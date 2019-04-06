Аргентина: Суперлига 2018-2019
Химнасия Ла-Плата
2:1
Второй тайм: 67'
Колон
1:0
5' Гол в свои воротаFernando Zuqui
17' Желтая карточкаLorenzo Faravelli
2:0
25' ГолУртадо Хан
36' Желтая карточкаHoracio Tijanovich
41' Желтая карточкаФрицлер Матиас
2:1
45' ПенальтиCristian Bernardi
25
Лихт
Лукас
17
Уртадо
Хан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
33 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 КлементеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
5'
1:0
25'
2:0
41'
45'
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 3:1 Тигре Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:2 Уракан Росарио Сентраль 1:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 3:1 Химнасия Ла-Плата Ривер Плейт 2:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Сан-Мартин Сан-Хуан Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда Бельграно 2:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 2:1 Бока Хуниорс
Колон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон
Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 3:0 Колон Колон 1:1 Бельграно Сан-Мартин Тукуман 0:0 Колон Колон 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Росарио Сентраль 1:1 Колон Уракан 3:2 Колон Колон 1:0 Ривер Плейт Колон 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Хуниор Бока Хуниорс 3:1 Колон
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Колон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера Колон 1:3 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Колон Примера А Колон 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Колон Примера А Колон 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Колон Примера А Колон 0:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|24
|17
|5
|2
|42 - 15
|56
|2.
|Дефенса и Хустисия
|24
|15
|7
|2
|32 - 17
|52
|3.
|Бока Хуниорс
|24
|15
|5
|4
|41 - 17
|50
|4.
|Ривер Плейт
|24
|13
|6
|5
|40 - 18
|45
|5.
|Атлетико Тукуман
|24
|12
|6
|6
|36 - 27
|42
|6.
|Велес Сарсфилд
|24
|10
|7
|7
|30 - 25
|37
|7.
|Индепендьенте
|24
|9
|8
|7
|33 - 27
|35
|8.
|Унион Санта-Фе
|24
|9
|8
|7
|29 - 24
|35
|9.
|Ланус
|24
|9
|7
|8
|27 - 28
|34
|10.
|Тальерес Кордоба
|24
|9
|6
|9
|24 - 22
|33
|11.
|Тигре
|24
|8
|9
|7
|36 - 40
|33
|12.
|Альдосиви
|24
|9
|5
|10
|20 - 23
|32
|13.
|Годой Крус
|24
|9
|5
|10
|23 - 29
|32
|14.
|Уракан
|24
|8
|8
|8
|26 - 28
|32
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|2:1
|25
|8
|5
|12
|20 - 31
|29
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|24
|7
|7
|10
|25 - 22
|28
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|24
|7
|7
|10
|21 - 25
|28
|18.
|Банфилд
|24
|6
|10
|8
|26 - 30
|28
|19.
|Росарио Сентраль
|24
|6
|8
|10
|15 - 24
|26
|20.
|Патронато де Парана
|24
|6
|5
|13
|27 - 36
|23
|21.
|Колон
|1:2
|25
|4
|11
|10
|20 - 32
|23
|22.
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|4
|11
|10
|25 - 38
|23
|23.
|Сан-Лоренсо
|25
|3
|14
|8
|21 - 30
|23
|24.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|24
|5
|7
|12
|22 - 33
|22
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|24
|5
|7
|12
|14 - 26
|22
|26.
|Бельграно
|24
|3
|12
|9
|15 - 23
|21
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