суперлига 2018-2019
Уракан
0:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
16' Желтая карточкаСан Роман Хосе
30' Желтая карточкаSaul Salcedo
13
Walter
Perez
15
Ivan
Rossi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Walter PerezПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ivan RossiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Ламас АндресЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Pier BarriosЗащитник
- Защитник
-
22 Ricardo NoirПолузащитник
-
25 Капроф ХуанПолузащитник
-
-
15 Kevin Isa
Ход матча
16'
30'
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +4 =7 -9Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан
Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Уракан 2:1 Росарио Сентраль Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Годой Крус Ланус 0:1 Уракан Уракан 3:2 Колон Индепендьенте 3:1 Уракан
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =4 -7Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт
Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Ланус Гремио 4:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Уракан: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Уракан 4:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:2 Уракан Примера Б Уракан 2:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Примера Б Уракан 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Националь Б Атлетико Тукуман 0:0 Уракан Примера А Уракан 0:2 Атлетико Тукуман Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|24
|17
|5
|2
|42 - 15
|56
|2.
|Дефенса и Хустисия
|24
|15
|7
|2
|32 - 17
|52
|3.
|Бока Хуниорс
|25
|15
|6
|4
|42 - 18
|51
|4.
|Ривер Плейт
|24
|13
|6
|5
|40 - 18
|45
|5.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|25
|12
|7
|6
|36 - 27
|43
|6.
|Велес Сарсфилд
|25
|11
|7
|7
|34 - 25
|40
|7.
|Унион Санта-Фе
|25
|9
|9
|7
|29 - 24
|36
|8.
|Индепендьенте
|24
|9
|8
|7
|33 - 27
|35
|9.
|Ланус
|25
|9
|7
|9
|27 - 32
|34
|10.
|Тальерес Кордоба
|24
|9
|6
|9
|24 - 22
|33
|11.
|Тигре
|24
|8
|9
|7
|36 - 40
|33
|12.
|Альдосиви
|25
|9
|6
|10
|21 - 24
|33
|13.
|Уракан
|0:0
|25
|8
|9
|8
|26 - 28
|33
|14.
|Годой Крус
|24
|9
|5
|10
|23 - 29
|32
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|25
|8
|5
|12
|21 - 32
|29
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|25
|7
|8
|10
|26 - 23
|29
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|25
|7
|8
|10
|21 - 25
|29
|18.
|Банфилд
|25
|6
|11
|8
|27 - 31
|29
|19.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|8
|10
|15 - 24
|26
|20.
|Патронато де Парана
|24
|6
|5
|13
|27 - 36
|23
|21.
|Колон
|25
|4
|11
|10
|21 - 33
|23
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|4
|11
|10
|25 - 38
|23
|23.
|Сан-Лоренсо
|25
|3
|14
|8
|21 - 30
|23
|24.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|5
|7
|12
|22 - 33
|22
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|5
|7
|12
|14 - 26
|22
|26.
|Бельграно
|24
|3
|12
|9
|15 - 23
|21
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