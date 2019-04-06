Аргентина: Суперлига 2018-2019

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Химнасия Ла-Плата
2:1
Второй тайм: 67'
Колон
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Fernando Zuqui
17' Желтая карточка
Lorenzo Faravelli
2:0
25' Гол
Уртадо Хан
36' Желтая карточка
Horacio Tijanovich
41' Желтая карточка
Фрицлер Матиас
2:1
45' Пенальти
Cristian Bernardi
67'
31
Alexis
Arias
I
4
Facundo
Oreja
23
Maximiliano
Angel
Coronel
3
Gonzalo
Piovi
25
Лихт
Лукас
8
Lorenzo
Faravelli
14
Agustin
Bolivar
22
Braian
Mansilla
11
Horacio
Tijanovich
17
Уртадо
Хан
39
Lautaro
Chavez
1
Леонардо
Буриан
2
Gustavo
Toledo
15
Damian
Schmidt
25
Andres
Cadavid
31
Gonzalo
Escobar
8
Fernando
Zuqui
5
Фрицлер
Матиас
30
Gabriel
Esparza
28
Эстигаррибия
Марсело
23
Cristian
Bernardi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Химнасия Ла-Плата
4-3-3
Колон
4-2-3-1

Ход матча

5'
Fernando Zuqui
1:0
17'
Lorenzo Faravelli
 
22'
 
Nicolas Leguizamon
Luis Miguel Rodriguez
25'
Уртадо Хан
(Braian Mansilla)
2:0
36'
Horacio Tijanovich
 
41'
 
Фрицлер Матиас
45'
2:1
Cristian Bernardi
53'
Matias Gomez
Lautaro Chavez
 
62'
Erik Ramirez
Braian Mansilla
 
65'
 
Tomas Chancalay
Эстигаррибия Марсело

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Бока Хуниорс
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон
Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Хуниор Бока Хуниорс 3:1 Колон

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Колон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 3:0 Колон Примера Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера
Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 24 17 5 2 42 - 15 56
2. Дефенса и Хустисия 24 15 7 2 32 - 17 52
3. Бока Хуниорс 24 15 5 4 41 - 17 50
4. Ривер Плейт 24 13 6 5 40 - 18 45
5. Атлетико Тукуман 24 12 6 6 36 - 27 42
6. Велес Сарсфилд 24 10 7 7 30 - 25 37
7. Индепендьенте 24 9 8 7 33 - 27 35
8. Унион Санта-Фе 24 9 8 7 29 - 24 35
9. Ланус 24 9 7 8 27 - 28 34
10. Тальерес Кордоба 24 9 6 9 24 - 22 33
11. Тигре 24 8 9 7 36 - 40 33
12. Альдосиви 24 9 5 10 20 - 23 32
13. Годой Крус 24 9 5 10 23 - 29 32
14. Уракан 24 8 8 8 26 - 28 32
15. Химнасия Ла-Плата 2:1 25 8 5 12 20 - 31 29
16. Ньюэллс Олд Бойз 24 7 7 10 25 - 22 28
17. Эстудиантес Ла-Плата 24 7 7 10 21 - 25 28
18. Банфилд 24 6 10 8 26 - 30 28
19. Росарио Сентраль 24 6 8 10 15 - 24 26
20. Патронато де Парана 24 6 5 13 27 - 36 23
21. Колон 1:2 25 4 11 10 20 - 32 23
22. Сан-Мартин Тукуман 25 4 11 10 25 - 38 23
23. Сан-Лоренсо 25 3 14 8 21 - 30 23
24. Сан-Мартин Сан-Хуан 24 5 7 12 22 - 33 22
25. Аргентинос Хуниорс 24 5 7 12 14 - 26 22
26. Бельграно 24 3 12 9 15 - 23 21
  • Второй тайм
  • 65'
    Колон делает замену. Эстигаррибия Марсело уходит с поля, а Tomas Chancalay выходит на его замену.
  • 62'
    Химнасия Ла Плата делает замену. Brian Mansilla уходит с поля, а Erik Ramirez выходит на его замену.
  • 53'
    Химнасия Ла Плата делает замену. Lautaro Chavez уходит с поля, а Matias Gomez выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Cristian Bernardi из команды Колон забивает с точки!
  • Желтая карточка
    41'
    Фрицлер Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Horacio Tijanovich получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Уртадо Хан бьет в цель!
  • 22'
    Колон делает замену. Луис Мигел Родригес уходит с поля, а Nicolas Leguizamon выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    17'
    Лоренцо Фаравелли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Fernando Zuqui уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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