Аргентина: Суперлига 2018-2019

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Уракан
0:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
16' Желтая карточка
Сан Роман Хосе
30' Желтая карточка
Saul Salcedo
1
Силва
Антони
3
Альварес
Пабло
II
2
Federico
Mancinelli
28
Cristian
Chimino
6
Saul
Salcedo
13
Walter
Perez
5
Исраэль
Алехандро
Дамонте
15
Ivan
Rossi
21
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Чавес
Андрес
20
Бриаско-Балекян
Норберто
1
Cristian
David
Lucchetti
20
Сан
Роман
Хосе
31
Jonathan
Cabral
39
Ламас
Андрес
16
Аберо
Виллиан
19
David
Barbona
5
Мерсьер
Хуан
29
Rodrigo
Aliendro
10
Нуньес
Хервасио
12
Javier
Fabian
Toledo
9
Leandro
Diaz
III
Уракан
4-4-2
Атлетико Тукуман
4-4-2

Ход матча

16'
 
Сан Роман Хосе
30'
Saul Salcedo
 

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан
Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан Уракан 1:3 Унион Санта-Фе Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Расинг Авельянеда 3:1 Уракан Уракан 2:1 Росарио Сентраль Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия Уракан 2:1 Годой Крус Ланус 0:1 Уракан Уракан 3:2 Колон Индепендьенте 3:1 Уракан
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Атлетико Тукуман 1:0 Платенсе Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт
Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 2:3 Сан-Мартин Тукуман Бельграно 1:3 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 4:2 Индепендьенте Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:0 Ланус Гремио 4:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Уракан: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетико Тукуман: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Уракан 0:2 Атлетико Тукуман Кубок Уракан 3:2 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 0:2 Уракан Примера Атлетико Тукуман 2:1 Уракан Примера
Уракан 4:1 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:2 Уракан Примера Б Уракан 2:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Уракан Примера Б Уракан 1:1 Атлетико Тукуман Примера Б Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 2:0 Уракан Националь Б Атлетико Тукуман 0:0 Уракан Примера А Уракан 0:2 Атлетико Тукуман Примера А
Команда И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 24 17 5 2 42 - 15 56
2. Дефенса и Хустисия 24 15 7 2 32 - 17 52
3. Бока Хуниорс 25 15 6 4 42 - 18 51
4. Ривер Плейт 24 13 6 5 40 - 18 45
5. Атлетико Тукуман 0:0 25 12 7 6 36 - 27 43
6. Велес Сарсфилд 25 11 7 7 34 - 25 40
7. Унион Санта-Фе 25 9 9 7 29 - 24 36
8. Индепендьенте 24 9 8 7 33 - 27 35
9. Ланус 25 9 7 9 27 - 32 34
10. Тальерес Кордоба 24 9 6 9 24 - 22 33
11. Тигре 24 8 9 7 36 - 40 33
12. Альдосиви 25 9 6 10 21 - 24 33
13. Уракан 0:0 25 8 9 8 26 - 28 33
14. Годой Крус 24 9 5 10 23 - 29 32
15. Химнасия Ла-Плата 25 8 5 12 21 - 32 29
16. Ньюэллс Олд Бойз 25 7 8 10 26 - 23 29
17. Эстудиантес Ла-Плата 25 7 8 10 21 - 25 29
18. Банфилд 25 6 11 8 27 - 31 29
19. Росарио Сентраль 24 6 8 10 15 - 24 26
20. Патронато де Парана 24 6 5 13 27 - 36 23
21. Колон 25 4 11 10 21 - 33 23
22. Сан-Мартин Тукуман 25 4 11 10 25 - 38 23
23. Сан-Лоренсо 25 3 14 8 21 - 30 23
24. Сан-Мартин Сан-Хуан 24 5 7 12 22 - 33 22
25. Аргентинос Хуниорс 24 5 7 12 14 - 26 22
26. Бельграно 24 3 12 9 15 - 23 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Saul Salcedo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Сан Роман Хосе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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